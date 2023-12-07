دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مايكروسوفت" و"مكتب أبو ظبي للاستثمار" عن اختيار 10 شركات ناشئة لها بصمة مؤثرة في مجال تكنولوجيا الاستدامة والمناخ لحضور مؤتمر الأطراف "كوب 28"، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمامها لاستعراض حلولها المبتكرة ودورها الهام في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا للتغير المناخي.

وقد شاركت هذه الشركات الناشئة في هذا المؤتمر كجزء من الدفعة الرابعة لبرنامج مسرع الأعمال (GrowthX Accelerator) الذي رُفع الستار عنه للمرة الأولى عام 2021 في إطار التعاون القائم ما بين "مكتب أبوظبي للاستثمار" و"مايكروسوفت" بهدف دعم مراحل نمو الشركات الناشئة المتخصصة في خدمة الأعمال.

وتعليقًا على المشاركة في نسخة هذا العام من مؤتمر الأطراف (كوب 28)، قال ماسيمو فالسيوني رئيس شؤون المزايا التنافسية في مكتب أبوظبي للاستثمار: "بفضل الرؤية المستقبلية الواعدة للحكومة الإماراتية الرشيدة، أدركنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة توحيد جهودنا ومساعينا على نحو عاجل لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية. وتأتي مشاركتنا في برنامج ’مسرع الأعمال‘ من مايكروسوفت لتعبّر عن التزامنا الكامل بدعم أهداف العمل المناخي في دولة الإمارات، ولتسلط الضوء على الحلول الإبداعية المبتكرة بفضل بيئة العمل الريادية في أبوظبي، والتي تقدم خير دليل على الدور الإيجابي المتنامي الذي يلعبه رواد الأعمال لإيجاد حلول فعالة من أجل معالجة التحديات العالمية وترك بصمة إيجابية مؤثرة".

ومن بين أكثر من 300 شركة متقدمة بطلب لترك بصمة مؤثرة في مشهد الاستدامة والمناخ، وقع اختيار "مايكروسوفت" و"مكتب أبوظبي للاستثمار" على عشر شركات ناشئة هي "تومورو أي كيو" و"ميتجا سوليوشنز" و"إس إي إيه بي باور" و"أجري تراك" و"ساتافيا" و"نيرثلاب" و"تاكاتشار" و"كلين تك هاب جراوندس" و"تسباك" بالإضافة إلى "ساستينابل بلانيت". وحظيت الشركات المُختارة للمشاركة في برنامج مسرع الأعمال (GrowthX Accelerator) بفرص توجيه خطاها وفق المسار الصحيح والوصول إلى موارد لا تقدر بثمن قدمها لهم عدد من أبرز الخبراء المتخصصين ورجال الأعمال المرموقين وأهم رواد الأعمال والمستثمرين على مدار ثمانية أسابيع، بما يمكنها من توسيع نطاق أعمالها بشكل ناجح ويتيح لها فرصة التعرف على الرؤى والتوجهات التي تترك تأثيرًا إيجابيًا على المناخ.

من جانبه، أشاد نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات، بالأعمال الملهمة التي أنجزتها الشركات الناشئة وهنأها بمناسبة تخريجها من برنامج مسرع الأعمال (GrowthX Accelerator) قائلاً: "لقد عبرتم عن التزامكم على نحو رائع، ونجحتم حقًا في معالجة بعض من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في شتى أرجاء العالم نتيجة التغيرات المناخية. ونحن فخورون بالعمل جنبًا إلى جنب مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس بيئة عمل ريادية شاملة وراسخة تتيح لهذه الشركات فرصة الوصول إلى كل ما تحتاجه من موارد وشبكات تواصل وإرشادات لقيادة راية ابتكار الحلول المؤثرة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة".

وعرضت الشركات الناشئة المشاركة في نسخة هذا العام من برنامج مسرع الأعمال (GrowthX Accelerator) حلولاً مبتكرة لقطاعات متعددة تضمنت الطيران وبيانات المناخ وإدارة النفايات والزراعة وتربية الأحياء المائية، فضلاً عن حلول معالجة التلوث الشديد وإمدادات الطاقة المحدودة في المجتمعات المحرومة من جنوب هذا العالم.

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.