جلسات نقاشية وورش عمل بمشاركة قادة محليين ودوليين

روب ثورنتون: اعجاب دولي ببرامج الإمارات واهتمامها النوعي بتطبيقات الاستدامة بن شعفار: تمكين تبريد المناطق من زيادة حجم مساهمتها في خفض الانبعاثات

دبي – الامارات العربية المتحدة: انعقدت القمة العالمية لتبريد المناطق تحت مظلة COP28 والذي تستضيفها مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع، «إمباور»، وتنظمها الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) في مدينة اكسبو، دبي بمشاركة نخبة من قادة صناعة تبريد المناطق الدوليين وممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات وهيئات دولية ومسؤولين في الأمم المتحدة، والمهتمين بقضايا البيئة حول العالم.

شهدت أعمال القمة جلسات مهنية جمعت خبراء دوليين ومحليين في قطاع الطاقة، لمناقشة واقع صناعة تبريد المناطق وبحث آفاق مستقبلها والحلول الجديدة الرائدة المطروحة لتحقيق نقلات نوعية في هذه الصناعة الحيوية.

قدم الجلسة الافتتاحية كل من "روب ثورنتون" الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) وسعادة "أحمد بن شعفار"، الرئيس التنفيذي لإمباور العضو الفخري لمجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) ورئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي و"شيخة بهاسين" مستشار أول لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

مكافحة التغير المناخي وخفض الإنبعاثات الكربونية

شدد المشاركون في الجلسة الأولى على إيلاء الحلول الموفرة للطاقة وأهمية المساهمة في خفض الإنبعاثات الكربونية والدور البارز الذي يلعبه تبريد المناطق في مواجهة إستحاقات التغير المناخي على مستوى العالم.

وطرح خبراء عالميون في صناعة تبريد المناطق والطاقة في هذه الجلسة أراء ومقترحات ترسم خارطة طريق لتحقيق الأهداف المنشودة على هذا الصعيد وكان من بين المشاركين كارلايل كوتينيو، الرئيس التنفيذي لشركة Enwave ورئيس مجلس إدارة IDEA وستيفن سوينسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة CenTrioوالعضو الفخري لمجلس إدارة IDEA وأندريا فويجت، رئيس الشؤون العامة العالمية وشؤون الصناعة في Danfoss و أوميد صابري، قائد البرنامج العالمي للمباني الخضراء والمرنة في مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

حلول وسياسات لتمكين صناعة تبريد المناطق

أما الجلسة الثانية فقد شهدت نقاشات معمقة ركزت على أهمية ابتكار حلول وسياسات تستهدف تمكين صناعة تبريد المناطق من زيادة حجم مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مفهوم استدامة المدن. وشارك في إثراء إجندة الجلسة خبراء محليون في صناعة تبريد المناطق ومن بينهم سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور وخالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد والدكتور أديب المبدر، الرئيس التنفيذي لشركة إيميكول وأحمد العماري، الرئيس التنفيذي لشركة مرافق قطر و جويس حنين ممثلة من المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وقال بن شعفار: "الجميع يدرك أن التغيّر المناخي بات تهديداً حقيقيا يجب مواجهته بالأفعال والسياسات المدروسة، فهذه الصناعة الحيوية لا تساعد فقط على بناء مستقبل مستدام، بل تنشئ أيضاً بيئة مواتية لنظم موفرة للطاقة. ونحن واثقون من قدرتنا على تقديم خطط أكثر كفاءة للدول والحكومات من أجل تنفيذ حلول تبريد المناطق كحل مستقبلي لحياة مستدامة".

تفوق إماراتي

من جهته قال "روب ثورنتون" الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) أن العالم ينظر بعين الإعجاب والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة لتفوقها في بذل الاهتمام الكبير والنوعي بتطبيقات الاستدامة والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحد من التغير المناخي.

وأشاد ثورنتون بالعديد من الاستراتيجيات الإماراتية التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بما في ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة بالإضافة الى استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، موضحاً أن الريادة الدولية التي حققتها الامارات على صعيد صناعة تبريد المناطق كانت ثمار استثمار الدولة في بنى تحتية متطورة ومرافق بمعايير عالمية.

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