بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية

عرض مشترك في المنطقة الخضراء يُظهر كيفية استخدام التكنولوجيا لتقييم جهود الاستدامة على مستوى المؤسسات والقطاعات والدول

وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة "أغذية"، و"إكسيد"، و"كراون بيبر ميل"، وسيراميك رأس الخيمة، تتعاون مع "إس إيه بي" لتوفير لوحة الاستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن مشاركتها في مؤتمر كوب 28، تعاونت وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى جانب أربع شركات متخصصة في قطاع التصنيع في الإمارات، مع عملاقة التقنية العالمية "إس إيه بي" بهدف عرض نتائج وفوائد عدد من استراتيجيات الاستدامة المطبقة في الدولة. وسيقوم البرنامج باستعراض وتقييم الجهود البيئية للشركات الأربعة باستخدام حل "برج مراقبة الاستدامة" من شركة اس ايه بي SAP Sustainability Control Tower الذي سيتم عرضه في المنطقة الخضراء في مدينة إكسبو خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر.

وشملت قائمة شركات التصنيع الأربع التي تركز على الاستدامة كلاً من: مجموعة أغذية المتخصصة بالأطعمة والمشروبات الرائدة؛ وشركة كراون بيبر ميل المنتجة للمناديل الورقية؛ وشركة سيراميك رأس الخيمة المصنّعة للسيراميك والبورسلين والتجهيزات الصحية؛ وشركة إكسيد المزودة لخدمات قطاع الإنشاءات. وقامت الشركات بمشاركة بياناتها الخاصة بالتنمية المستدامة على عدة أعوام، والتي تمت معالجتها من خلال حل SAP Sustainability Control Tower وذلك بالتعاون مع "إم إس جي" شريك "إس إيه بي". وتم بعد ذلك جمع البيانات في حل التحليلات السحابية SAP Analytics Cloud للحصول على رؤية عامة للقطاع الذي تعمل به. وعادة ما يتم تطبيق حلول شركة "إس إيه بي" من قبل الشركات المنفردة، ولكن هذا العرض يُظهر بأنه يمكن تجميع بيانات شركات متعددة لتقديم تحليلات لأداء الاستدامة على مستوى قطاع أو دولة، والتعرف على نقاط الضعف ومجالات التحسين التي يمكن التعامل معها لاحقاً من خلال تطبيق سياسات أو تشريعات جديدة معينة.

وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: "يُعتبر التعاون بين المؤسسات والقطاعات عاملاً رئيسياً في مسيرة التحول إلى الطاقة الخضراء وضمان تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي بحلول 2050. وهذا النموذج التقني يُسلط الضوء على النتائج الإيجابية التي تتمخض نتيجة للتعاون ما بين القطاعين العام والخاص والتي تصب في تحقيق هذه الأهداف المشتركة. وبتسخير التقنيات الحديثة لتقييم الأثر البيئي الفردي والمشترك للقطاعات المختلفة، يمكننا قياس مجمل التقدم الذي أحرزناه وتحديد القطاعات التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لضمان عمل كافة المؤسسات بشكل أكثر فعالية لتلبية هدفنا المشترك والمتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي. تعمل الوزارة بدأب على تحسين كفاءة القطاع الصناعي كما تحث الشركات المصنّعة على تخفيض استهلاك الطاقة والانبعاثات من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات في إطار البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050".

ويضمن حل SAP Sustainability Control Tower أداءً شاملاً وقوياً وقابلاً للتدقيق لجهود التنمية المستدامة، ويتيح وضع أهداف تغطي كامل نطاق المؤسسات، والامتثال بالنظم واللوائح المحلية والإعداد الآلي للتقارير. كما يجمع هذا الحل البيانات من الأنظمة التقنية مثل SAP S/4HANA، وهو حل لتخطيط موارد المؤسسات، حيث تساعد المعلومات التي يتم الحصول عليها الشركات في وضع الأهداف ومراقبة التقدم، وإدارة أدائها وقراراتها الخاصة بالاستدامة.

من جهته قال سيرجيو ماكوتا، نائب أول للرئيس لدى إس إيه بي لمنطقة جنوب الشرق الأوسط وإفريقيا: "تلتزم "إس إيه بي" بدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب تقديم الدعم والاستشارة للمؤسسات ومساعدتها في مواءمة أهدافها مع هذه المبادرة، فإن "إس إيه بي" تتطلع إلى مساعدتها لتسريع تحقيق هذا الهدف حيثما أمكن، لا سيما بعد أن قمنا بتقريب موعد تحقيق شركتنا للحياد المناخي للعام 2030. ونأمل اليوم بأن يوضح عرضنا التقني والمستند إلى سيناريوهات وبيانات حقيقية للشركات والقطاعات والحكومات كيف أن الجهود التعاونية وجمع وتحليل البيانات الموحدة يُسهم في نشر أفضل ممارسات الاستدامة على نطاق واسع ودفع عجلة الاستراتيجيات العالمية للانبعاثات الصفرية. ويعد حل Sustainability Control Tower حجر الزاوية في محفظة الاستدامة الخاصة بشركة "إس إيه بي" ويمكن استخدامه لتقديم معلومات تساعد في اتخاذ خطوات فعالة سواء على مستوى المؤسسة أو القطاع أو على مستوى الدولة".

وأشار ماكوتا إلى أن منظمي مؤتمر كوب يأملون بأن تستفيد المؤسسات بغض النظر عن أحجامها من التقنيات المتطورة مثل حل SAP Sustainability Control Tower وذلك لوضع أهداف طموحة وقابلة للقياس في الوقت ذاته، وأن تتعاون فيما بينها لتخفيض بصمتها الكربونية وتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتشركات

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نبذة عن "إس إيه بي"

تقوم استراتيجية شركة "إس إيه بي" على مساعدة المؤسسات والشركات على التحول إلى مؤسسات ذكية ومستدامة، كما أنها الشركة البرمجية الرائدة في تطوير برمجيات المؤسسات والمتخصصة بتمكين الشركات بمختلف أحجامها ومجال عملها من إدارة أعمالها بالشكل الأمثل. يُذكر أن 87%؜ من العمليات المالية حول العالم تتم عبر أحد أنظمة إس إيه بي. وتساهم تقنياتنا المتقدمة مثل تعلّم الآلات وإنترنت الأشياء والتحليلات البرمجية المتطورة، عملاءنا من الشركات على التحوّل إلى مؤسسات ذكية، كما تزوّد الشركة المستخدمين والمؤسسات برؤى معمّقة وتعزز التعاون فيما بينهم بما يمكّنهم من التفوق على منافسيهم. إننا نبسّط التقنيات التي توفرها لتمكّن المستخدمين من تشغيل برمجياتنا بالطريقة التي يفضّلونها ودون انقطاع في العمل. وتساعد الحزمة المتكاملة من التطبيقات والخدمات التي نوفرها لعملائنا من الشركات ومؤسسات القطاع العامّ عبر 25 قطاعا مختلفا حول العالم على العمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق قفزة نوعية في أعمالهم. ومن خلال شبكة عالمية تتكون من شركاء وعملاء وموظفين وخبراء، تساهم إس إيه بي في تعزيز العمليات اليومية التي تُحسن من حياة الناس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.sap.com