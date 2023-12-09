قال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، إن الهدف الرئيسي بشأن المفاوضات الجارية في قمة المناخ كوب 28، يجب أن يكون خفض الانبعاثات مع ضمان أمن الطاقة.

تأتي التصريحات التي نقلها حساب أوبك عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، السبت، بعد أن كشفت رويترز تفاصيل رسالة من الغيص دعا فيها أعضاء المنظمة، لرفض المقترحات الخاصة بأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري بدلا من الانبعاثات.

يواجه مؤتمر كوب 28 – المنعقد حاليا في الإمارات وينتهي في 12 ديسمبر- تحدي بشأن اختيار الكلمات المناسبة لبيان القمة الذي يتم إعداده هذه الأيام، بعد أن أوضحت السعودية - أحد أكبر منتجي النفط في العالم - عدم تقبلها لمصطلح phasing out of fossil fuel، والذي يعني التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال إن السعودية لن توافق على صياغة نص يدعو إلى التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري في قمة COP 28.

وحسبما نقل حساب أوبك على إكس، أكد الغيص في تصريحات خلال اجتماع تنسيقي بين أوبك ومنتدى البلدان المصدرة للغاز عقد في دبي لمناقشة التطورات المتعلقة بكوب 28 والمفاوضات الجارية، على أهمية التوصل إلى نتيجة متوازنة وشاملة.

"يجب أن يكون هدفنا خفض الانبعاثات، وهو الهدف الرئيسي لاتفاق باريس، مع ضمان أمن الطاقة وتوفير الطاقة للجميع بأسعار معقولة،" حسبما قال الغيص.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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