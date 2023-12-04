كبار من واضعي السياسات والأعمال التجارية والخيرية يجتمعون لمناقشة التحديات الصحية التي تعانيها مجتمعات الميل الأخير جراء المناخ.

70 ترليون دولار هي قيمة الثروات المتوقع انتقالها عبر الأجيال في العقدين القادمين.

دبي: برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، انعقد منتدى "بلوغ الميل الأخير 2023" اليوم في مدينة إكسبو دبي، وذلك خلال "يوم الصحة" الذي أقيم ضمن البرنامج الرسمي لمؤتمر كوب28.

وجمع هذا المنتدى وفداً عالمياً ضم أفراداً من المجتمعات والخطوط الأمامية والقطاع الحكومي، لشحن قوى عمل جديدة والتعهد بالتزامات طموحة للتعامل مع التحديات الصحية التي تعانيها مجتمعات الميل الأخير جراء تغير المناخ، مثل شلل الأطفال والملاريا والأمراض المدارية المهملة. وأكد المجتمعون أهمية أن تكون الأنظمة الصحية شمولية وبيّنوا دورها في تخفيف وطأة آثار أزمة المناخ، وتحدثوا عن الابتكارات والمبادرات ونماذج التمويل التي وفرت منظومة رعاية صحية مستدامة وعادلة لأكثر المجتمعات المحتاجة إليها.

وكان من بين المشاركين رفيعي المستوى في المنتدى الدكتور تيدرو أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية؛ والسير كريستوفر هون، مؤسس مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال؛ والسيدة تسيتسي ماسييوا، المؤسسة المشاركة ورئيسة لدى مؤسسة هاير لايف وديلتا فيلانثروبيز ورئيسة مجلس إدارة ذا إند فند؛ والسيد أميت بوري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشبكة العالمية للاستثمار المؤثر؛ وبدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في مؤتمر كوب28 والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع.

وفي الملاحظات الافتتاحية التي سبقت لجنة النقاش "تمويل الميل الأخير"، قال الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في كوب28 بدر جعفر: "من أهم الأمور التي يركز عليها مؤتمر كوب28 التأكيد على إشراك جميع مناطق العالم التي ستكون المستفيد الأكبر من الجهود والمبادرات المناخية. وبذلك، سنتيح لعدد أكبر من أصحاب رؤوس الأموال المجال لمضافرة الجهود بوتيرة أسرع وعلى نطاق أشمل، والتعاون لخدمة القضايا الملحة وتحقيق الأهداف المشتركة."

وأضاف بدر جعفر: "يعي جيلنا القادم التداخل الوثيق بين أزمة المناخ ومجموعة واسعة من القضايا المجتمعية مثل الرعاية الصحية والأمن الغذائي والتنوع الحيوي والتكافؤ الاقتصادي. ومنتدى بلوغ الميل الأخير هو خير مثال على ما يمكن تحقيقه عندما يوحد الشركاء الخيريين المناسبين صفوفهم على المسار الصحيح وبالآلية الصحيحة، لاتخاذ خطوات واضحة الهدف وطويلة الأمد."

وجدير بالذكر أن منتدى "بلوع الميل الأخير" انعقد من منطلق التزام قيادات دولة الإمارات بالقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وأبرز المجالات ذات التأثير وشجّع على العمل الجماعي المشترك وإيجاد الحلول المبتكرة. واتّحد أصحاب المصلحة على منصة المنتدى في الإعلان عن التزامات وتعهدات رائدة تلبية لدعوة مؤتمر كوب28 إلى التعاون في بناء مستقبل أكثر صحة ومرونة.

#بياناتحكومية

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عن الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع شركة عالمية رائدة في تنمية أعمال عالمية متنوعة ومستدامة تتميز بقدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الربح. يقع مقر الشركة في الإمارات العربية المتحدة ولها عمليات في 15 دولة، وتعمل ضمن أربع منصات هي:

الهلال للمشاريع التطويرية، وهي المنصة التي تتولى الشركات العاملة تحت مظلة الهلال للمشاريع، وتركز على البنية التحتية الذكية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو والتطور الاقتصادي.