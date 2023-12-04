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تتواصل، الاثنين، فعاليات كوب 28 لليوم الخامس على التوالي في مدينة إكسبو دبي، حيث من المتوقع أن يتناول اليوم موضوعات التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين.

ويركز كوب 28 على حشد التمويل لمكافحة تغير المناخ، وهي قضية مهمة في جهود العمل المناخي، للحفاظ على هدف تفادي تجاوز درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.

وكان رئيس الإمارات محمد بن زايد أطلق خلال كوب 28 صندوق ألتيرا الاستثماري لتحفيز العمل المناخي برأس مال أولي قدره 30 مليار دولار، لدعم جهود التمويل المناخي.

الطاقة النووية

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الحكومية وشركة تيرا باور للابتكار في الطاقة النووية المتقدمة التابعة لرجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس، مذكرة تفاهم تتعلق بتقنية متقدمة في المفاعلات النووية طورتها الشركة الأمريكية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية يوم الاثنين.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون المؤسسة والشركة في مجموعة من المجالات بما في ذلك التصميم الفني والجدوى التجارية لتطوير تقنية الناتريوم، التي ابتكرتها شركة تيرا باور، في كل من الإمارات والولايات المتحدة.

وتدخل تقنية الناتريوم في تصاميم المفاعلات النووية وتتميز بتوفير إمدادات مستقرة من الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، وفق الوكالة.

وسيتم استخدام هذه التكنولوجيا بشكل أساسي في إنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية إلى جانب التطبيقات غير التقليدية للطاقة النووية التي تشمل إنتاج الهيدروجين وسبل تسريع خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة وذلك باستخدام الكهرباء الصديقة للبيئة.

توقيع مذكرة التفاهم جاء على هامش قمة كوب 28، التي شهدت تعهد أكثر من 20 دولة -وفق وكالة رويترز- بزيادة قدرات الطاقة النووية السلمية هذا العقد إلى ثلاثة أضعاف لمجابهة تغير المناخ.

وحضر غيتس بعض فعاليات كوب 28 بالإمارات، حيث أعلنت مؤسسته الخيرية عن تعهدات مالية بملايين الدولارات لبعض المبادرات المُعلنة.

للمزيد: قمة المناخ 2023 - تغطية خاصة

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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