من خلال الشراكة مع منصة التحليلات والمعلومات المستدامة HowGood، ستصبح كارفور العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة في مجال التجزئة التي تشارك تقييمات الاستدامة الشاملة لمنتجاتها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: جددت كارفور، التي تملك شركة "ماجد الفطيم" الامتياز الحصري لإدارتها وتشغيلها في الإمارات، التأكيد على التزامها بالاستدامة من خلال افتتاح أول متجر من نوعه في المنطقة الزرقاء في إكسبو سيتي، والذي يقدم تجربة تسوق فريدة وصديقة وملائمة للبيئة. وفي إطار مشاركتها في مؤتمر كوب 28، وتأكيداً على تفانيها والتزامها بالمبادرات المستدامة الرائدة، ستقوم كارفور بإطلاق برنامج "اختر الأفضل" داخل هذا المتجر.

بناءً على الاستراتيجية الوطنية للتغذية في الإمارات العربية المتحدة، فإن 83٪ من السكان البالغين لا يستهلكون الحصص الغذائية الخمس الموصي بتناولها يومياً من الفاكهة والخضروات. وتكشف الدراسات الخاصة بكارفور حول توجهات العملاء، أنه على الرغم من سعيهم إلى اعتماد نمط حياة أكثر صحة، إلا أنه يصعب عليهم الحصول على تشكيلة كبيرة من خيارات الطعام الصحية بأسعار معقولة. وانطلاقاً من هذه الدراسات الهادفة، يسعى برنامج "اختر الأفضل" إلى زيادة الوعي وتمكين ومكافأة العملاء من خلال توفير الخيارات الصحية والأكثر استدامة بأسعار معقولة وجذابة، داخل فروع كارفور ومتاجرها الإلكترونية. ويعتمد هذا البرنامج على ثلاث ركائز محورية - اختر الأفضل "من أجلك"، و"من أجل الكوكب"، و"من أجل المجتمعات"، حيث تلعب كل ركيزة دوراً حيوياً ورئيسياً، في التشجيع على إحداث تغيير إيجابي من خلال أنماط الحياة الصحية، التي من شأنها توفير الحماية للكوكب ودعم الاقتصادات المحلية. يتوفر برنامج "اختر الأفضل" أيضاً في فروع كارفور في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر مردف"، بالإضافة إلى فرع كارفور في مطار دبي الدولي المبنى رقم 3.

ويسلط المتجر الجديد، الذي يعتمد التصميم الدائري ويحرص على ضمان استدامة المنتجات من خلال استخدام المواد المعاد استخدامها والإضاءة الذكية، الضوء على مسيرة الاستدامة الخاصة بكارفور أمام 30 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، في معرض تعليقه بهذه المناسبة: "يكتسب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الـ 28 لتغير المناخ "كوب 28"، أهمية خاصة، ويُشكل منصة استراتيجية، من شأنها أن توفر الدعم لجهودنا وتسليط الضوء على التزام شركة "ماجد الفطيم" الثابت بتحقيق مستقبل أكثر استدامة. وتؤكد مشاركتنا في هذا الحدث، على سعينا الدؤوب لتحقيق أهداف الاستدامة، الأمر الذي يُعتبر خطوة محورية في إطار مهمتنا المتمثلة في تحقيق المحصلة الإيجابية بحلول عام 2040".

وأضاف ويس :"يُشكل إطلاق برنامج "اختر الأفضل" دلالة واضحة على تفانينا وجهودنا لتحقيق الصحة والعافية والسلامة والاستدامة، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تمكين الناس من تحقيق تجربة تسوق أكثر ذكاءً والعيش بشكلٍ أفضل". كما يمثل عنصراً أساسياً في إطار مهمتنا، ويتماشى بسلاسة مع التزام كارفور تجاه منتدى السلع الاستهلاكية، والأهداف التحويلية التي حددها تحالف التعاون من أجل حياة أكثر صحة. وندعو زوار مؤتمر كوب 28، لزيارة متجرنا واستكشاف تجربة التسوق الفريدة بشكلٍ شخصي ومباشر".

وفي إطار ركيزة "اختر الأفضل" من أجل الكوكب، تكافؤ كارفور العملاء وتشجعهم على التوجه نحو اعتماد خيارات مدروسة من شأنها حماية البيئة. وفي خطوةٍ تمثل سابقة على مستوى هذا القطاع، ستصبح كارفور العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة في مجال التجزئة، التي تشارك تقييمات الاستدامة لمنتجاتها بشفافية، من خلال التعاون مع شركة HowGood، مركز البحوث وقاعدة البيانات المستقل، الذي يقوم بتقييم المكونات والمنتجات من حيث التأثير البيئي والاجتماعي.

من جهته قال إيثان سولوفييف، الرئيس التنفيذي للابتكار في شركةHowGood : يتجه العملاء في جميع أنحاء العالم، إلى المطالبة بشكلٍ واضح وصريح بزيادة مستوى الشفافية فيما يتعلق بتأثير المنتجات. ويتوجب علينا جميعاً، التحول إلى عمليات القياس والاتصال القائمة على البيانات، من أجل إحراز تقدم ملموس وتحقيق المحصلة الإيجابية في المستقبل. ويشرفنا أن نوفر الدعم لجهود كارفور في هذا الإطار، على مستوى عالمي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ كوب 28".

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نبذة عن كارفور

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تملك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقاً عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

تقدم كارفور خدمات ومنتجات متميزة وعبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر كارفور إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات عالية القيمة وذات التنافسية العالية لـنحو 770 ألف عميل يومياً. وتلتزم كارفور بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.