تتواصل يوم السبت فعاليات قمة المناخ "كوب 28" في مدينة إكسبو دبي بالإمارات، حيث من المتوقع أن يواصل قادة وزعماء العالم إلقاء كلماتهم الرسمية في القمة.

ومن المقرر أن يشهد يوم السبت أيضا قمة لقادة دول وحكومات "مجموعة 77 والصين"، وفق جدول "كوب 28" المُعلن من رئاسة القمة.

وتشكلت "مجموعة 77 والصين" عام 1964، من قبل 77 دولة نامية، في اجتماع "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" المعروف باسم "أونكتاد"، لحماية المصالح المشتركة لدولها الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحسب الأمم المتحدة.

ويستمر "كوب 28" حتى يوم 12 ديسمبر.

وشهد يوم السبت إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مدينة إكسبو مع تزاحم الوافدين على المدينة لحضور فعاليات "كوب 28".

وكان أول وثاني أيام "كوب 28" شهدا الإعلان عن تعهدات وتمويلات بملايين الدولارات لأجل قضية تغير المناخ.

وتكتسب قمة "كوب 28" أهمية خاصة حيث تستهدف رئاسة القمة التركيز على الانتقال من المفاوضات إلى إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ، خاصة في ما يتعلق بالتمويل.

ونقلت رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة يوم السبت، أن أمريكا ستعلن عن مساهمة بـ 3 مليارات دولار في صندوق المناخ الأخضر، الذي تم تأسيسه في 2010، وهو أكبر صندوق دولي مخصص للعمل المناخي ولديه تعهدات تزيد عن 20 مليار دولار.

وسبق أن قدمت الولايات المتحدة ملياري دولار للصندوق. وسيأتي الإعلان عن التعهد الجديد خلال قمة كوب 28 التي تحضرها نائبة الرئيس كامالا هاريس بدلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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