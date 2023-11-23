قامت شركة تزويد حلول خارجية بإجراء دراسة تحليلية شاملة حول مستلزمات تزويد الطاقة لأسطول المركبات الكهربائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة دلسكو، الرائدة في مجالات حلول الأفراد والحلول البيئية وحلول استقطاب المواهب وحلول توظيف الطاقة، أنها تجري دراسة جدوى لتحويل أكثر من 250 من مركبات أسطولها إلى مركبات كهربائية.

وتحقيقاً لهذا الغرض، قامت مجموعة دلسكو بتعيين شركة من طرف ثالث لاستكمال دراسة تحليلية شاملة لمدة ثلاثة أشهر حول متطلبات تزويد الطاقة لأسطول المركبات الكهربائية. وبناءً على تلك الدراسة، قامت الفرق العاملة بتقييم البنية التحتية اللازمة واحتياجات شحن المركبات، مع أخذ عدّة عوامل هامة بعين الاعتبار مثل مواقع محطات الشحن وأنواع الشواحن وكمياتها المطلوبة.

وقدمت شركة تزويد الحلول الخارجية توصيات قائمة على الأدلّة والبراهين إلى المجموعة بهدف وضع مسار خطة اعتماد المركبات الكهربائية ومن ثم دمجها مع مركبات أسطول المجموعة والذي يضم حالياً 168 مركبة ضمن قسم حلول الأفراد إضافة إلى 150 مركبة في قسم الحلول البيئية.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو: "انطلاقاً من مكانتنا كمؤسسة مسؤولة ذات فكر مستقبلي تقدّمي، فإننا في دلسكو نفخر باتخاذ زمام المبادرة نحو تحويل مركبات أسطولنا إلى مركبات كهربائية، لتجسّد هذه الخطوة إنجازاً بالغ الأهمية في مسيرتنا الساعية نحو إعادة تصوّر مفهوم النقل الصديق للبيئة في دولة الإمارات العربية المتّحدة. نحن مواظبون على التزامنا الراسخ باتخاذ خطوات استباقية في إطار جهود المنطقة للحدّ من تغيّر المناخ، ومواءمة خططنا مع مستهدفات الدولة في تحقيق الحياد المناخي".

ومن شأن تحويل مركبات أسطول المجموعة إلى مركبات كهربائية أن يفتح المجال أمام دمج مصادر الطاقة المتجدّدة، مما سيرتقي بمكانة دلسكو لتمسي الشريك المستدام الأمثل في سلسلة القيمة على امتداد السوق. وسيكون لهذه المبادرة مساهمةٌ بارزةٌ في جهود الحدّ من التغيّر المناخي على صعيد المنطقة، تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

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نبذة عن مجموعة دلسكو

تعدُّ مجموعة دلسكو رائدة في تقديم الحلول المتكاملة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة وتحتضن عدداً من الشركات التي تشمل: شركة دلسكو لحلول الأفراد، وشركة دلسكو لحلول البيئة، وشركة باريسيما وشركة «أدفانس جلوبال ريكروتمنت» (AGR).

تمَّ تأسيس مجموعة دلسكو في العام 1935 كمزودٍ لحلول القوى العاملة، وقد طورت أعمالها لتصبح رائدة في قطاعات حلول الأفراد، والحلول البيئية، وحلول استقطاب المواهب وحلول توظيف الطاقة لأكثر من 3500 شركة في مختلف القطاعات.