تقترب الكويت – المنتجة للنفط والعضو في منظمة الدول المصدرة أوبك بلس- من إعلان استراتيجيتها منخفضة الكربون وخطط الوصول للحياد الكربوني.

ونقلت وكالة أنباء الكويت (كونا) عن وكيل وزارة النفط الكويتي نمر الفهد المالك الصباح، الأحد، قوله إن "الكويت الآن في المراحل النهائية لتقديم استراتيجيتها منخفضة الكربون 2050 والخطط الكفيلة بوصولها للحياد الكربوني 2060".

وتنعقد قمة المناخ COP28 في الإمارات، هذا الشهر وتستمر حتى 12 ديسمبر، ويسعى العالم لتخفيف أثر الانبعاثات الكربونية والتحول وتوفير تمويلات للاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية والانتقال من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ.

وقال نمر الفهد، إن الكويت تولي أهمية قصوى لإدارة ملف تغير المناخ، وتهدف لوضع برامج للحد من الانبعاثات وتعزيز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ على القطاعات الرئيسية، و"وضع استراتيجيات منخفضة الكربون في قطاعات النفط والغاز والطاقة والنقل والصناعة واستخدام الأراضي وتعزيز الزراعة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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