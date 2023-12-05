دعماً لجهود العمل المناخي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إي آند اليوم عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في كافة الأسواق التي تعمل بها للحد من الانبعاثات الكربونية ضمن (النطاقين 1و2) بحلول عام 2040، لتواصل رحلتها الاستثنائية في الاستدامة، واستمراراً لما أعلنته سابقاً بالالتزام بتحقيق الحياد المناخي عبر عملياتها في دولة الإمارات بحلول عام 2030.

وأعلنت إي آند عن أهدافها على المدى القريب لعام 2030 في إطار العمل المناخي المتمثلة بتخفيض انبعاثات الكربون عبر كافة عملياتها ضمن انبعاثات (النطاقين 1 و2) بنسبة 43 %، وضمن انبعاثات (النطاق 3) بنسبة 25 %، بما يشمل سلسلة التوريد، والاستثمارات، حيث قدمت هذه الأهداف للاعتماد من قبل مبادرة SBTi (Science Based Targets initiative) في شهر مايو من هذا العام.

وتواصل إي آند التزامها بالعمل على خفض الانبعاثات الكربونية حتى تصل إلى المستوى صفر عبر جميع عملياتها ضمن (النطاقات 1 و2 و3) بحلول عام 2050، وتقليل إجمالي الانبعاثات الكربونية لعمليات المجموعة وتخفيف أثر الانبعاثات المتبقية من خلال أرصدة الكربون عالي الجودة.

وأشار حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ إي آند إلى أهمية تقديم أحدث الحلول التقنية والالتزام بتطوير ممارسات ومبادرات فعالة للمساهمة في دعم العمل المناخي وصياغة مستقبل مستدام، وقال: "نعمل باستمرار للمساهمة في تعزيز جهود الاستدامة من خلال تقديم الحلول الرقمية المتطورة والممارسات المستدامة، ويمتد طموحنا إلى إحداث نقلة نوعية في الطريقة التي نعمل بها لخدمة عملائنا في جميع أنحاء العالم وليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكوننا الشريك التكنولوجي الرائد لمؤتمر الأطراف (COP28)، فإننا نفخر بالمضي قدمًا والالتزام بتحقيق الحياد المناخي في عمليات المجموعة ضمن (النطاقين 1 و 2 ) بحلول عام 2040".

وأضاف دويدار: "نعمل وفقاً لاستراتيجية ترتكز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتبّني ممارسات مستدامة للمشتريات. بالإضافة إلى ذلك، تسهم مبادرات وخدمات الاستدامة التي نقدمها في دعم قطاع الأعمال على تحقيق أهدافه في الاستدامة، مما يؤكد دورنا الرائد في تشجيع العمل نحو مستقبل مستدام".

وتعمل إي آند مع أبرز روّاد الاستدامة العالميين، على تطوير خارطة طريق شاملة للتحول المناخي، والتي قدمتها للاعتماد من قبل مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم (SBTi)، لتحديد استراتيجيات المجموعة لتحقيق أهدافها في الحياد المناخي لعام 2030، بما في ذلك تدابير كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام الطاقة منخفضة الكربون، واتباع نهج شامل لإزالة الكربون في أعمالنا.

وتقدمت المجموعة بخطى واثقة وبشكل ملحوظ منذ إعلان التزامها في مؤتمر الأطراف (COP27)، حيث حققت انخفاضًا ملحوظاً في مستوى الانبعاثات الكربونية في عملياتها من خلال اتباعها تدابير استراتيجية تمثلت في الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتوفير الجيل الأحدث من المعدات اللاسلكية الموفرة للطاقة، بما يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها لعام 2030 قبل الموعد المحدد.

وتعرض إي آند خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، مجموعة من المبادرات المستدامة، بدءًا من حلول الاتصالات الصديقة للبيئة، وتطبيقات إنترنت الأشياء المبتكرة لدعم العمل المناخي. وتؤكد هذه المبادرات على دور المجموعة في قيادة التحول الرقمي المستدام، والتزامها بصنع مستقبل مستدام.

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