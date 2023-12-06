على هامش مؤتمر الأطراف COP28

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعد بنك رأس الخيمة الوطني مساهماً رئيسياً في التزام اتحاد مصارف الإمارات بتمويل مشاريع الاستدامة وذلك بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030. حيث تم الكشف عن الإعلان التاريخي بحضور كبار الشخصيات ومنهم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ البنك المركزي الإماراتي، ومعالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات.

وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "نحن فخورون بكوننا مساهماً قيماً في رؤية اتحاد مصارف الإمارات لدعم مشاريع الاستدامة ورؤية 2030. كما ويعلن بنك رأس الخيمة الوطني تزامناً مع هذه المناسبة المميزة عن خططه الطموحة لتحقيق الحياد المناخي في العمليات المصرفية بحلول عام 2030، وذلك تماشياً مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي 2050."

وأضاف: "يعمل بنك رأس الخيمة الوطني حالياً على دمج الاستدامة ضمن استراتيجيته التجارية لتحقيق النمو المالي على المدى الطويل. كما وقد بدأ النك بتوظيف الممارسات المستدامة في أعماله وشاهد بالفعل نمواً واضحاُ في كل من قطاع القروض العقارية الصديقة للبيئة وقروض السيارات الصديقة للبيئة. سنواصل العمل على حلول تمويل مشاريع الاستدامة من خلال توسيع محفظتنا وتبني أفضل الممارسات. وأتقدم بالشكر إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل وإرشادنا نحو مستقبل أكثر استدامة ".

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