"سبينس"، إحدى متاجر السوبرماركت البارزة في بيع المواد الغذائية الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي في عملياتها بحلول عام 2040

استراتيجية "معاً أفضل 2030" تتماشى بشكلٍ مباشر مع خمسة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

تقرير التزامات الشركة المقرر إصداره في يناير 2024 سيكشف عن أهدافها المستقبلية مع تحديثات حول تقدمها في خفض الانبعاثات وخطتها لإزالة الكربون من عملياتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت علامة "سبينس"، إحدى متاجر السوبرماركت البارزة في بيع المواد الغذائية الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق استراتيجيتها للاستدامة تحت شعار "معاً أفضل 2030"، والتي تحدد مسار الشركة لتغدو أكثر استدامة.

وبهذه المناسبة، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي في سبينس: "نفخر بإطلاق استراتيجيتنا للاستدامة ’معاً أفضل 2030‘، والتي تشكل دليلاً ملموساً لالتزامنا بالممارسات التجارية المستدامة. ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات وتزامناً مع استضافتها مؤتمر الأطراف COP28، وبالتالي فما من وقت أفضل لمضاعفة التزامنا بمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية الملحة في قطاعنا".

وأضاف كومار: "تعكس استراتيجية ’معاً أفضل 2030‘ إيماننا بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات في بناء مستقبل مستدام. وتشكل هذه الاستراتيجية محطة مهمة في رحلتنا نحو مستقبل أكثر مرونة، نتصور فيها عالماً تجتمع فيه الجودة الممتازة، ومصادر التوريد الأخلاقية، وحماية البيئة، والمشاركة المجتمعية في آن معاً. ويسرنا في هذه اللحظة الحاسمة كذلك أن نعلن عن التزامنا بتحقيق الحياد المناخي في عملياتنا بحلول عام 2040".

"معاً أفضل 2030" هي استراتيجية شاملة تتمحور حول خمس ركائز ذات سياسات وأهداف محددة لمعالجة موضوعات مهمة تتمثّل بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات:

1. "لنأكل جيدًا، لنعش جيدًا"

تكرس "سبينس" جهودها لصنع منتجات تساعد المستهلكين على تبني حياة أكثر صحية واستدامة. وتشمل هذه الركيزة المنتجات الخاصة بعلامة "سبينس" التجارية بما في ذلك "سبينس فود"، و"سبينس هوم"، و"سبينس ولنس". وتتضمن مجالات التركيز الرئيسية لهذه الركيزة جودة المنتجات، والتغذية، والتواصل مع العملاء، ومجموعات المنتجات، ومعايير الاستدامة، وسلامة الغذاء. وتسعى الشركة لأن تحمل 50% من مجموعة منتجات "سبينس فود" علامة الغذاء الصحي 1Eat Well (النسبة الحالية تبلغ30%) بحلول عام 2030. وتسعى "سبينس" كذلك لأن تكون 20% من منتجاتها الطازجة عضويةً (النسبة الحالية تبلغ 15%) بحلول عام 2025.

2. التوريد لمستقبل مستدام

تلتزم "سبينس" التزاماً راسخاً بالتعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين والعالميين لضمان مواكبة سلاسل التوريد معايير أفضل الممارسات العالمية. وتشمل المبادرات المنضوية تحت هذه الركيزة المنتجات والمكونات التي يتم توريدها بشكل مستدام، والأميال الغذائية، والتوريد الشفاف، والالتزام بالأمن الغذائي. وتتطلع "سبينيس" إلى موصلة مبادراتها الناجحة هذه لدعم الأمن الغذائي في دولة الإمارات، حيث تسعى إلى زيادة عدد المزارعين المشاركين في مبادرتها "نادي المزارعين المحليين" وكذلك زيادة عدد الشركات الناشئة المشاركة والمتخرجة من برنامجها "حاضنة الأعمال المحلية".

3. لا وقت لتضييعه

في إطار ركيزة "لا وقت لتضييعه"، وكجزء من خطتها الخاصة للعمل المناخي، تهدف "سبينس" إلى تحقيق الحياد المناخي في عملياتها بحلول عام 2040. كما تعمل الشركة على تعزيز التزامها من خلال وضع خارطة طريق للحد من آثارها السلبية على البيئة. وتغطي هذه الخطة العمل المناخي، وإدارة الطاقة والانبعاثات، وممارسات الاقتصاد الدائري، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وكفاءة الخدمات اللوجستية والنقل، والحفاظ على المياه، وتنفيذ الممارسات المستدامة في المتاجر والمرافق.

4. أشخاص ملهمون، معاً أقوى

تركز استراتيجية "سبينس" للاستدامة على الاستثمارات ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في منظومة عملها. ويتضمن ذلك التركيز على رفاه الموظفين وتطوير قدراتهم، وبناء علاقات قوية مع الموردين، والمشاركة النشطة في دعم المجتمعات المحلية التي تعمل فيها. وستواصل مبادرات سبينس المجتمعية - مثل تحدي سبينس للدراجات الهوائية، والبرنامج المدرسي التعليمي "من المزرعة إلى المائدة" ، وسباق سبينس العائلي للجري - في تعزيز قوة العلامة التجارية وترسيخ حضورها في جميع أنحاء دولة. ووضعت الشركة كذلك خططاً لتعزيز فرص التطوير المهني لجميع الموظفين.

5. تضمين الاستدامة

تستند ركيزة "تضمين الاستدامة" إلى هيكليات قوية، كما تدعم الركائز الأربع السابقة لضمان المساءلة والتنفيذ الناجح لمبادرة "معاً أفضل 2030". وتغطي هذه الركيزة تحسين الاستراتيجية، وأطر الحوكمة، وإعداد التقارير الشفافة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وغرس ثقافة تركز على الاستدامة داخل الشركة. وبإشراف من مجلس الإدارة، ستدمج "سبينس" الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بطاقات الأداء التنفيذية المستخدمة لتقييم أهدف الفريق التنفيذي، كما أنشأت لجنة توجيهية للاستدامة مسؤولة عن مراجعة الأهمية النسبية والمنهجية المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودمج مبادراتها في جميع وظائف الأعمال. وستوضح الإفصاحات السنوية المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مدى تقدم الشركة تماشياً مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

وتنسجم استراتيجية "معاً أفضل 2030" مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن "الاستهلاك والإنتاج المسؤولان"، و"الحياة تحت الماء"، و"العمل اللائق والنمو الاقتصادي"، و"القضاء على الجوع"، و"العمل المناخي".

ملتزمون بمكافحة التغير المناخي

تشارك قيادة "سبينس" في مؤتمر الأطراف COP28، حيث يحضر كبار مسؤولي الشركة سلسلة من الجلسات التي تقودها العديد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية حول موضوعات مهمة مثل الأمن الغذائي، وإزالة الكربون، وتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري. وتهدف هذه الجلسات كذلك إلى تحفيز النقاش لتشجيع الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الشركات، على تسريع مسارها لتحقيق الحياد المناخي في عملياتها.

وانسجاماً مع هذه المناقشات وسعياً لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، التزمت "سبينس" بالعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، والمساهمة في تحقيق هدف دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وستساهم "سبينس" في تحقيق هذا الهدف من خلال مواصلة تنفيذ وتحسين مبادراتها الناجحة الحالية مثل تركيب ألواح الطاقة الشمسية على مواقعها، وخطط إعادة التدوير، واغتنام أي فرص جديدة للحد من الانبعاثات.

واختتم كومار حديثه قائلاً: "بصفتنا أحد متاجر التجزئة العريقة في هذه المنطقة، نشعر بمسؤولية كبيرة من ناحية مواصلة الحد من انبعاثاتنا انسجاماً مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد وضعنا لأنفسنا هدفاً بتحقيق الحياد المناخي في عملياتنا بحلول عام 2040. ولتحقيق ذلك، فإننا نلتزم بتطوير استراتيجيات من شأنها تقليل بصمة بنيتنا التحتية وعملياتنا بالاستفادة من العلاقات مع موردينا وشركائنا، ومن خلال تمكين عملائنا من اتخاذ إجراءات هادفة".

يذكر أن "سبينس" تسعى لنشر تقرير التزاماتها في الربع الأول من عام 2024، والذي سيتضمن أهدافها المستقبلية وتحديثات حول استراتيجية الاستدامة للشركة وخطتها لإزالة الكربون من عملياتها.

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حول "سبينس"

بدأت "سبينس" رحلتها في عام 1961 عندما افتتحت أول سوبرماركت في ميدان النصر. ونمت منذ ذلك الحين لتغدو واحدة من أبرز متاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير 75 متجراً (64 متجراً مملوكاً لها و11 تحت إدارتها بما فيها متاجر "ويتروز") في دولة الإمارات وسلطنة عمان. وتحظى "سبينس" بشعبية كبيرة بين المقيمين والسكان المحليين في المنطقة، وتتمتع بسمعة مرموقة لتفكيرها واسع الأفق ومواكبتها التغيرات في توجهات الطهي وظهور منتجات جديدة حول العالم. واستطاعت "سبينس دبي"، المملوكة للمواطن الإماراتي علي البواردي، بناء اسم قوي بطرحها منتجات عالية الجودة وتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء. لطالما كانت جودة المواد الغذائية وسلامتها ونضارتها في طليعة اهتمامات الشركة – وهي أحد الأسباب وراء "التجربة الأكثر نضارة" التي تميز علامة "سبينس" التجارية.

تشكل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من ثقافة "سبينس" وأهدافها، من خلال خطة " لنعمل معًا على أسس أسلم "، في جميع مجالات العمل، بدءاً من تقليل هدر الطعام، وجعل التغليف أكثر استدامة، ووصولاً إلى الحد من البصمة الكربونية ومواصلة برنامج حاضنة الأعمال المحلية.