المنامة: أعلن اليوم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن إبرام شراكة مع شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (باسرك) لتكون شريكا للمنتدى بنسخته الثانية والذي من المزمع تنظيمه بتاريخ 9 يناير 2024 في مملكة البحرين تحت عنوان "تحقيق الحياد الكربوني الصفري – طرق تسريع التنفيذ" لدعم الجهود الإقليمية في خفض الانبعاثات الكربونية.

تعكس شراكة (باسرك) مع المنتدى التزام الشركة القوي بالاستدامة وتبنيها لاستراتيجية متكاملة تمنح الأولوية لأفضل الممارسات وأحدث التقنيات للحد من تأثير عملياتها على البيئة. مع احتفالها بمرور 60 عاماً على تأسيسها في فبراير 2024، تعتبر الاستدامة على رأس أولويات عمل الشركة مع تركيزها على ضمان استمرارية ازدهار عملياتها والمساهمة في مستقبل بمعدلات كربون أقل.

وتعتبر شركة (باسرك) إحدى أبرز الشركات المتخصصة في تقديم خدمات التصليح والصيانة للسفن والمقاولات الهندسية والتجارية على مستوى المنطقة. وتملك الشركة تاريخا عريقا في النمو والازدهار في منطقة الخليج العربي بفضل التزامها المتجدد ورؤيتها المستدامة لتطبيق أفضل الممارسات في عملها بجودة عالية وتقديم خدمات مميزة لعملائها وشركائها في النجاح. وتشمل خدمات الشركة تصليح السفن الصغيرة والفحص وصيانة وتصليح الحاويات، إضافة الى تصليح وخدمة المضخات الصناعية والبحرية.

وتبنت الشركة مؤخراً عدداً من المبادرات الداعمة للمناخ من بينها رقمنة عملياتها والتي ستسهم في إزالة ما نسبته 94% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الاستهلاك الورقي بحلول نهاية العام الجاري 2023، إضافة الى استثماراتها الكبيرة في استخدام معدات وتقنيات جديدة ذات انبعاثات كربونية أقل وتحد من استهلاك الطاقة وتأثير أقل على البيئة وتمكين عملائها من تشغيل أصولها بكفاءة طاقة ونظافة أكبر.

وبهذه المناسبة، صرح السيد جون جيمز روبسون الرئيس التنفيذي لشركة (باسرك) بالقول: "نحن مسرورون بالانضمام الى منتدى الشرق الأوسط للاستدامة كشركاء، بما يؤكد التزامنا لمستقبل مستدام لشركتنا وللاقتصاديات المحلية والإقليمية. تركز استراتيجيتنا على ضمان تشغيل نموذج عملنا ضمن آلية صديقة للمناخ بالتعاون مع نظرائنا وشركائنا وعملائنا لتسريع استخدام المعدات والتقنيات والعمليات الصديقة للبيئة وذات انبعاثات كربونية أقل. نحن فخورون بقصة نجاحنا خلال السنوات الـ 60 الماضية وقدرتنا على التخطيط وتحقيق نمو مستدام في قيادة مسار نمونا لمستقبل أفضل. ونتطلع قدماً للمشاركة الفاعلة في المنتدى والتفاعل مع المشاركين لمناقشة موضوعات في غاية الأهمية لتحقيق الحياد الكربوني الصفري".

بدورها، أضافت السيدة زهراء طاهر المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى: "نحن سعداء بالإعلان عن شركة باسرك شريكا في النسخة الجديدة للمنتدى والمكرس خصيصا لدعم التحول الى الحياد الكربوني الصفري في مجتمعات الاعمال على مستوى المنطقة. يؤكد التزام شركائنا بالتعاون في شؤون المناخ مدى أهمية العمل معاً لإيجاد حلول لمقابلة الفرص والتحديات الماثلة امام تحول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمستقبل بمعدلات كربونية أقل".

وسيشارك نخبة من مسؤولي شركة (باسرك) في فعاليات المنتدى لمشاركة تجاربهم ووجهات نظرهم القيّمة، حيث سيشارك أكثر من 500 مشارك من صناع القرار بعدة قطاعات ومختصين في الاستدامة. وسيركز جدول أعمال المنتدى على إيجاد الحلول الكفيلة بتسريع خطى خفض الانبعاثات الكربونية، حيث ستلقى كلمات رئيسية وتنظم جلسات حوارية تضم مسؤولين حكوميين وقادة الأعمال وخبراء المناخ.

وتضم قائمة الشركاء الرئيسيين في المنتدى – بنك ABC وشركة إنفراكورب وشركاء المنتدى وهم وشركة ايه بي ام تيرمينالز البحرين وصندوق العمل تمكين والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) ومكتب الزعبى وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونية وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، إضافة الى الشركاء الإعلاميين BFT و OGN.

للمزيد من المعلومات حول المنتدى وكيفية المشاركة وعقد شراكة، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني: info@sustainmideast.com

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للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

زهراء طاهر

المدير التنفيذي

شركة فين مارك كوميونيكيشنس

البريد الإلكتروني: info@sustainmideast.com