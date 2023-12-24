اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة عام 2023، المعروف أيضًا باسم "عام الاستدامة" بحملتها السنوية لزراعة أشجار محلية تحت مظلة برنامج "من أجل إماراتنا نزرع". أقيم هذا الحدث المهم في التاريخ المميز 23.12.23 في محمية النسيم – المنامة في إمارة عجمان دار الامان. تم تنظيم الحملة بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط– حكومة عجمان وشهدت مشاركة ما يقرب من 2,000 شخص من القطاع الأكاديمي وقطاع الشركات والجهات الحكومية والمجتمع ككل. وقاموا بشكل جماعي بزراعة 2,121 شتلة من أشجار الغاف والسمر والسدر، مما سيؤدي إلى زيادة التنوع البيولوجي للمحمية وتعزيز قدرتها على الصمود.

وشكرت السيدة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بلدية عجمان على دعمها وقالت: “إن برامج التشجير الحضري هذه، بالإضافة إلى توفير موطن للحياة البرية المحلية لتزدهر، تعمل أيضًا كمخزن طبيعي للكربون؛ وتساهم بشكل فعال في امتصاص انبعاثات الكربون في البلاد وتساعد على تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - وخاصة الهدف رقم 11 - مدن ومجتمعات مستدامة، والهدف رقم 13 - العمل المناخي والهدف رقم 15 - الحياة على الأرض. إن هذا البرنامج المؤثر هو نتيجة جهد جماعي لجميع قطاعات المجتمع وجميع الكيانات التي اجتمعت هنا اليوم.

وتابعت: "منذ بداية هذه الحملة، قامت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بزراعة ما مجموعه 2,125,604 شجرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة متضمنة ما سيتم زراعتها اليوم. تقوم هذه الأشجار بعزل أكثر من 12,534.05 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا وهو ما يعادل إزالة 2,671 سيارة من الطريق لمدة عام واحد. قامت المجموعة هذا العام بالتعاون مع شركائها بزراعة ما مجموعه 11,288 شجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنهدف بإذن الله في العام المقبل إلى زراعة المزيد.

وأكدت أن هذه النتائج تم تحقيقها من خلال الشراكة الفعالة بين مجموعة عمل الإمارات للبيئة وجميع الجهات والمنظمات التي شاركت في برامجنا المختلفة لإدارة النفايات ومشروع تبني شجرة. وفي هذا العام، انضمت 161 شركة و79 مدرسة و184 عائلة لزراعة هذه الأشجار التي تحمل أسمائها.

تقدر مجموعة عمل الامارات للبيئة الدعم الذي تتلقاه من العديد من شركاتها الاعضاء. واختتمت السيدة حبيبة كلمتها بالشكر لمتطوعي أستر على نصب الخيمة الطبية؛ شركة المراعي وشركة الرغيف الذهبي والسنابل الذهبية لتوفير المرطبات والوجبات الخفيفة لجميع المشاركين، وماكدونالدز الإمارات لتوفير المتطوعين، وأخيراً فندق وشقق تو سيزنز لتوفير المعدات اللازمة لإجراء هذا الحدث بنجاح.

معلومات للمحررين:

مجموعة عمل الإمارات للبيئة هي مجموعة عمل مهنية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام 1991 وهي مكرسة لحماية البيئة من خلال وسائل التعليم وبرامج العمل ومشاركة المجتمع. يتم تشجيع ودعم المجموعة بنشاط من قبل الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية. وهي أول منظمة بيئية غير حكومية في العالم الحاصلة على شهادة ISO 14001 والوحيدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) . هي أيضاً عضو في الميثاق العالمي للأمم ومجلس التنمية الحضرية العالمية (GUD) وتحالف المستثمرين العالميين للتنمية المستدامة (GISD) وشبكة كوكب واحد في إطار برنامج النظم الغذائية المستدامة (SFS) والشراكة العالمية المعنية بالقمامة البحرية (GPML) ومنظمة التغليف العالمية (WPO) بصفة "عضوية كاملة مع صلاحيات التصويت".

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