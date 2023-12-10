دبي: أعلن برنامج إكسبو لايف عن اختيار 17 فكرة مبتكرة قدمها طلاب من جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدورة الثالثة لبرنامج الابتكار للجامعات، وتنوعت الأفكار التي تخدم العمل المناخي لتضم مشروعا لتتبع السلاحف يستخدم الطائرات دون طيار والذكاء الاصطناعي، ومفاهيم جديدة لتحلية المياه، وخطة لإنتاج الخرسانة المستدامة من المعادن المستخلصة من المياه المالحة.

قدمت الفرق الطلابية أفكارها إلى لجنة تقييم مؤلفة من خبراء متخصصين في حدث مباشر أقيم يوم الأحد في قاعة تيرا في مدينة إكسبو دبي، على هامش مؤتمر المناخ "كوب28" وسيحصل كل مشروع من المشاريع المختارة على منحة بقيمة 25,000 درهم للمساعدة في تحويل فكرتهم إلى واقع ملموس.

وقد شارك في هذه الدورة الثالثة من برنامج الابتكار للجامعات أكثر من 1000 طالب، من 36 مؤسسة أكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت أكثر من 350 مقترحًا لحلول مبتكرة متعلقة بالمناخ. وقد استقبل الحدث النهائي 20 فريقاً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والطلاب الدوليين من جامعات من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.

قال يوسف كيرز، المدير التنفيذي لبرنامج إكسبو لايف للابتكار: "يدرك الشباب في الإمارات أن مستقبلهم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسلامة واستدامة كوكبنا، وهم متحمسون للمساعدة في صنع مستقبل أكثر استدامة. إن الاستجابة الكبيرة التي شهدناها ووفرة الأفكار المبتكرة عالية الجودة توضح هذا الشغف وتجدد أملنا في مستقبل أفضل".

وأضاف: "تقدم الأفكار التي تم اختيارها إمكانيات كبيرة لمصلحة الإنسان والكوكب، ونحن فخورون بدعمهم بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ ليعملوا على تحويل الأفكار والتصورات إلى نماذج عملية."

برنامج الابتكار للجامعات هو جزء من إكسبو لايف، برنامج الشراكة والابتكار العالمي والذي تم إطلاقه في إطار إكسبو 2020 دبي واستمر ليكون جزءا من مدينة إكسبو دبي، و إكسبو لايف هو البرنامج الأول من نوعه في تاريخ معارض إكسبو الدولية، حيث يساعد المبتكرين من جميع أنحاء العالم على تطوير حلول للتغلب على أبرز التحديات التي تواجه البشرية، عبر تحقيق تواصل العقول لصنع مستقبل أفضل للجميع، وقد اجتذبت أول دورتين لبرنامج الابتكار للجامعات أكثر من 1000 طلب من أكثر من 40 جامعة، حيث حصل 46 فريقًا طلابيًا من 19 جامعة على منح.

قائمة المشاريع المختارة ضمن الجولة الثالثة من برنامج الابتكار للجامعات:

اسم الفريق ووصف الفكرة الجامعة القطاع Flying High for Turtle Conservation – using drones and AI to track endangered turtles حماية السلاحف - استخدام الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لتتبع السلاحف المهددة بالانقراض. جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي المحيطات A window into the future – converting food waste into chitosan to support plant growth نافذة إلى المستقبل - تحويل مخلفات الطعام إلى كيتوسان يساعد نمو النباتات. جامعة الإمارات إزالة الكربون/إدارة الكربون BioCCS.ae - novel microalgae-based bio CO2 sequestration systems نظام تعويض الكربون عبر الطحالب الدقيقة الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة طاقة متجددة Brine Recovery using MED desalination driven by solar energy - Solar Brine براين ريكافري - شكل جديد ومبتكر من التكنولوجيا يسمى "عملية التقطير الفراغي الحراري الشمسي" إذ تستخدم مصدر الحرارة من الطاقة الشمسية لتبخير الماء المالح. جامعة الشارقة أنظمة المياه Brine Water-Derived Calcium Oxalate and Calcium Carbonates as management of brine desalination براين ووتر - تحلية المياه باستخدام مع تقليل التأثير البيئي جامعة زايد إدارة المخلفات DeCarb – forming K2C03 to reduce CO2 emissions دي كارب – تشكيل K2C03 لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بيتس بيلاني إزالة الكربون/إدارة الكربون EcoSorb – jute fibre mats إيكوسورب - حصائر من ألياف الخيش الجامعة الأمريكية في دبي الطبيعة واستخدام الأراضي EcoVanguard – using AI to generate biogas from food waste إيكو فانغارد - استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الغاز الحيوي من مخلفات الطعام بيتس بيلاني طاقة متجددة Electromagnetic Desalination of Seawater- KIS, Kaleidoscope of Innovative Students كاليدوسكوب – يساهم الحل في تخطي أزمة المياه العالمية عبر تحلية المياه باستخدام تقنية كهرومغناطيسية جامعة دبي أنظمة المياه BPDC – Biofuels – a smart, anaerobic process to decompose polymers بي بي دي سي – عملية لاهوائية ذكية لتحلل البوليمرات بيتس بيلاني إدارة النفايات IFOR Robotics – autonomous underwater drone to tackle overfishing إيفور روبوتكس – غواصة ذاتية التحكم تحت الماء لمواجهة الصيد الجائر بيتس بيلاني الطبيعة واستخدام الأراضي Modem application, using technology and AI to monitor and combat climate change تطبيق موديم - استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لرصد ومكافحة تغير المناخ كلية الشرطة أبوظبي دارة النفايات Smart waste – transforming waste into an economic opportunity سمارت ويست - تحويل النفايات إلى فرصة اقتصادية كلية الشرطة أبوظبي إدارة النفايات Solar_Zilla – a solar-powered agricultural bot سولر زيلا - روبوت زراعي يعمل بالطاقة الشمسية جامعة أميتي دبي أمن غذائي Sustainable Harvest – a platform for efficient disposal of coffee grounds سستينبل هارفست - منصة للتخلص الفعال من بقايا القهوة جامعة زايد إدارة المخلفات The role of artificial intelligence in combating climate change توظيف الذكاء الاصطناعي لمحاربة تغير المناخ كلية الشرطة أبوظبي إزالة الكربون/إدارة الكربون Waste to energy storage – converting biomass from the date tree into activated carbon ويست تو أنرجي ستورج - تحويل كتل النخيل إلى كربون منشط جامعة الإمارات الطبيعة واستخدام الأراضي

#بياناتشركات

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نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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