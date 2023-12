اسم الفريق ووصف الفكرة الجامعة القطاع

Flying High for Turtle Conservation – using drones and AI to track endangered turtles حماية السلاحف - استخدام الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لتتبع السلاحف المهددة بالانقراض. جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي المحيطات

A window into the future – converting food waste into chitosan to support plant growth نافذة إلى المستقبل - تحويل مخلفات الطعام إلى كيتوسان يساعد نمو النباتات. جامعة الإمارات إزالة الكربون/إدارة الكربون

BioCCS.ae - novel microalgae-based bio CO2 sequestration systems نظام تعويض الكربون عبر الطحالب الدقيقة الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة طاقة متجددة

Brine Recovery using MED desalination driven by solar energy - Solar Brine براين ريكافري - شكل جديد ومبتكر من التكنولوجيا يسمى "عملية التقطير الفراغي الحراري الشمسي" إذ تستخدم مصدر الحرارة من الطاقة الشمسية لتبخير الماء المالح. جامعة الشارقة أنظمة المياه

Brine Water-Derived Calcium Oxalate and Calcium Carbonates as management of brine desalination براين ووتر - تحلية المياه باستخدام مع تقليل التأثير البيئي جامعة زايد إدارة المخلفات

DeCarb – forming K2C03 to reduce CO2 emissions دي كارب – تشكيل K2C03 لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بيتس بيلاني إزالة الكربون/إدارة الكربون

EcoSorb – jute fibre mats إيكوسورب - حصائر من ألياف الخيش الجامعة الأمريكية في دبي الطبيعة واستخدام الأراضي

EcoVanguard – using AI to generate biogas from food waste إيكو فانغارد - استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الغاز الحيوي من مخلفات الطعام بيتس بيلاني طاقة متجددة

Electromagnetic Desalination of Seawater- KIS, Kaleidoscope of Innovative Students كاليدوسكوب – يساهم الحل في تخطي أزمة المياه العالمية عبر تحلية المياه باستخدام تقنية كهرومغناطيسية جامعة دبي أنظمة المياه

BPDC – Biofuels – a smart, anaerobic process to decompose polymers بي بي دي سي – عملية لاهوائية ذكية لتحلل البوليمرات بيتس بيلاني إدارة النفايات

IFOR Robotics – autonomous underwater drone to tackle overfishing إيفور روبوتكس – غواصة ذاتية التحكم تحت الماء لمواجهة الصيد الجائر بيتس بيلاني الطبيعة واستخدام الأراضي

Modem application, using technology and AI to monitor and combat climate change تطبيق موديم - استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لرصد ومكافحة تغير المناخ كلية الشرطة أبوظبي دارة النفايات

Smart waste – transforming waste into an economic opportunity سمارت ويست - تحويل النفايات إلى فرصة اقتصادية كلية الشرطة أبوظبي إدارة النفايات

Solar_Zilla – a solar-powered agricultural bot سولر زيلا - روبوت زراعي يعمل بالطاقة الشمسية جامعة أميتي دبي أمن غذائي

Sustainable Harvest – a platform for efficient disposal of coffee grounds سستينبل هارفست - منصة للتخلص الفعال من بقايا القهوة جامعة زايد إدارة المخلفات

The role of artificial intelligence in combating climate change توظيف الذكاء الاصطناعي لمحاربة تغير المناخ كلية الشرطة أبوظبي إزالة الكربون/إدارة الكربون