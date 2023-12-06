أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إي آند اليوم عن خططها لاستبدال مركباتها الخفيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدريجياً بالمركبات الكهربائية بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، ض من خطة رائدة يتم تنفيذها على مراحل بحلول عام 2030، على أن تبدأ المرحلة الأولى باستبدال 100 مركبة.

وتأتي هذه المبادرة عقب إعلان إي آند خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في كافة الأسواق التي تعمل بها للحد من الانبعاثات الكربونية ضمن (النطاقين 1و2) بحلول عام 2040، لتواصل رحلتها الاستثنائية في الاستدامة، كما أعلنت عن أهدافها على المدى القريب لعام 2030 في إطار العمل المناخي المتمثلة بتخفيض انبعاثات الكربون عبر كافة عملياتها ضمن انبعاثات (النطاقين 1 و2) بنسبة 43%، بما يشمل الطاقة المستخدمة، ومختلف الأنشطة والممارسات.

وفي هذا الإطار، أشار عبيد بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في إي آند إلى مدى التزام المجموعة بالعمل على دعم جهود العمل المناخي في المنطقة وقال: "تشكل مبادرتنا لاستبدال أسطول المركبات الخفيفة بمركبات كهربائية خطوة هامة ومؤثرة في قطاع التنقل تسهم في تحويل أسطول المركبات في إي آند ليصبح صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية. كما تؤكد هذه الخطوة التزامنا المتواصل بالعمل لمواجهة التغير المناخي وتبني تقنيات أكثر استدامة".

وأضاف بوكشة:"تسعى إي آند في إطار هذه المبادرة جاهدة إلى إيجاد حلول مبتكرة لاستبدال أسطول مركباتها الخفيفة بشكل تدريجي لتلبي متطلباتها من السيارات الكهربائية المناسبة في مختلف الفئات، بما يعكس التزام المجموعة بمواءمة جهودها في دعم العمل المناخي مع الأهداف والأولويات المحددة في مؤتمر الأطراف (COP28)، ودورها في تعزيز المناقشات والالتزامات التي تؤكد أهمية الاعتماد على السيارات الكهربائية خلال المؤتمر".

تهدف إي آند من خلال مبادراتها إلى إحداث تغيير إيجابي وتقديم نموذج يحتذى به في إطار العمل المناخي، وتدرك مدى تأثير التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية على العمليات، من خلال العمل على مواجهة التحديات، واغتنام الفرص لتحقيق خفض التكاليف، وزيادة الكفاءة، والحد من الأثر البيئي.

وتخطو دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة في مجال الاهتمام بالسيارات الكهربائية، لاسيما في ظل ارتفاع نسبة المبيعات العالمية، وتكشف الإحصائيات أنه تم بيع أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة 35 % ليصل إلى 14 مليوناً.

وتستثمر إي آند أيضاً، في بناء البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، إلى جانب توفيرها في مواقف السيارات الخاصة بها، بما يعكس نهجها الرائد في الالتزام بمبادئ الاستدامة، ويساهم في دعم الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم إي آند شبكة Charge&Go الحالية لتلبية متطلبات الشحن الخاصة بها.

ويعد مشروع (Charge& Go) الذي أطلقته إي آند، منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستتوزع المحطات بشكل استراتيجي في جميع أنحاء دولة الإمارات لنقدم للعملاء منظومة شحن كهربائي متكاملة وبكفاءة عالية وبأسعار مناسبة، إذ تنسجم هذه المبادرة مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.

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