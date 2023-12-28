وقع المغرب، يوم الخميس، عقد تمويل بقيمة 100 مليون يورو ( 110.7 مليون دولار) مع البنك الأوروبي للاستثمار، ليركز على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز التنوع البيولوجي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية.

وتعرض المغرب - الذي يعاني من تضخم مرتفع لمستويات قياسية - في 8 سبتمبر لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن تسبب في مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 5.6 ألف آخرين.

كان صندوق النقد الدولي، وافق على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لـ 18 شهر، لمساعدة المغرب على التكيف مع التغيرات المناخية، ومعالجة نقاط الضعف المناخية، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة تغير المناخ، في أعقاب الزلزال.

وسيساهم التمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، في دعم خطط تهيئة الأحواض المائية لإعادة تأهيل الغابات، وإعادة التشجير، وفق الوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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