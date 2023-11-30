مجموعة اللولو تحقق قفزة عملاقة نحو الاستدامة بالتعاون مع شراكة سراج باور

المنامة، البحرين - أعلنت مجموعة اللولو، سلسلة التجزئة الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن توسيع شراكتها مع سراج باور، الشركة الرائدة في مجال توزيع الطاقة الشمسية في المنطقة، مما يسهم في تعزيز التزامها بالاستدامة البيئية والمبادرات الخضراء. وبعد الشراكة الناجحة في الإمارات العربية المتحدة، وقعت مجموعة اللولو اتفاقية تأجير طاقة شمسية طويلة الأجل مع سراج باور، وذلك لتسهيل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية المتطورة على الأسطح بقدرة 10 ميجاوات في 6 مواقع بارزة تتوزع على أفرع لولو هايبرماركت في البحرين.

وسيتم توزيع الطاقة الشمسية الشاملة على مواقع استراتيجية، تشمل أفرع لولوهايبرماركت في منطقتي الرفاع والحد ومجمع الرملي ومجمع الدانة في السنابس ومستودعات اللولو اللوجستية في سترة. وستقدم مجموعة النمل للمقاولات، الشريك المحلي الرائد في مجال المقاولات والعقارات والفندقة والصحة، خبرة وخدمات قيمة لتركيب هذه الأنظمة الشمسية. وبنشر الألواح الشمسية المتطورة في تلك المواقع، من المتوقع أن تولد منشآت مجموعة اللولو ما يقارب 17 جيجاوات/ الساعة سنويا، وهو ما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 12,078 طنا متريا سنويا، مما يسهم بشكل كبير في دعم رؤية مملكة البحرين للطاقة المستدامة.

أقيم حفل توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة لولو في البحرين، بحضور مدير المجموعة، السيد جوزير روباوالا، والرئيس التنفيذي لشركة سراج باور، لوران لونجوي، ومدير مجلس إدارة شركة سراج باور، ديفيد أورياو ، جيبن فارغيز كوريان، المدير التنفيذي لمجموعة النمل وعدد من كبار المسئولين من كلا الطرفين.

وقال مدير مجموعة اللولو، جوزير روباوالا:" لطالما كانت اللولو في طليعة الشركات التي تتبنى الخيارات المستدامة. وشراكتنا مع سراج باور لإنتاج الطاقة الشمسية وتحويلها لطاقات مختلفة يمكن الاستفادة منها من قبلنا، هو خيار واعي لمواكبة البيئة الطموحة للمملكة، والتي تتعلق بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030."

وأضاف روباوالا "تعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءا من سلسلة من الإجراءات التوعوية التي نعتقد اعتقادا راسخا أنها لن تفيد البيئة فحسب بل ستساهم أيضا في رفاهية كوكبنا".

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة سراج باور، لوران لونجوي؛"يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع مجموعة اللولو، وذلك للعمل على مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاوات في البحرين. طالما كانت مجموعة اللولو شريكا أساسيا لشركة سراج باور، وأسفر تعاوننا الأول عن الانتهاء بنجاح من تركيب مرآب يعمل بالطاقة الشمسية في فرع لولوهايبرماركت بمجمع سيليكون سنترال في دبي، الإمارات العربية المتحدة، والذي لازال ينتج الطاقة المستدامة حتى يومنا هذا".

وتابع "يمثل أحدث مشاريعنا للطاقة الشمسية في البحرين علامة بارزة في شراكتنا مع مجموعة اللولو، ويظهر التزامنا بتقديم حلول الطاقة النظيفة التي ستدعم هدف المملكة الطموح والمتمثل في توليد 10% من الطاقة المستهلكة من مصادر متجددة بحلول عام 2035. بالتعاون مع مجموعة النمل، نعمل على خلق مستقبل أكثر استدامة للبحرين، ونتطلع لإحداث تأثير طويل المدى".

علّق جيبن فارغيز كوريان، المدير التنفيذي لمجموعة النمل، قائلاً: "نحن سعداء بأن نكون جزءًا من هذا المشروع البارز. مجموعتنا دائمًا مهتمة بقطاع الطاقة المتجددة، ونحن من بين أوائل الشركات التي حصلت على اعتماد كمقاولين للطاقة الشمسية في مملكة البحرين. دائمًا هدفنا كمجموعة المساهمة في تحقيق رؤية المملكة للمستقبل، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من أهدافها في مجال الطاقة المستدامة.

وبهذه الاتفاقية، تقدم مجموعة اللولو مثالا ملهما لتجار التجزئة في المنطقة، حيث تكشف عن نهجها الاستباقي تجاه المسؤولية البيئية وتبني حلول الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثاتها الكربونية بشكل كبير. وتؤكد من خلال شراكتها مع سراج باور على التزامها الثابت بتعزيز مستقبل أكثر استدامة وخضرة للبحرين، بما يتماشى مع الأهداف البيئية للمملكة.

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لمحة عن سراج باور:

سراج باور هي إحدى الشركات التابعة لشركة بوزيتيف زيرو، وتركز جهودها على تمكين اقتصاد الطاقة الحديث في الشرق الأوسط. وتؤدي الشركة دوراً رائداً في ثورة الطاقة الخضراء بوصفها المزود الرائد لحلول الطاقة الشمسية الموزّعة، وتلك حالياً أكبر محفظة لمشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة مع أكثر من 100 ميجاواط دخلت حيز التشغيل التجاري، وأكثر من 200 منشأة قيد التشغيل والصيانة. واستطاعت الشركة حتى الآن إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية على مساحة تفوق 600,000 متر مربع، تاركةً أثراً ملحوظاً على مشهد الطاقة في المنطقة. وتتميز سراج باور بإرث عريق وحضور محلي قوي، وتوفر حلولاً شاملة ومبتكرة في مجال الطاقة الشمسية، بما في ذلك تطوير المشاريع، وتمويلها وبنائها، وأعمال التشغيل والصيانة طويلة الأجل فيها. وتعتبر سراج باور الشركة الأولى في المنطقة في مجال حلول الطاقة النظيفة، وتعمل على تحقيق الطموح العالمي في مستقبل أكثر صحة واستدامة.