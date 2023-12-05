اتفاقية تطوير مشترك لمشروع طاقة رياح بقدرة 1 جيجاواط ونظام بطارية لتخزين الطاقة

مذكرة تفاهم لدراسة جدوى تطوير محطة للهيدروجين الأخضر

المملكة الأردنية الهاشمية تمتلك المقومات لتساهم بدور رائد في تحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة على المستويين المحلي والعالمي

COP28، إكسبو دبي: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لتطوير محطة طاقة رياح بقدرة 1 جيجاواط مع نظام بطارية لتخزين الطاقة، ومذكرة تفاهم لدراسة جدوى تطوير محطة للهيدروجين الأخضر في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومعالي الدكتور معاوية الردايدة، وزير البيئة الأردني، وقع الاتفاقيتين معالي الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وذلك ضمن مراسم أقيمت على هامش فعاليات مؤتمر (COP28).

وسوف تتضمن مذكرة التفاهم دراسة جدوى تطوير محطة للهيدروجين الأخضر بالقرب من ميناء العقبة لإنتاج الهيدروجين الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، وذلك للاستفادة من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المخصصة لهذا المشروع.

وقال معالي الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن: "تستمر جهود الحكومة الأردنية لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتوفير وقود الهيدروجين الأخضر عالي الجودة وتنافسي التكلفة من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلد في المنطقة ما يضمن وصولا ممتازا إلى الأسواق الأوروبية".

وأضاف معالي الدكتور صالح الخرابشة أن الأردن يثمن التعاون على المستوى الإقليمي والوطني، والشراكة مع مصدر، من خلال توقيع هذه الاتفاقيات، بما يعزز أولويات الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) التي أطلقتها الحكومة الأردنية مؤخراً. ويشمل ذلك الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تعد جزءاً من مبادرات الأردن للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، سعياً لتحقيق صافي الصفر.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": تمتلك المملكة الأردنية الهاشمية وفرة من مصادر طاقة الشمس والرياح التي يمكن الاستفادة منها في إنتاج كميات ضخمة من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر الذي يتسم بتكلفة تنافسية، ما يؤهلها للإسهام بدور رائد في دعم عملية التحول نحو الطاقة النظيفة. ويسعدنا في "مصدر" المضي قدماً في تعزيز علاقات الشراكة الراسخة مع المملكة وتسخير خبراتنا في مجال الطاقة النظيفة لدعم مساعيها للحد من الانبعاثات الكربونية والاستفادة من إمكاناتها الكبيرة".

وكانت "مصدر" قد دشنت في فبراير الماضي محطة بينونة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط بالشراكة مع شركة بينونة للطاقة الشمسية ومجموعة الاستثمار وإدارة الأصول الفنلندية "تاليري"، وهو أكبر مشروع للطاقة النظيفة في الأردن.

وتسعى "مصدر" إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 كجزء من خطط دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز للهيدروجين الأخضر والاستحواذ على 25% من سوق الهيدروجين منخفض الكربون العالمي بحلول عام 2030.

وباعتبارها شركة إماراتية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، وواحدة من أسرع الشركات المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، فإن "مصدر" تقف في طليعة الجهود الرامية إلى تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية.

يذكر أن شركة "مصدر" تأسست في عام 2006، وقامت بتطوير مشاريع في أكثر من 40 دولة عبر القارات الست. وتبلغ قيمة محفظة استثماراتها العالمية، سواء قيد التشغيل أو قيد الإنشاء، أكثر من 30 مليار دولار أمريكي.

#بياناتشركات

-انتهى-