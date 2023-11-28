دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع ريكاب، حل إعادة التدوير الرقمي من فيوليا والموجَّه للأفراد والشركات، لتعزيز التعاون بين الطرفين، والمساعدة في توفير التعليم ونشر الوعي في دولة الإمارات حول الممارسات المستدامة في إدارة النفايات.

ووقّع مذكرة التفاهم سعادة المهندسة عذيبة سعيد القايدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة - إدارة الشؤون البلدية، وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وجيروم فيريسيل، مدير عام ريكاب في فيوليا الشرق الأدنى والأوسط، وذلك خلال فعالية رسمية أُقيمت في مدينة إكسبو دبي. ويسهم التعاون في دعم حملة التوعية التي تنظمها ريكاب لتشجيع الأفراد والشركات والمدارس على ممارسة فصل النفايات، بهدف زيادة معدل جمع المواد القابلة لإعادة التدوير وتقليل النفايات التي يتم التخلص منها في المكبات. كما تعزز الشراكة ممارسات فصل النفايات في المجتمعات وتساعد في بناء اقتصاد مستدام ومحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سعادة المهندسة عذيبة سعيد القايدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة - إدارة الشؤون البلدية، وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات: "تفتخر وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع ريكاب لتسريع عملية اعتماد الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات. وتشكل هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً في إطار توفير التعليم وزيادة الوعي في دولة الإمارات حول الممارسات المستدامة لإدارة النفايات. ولا شك بأن الشركات والأفراد سيستفيدون من الحلول الرقمية الرائدة التي يوفرها ريكاب، والتي تساعد على تقليل النفايات وإعادة تدويرها، فضلاً عن فصل مختلف مواد النفايات بدلاً من إرسالها إلى المكبات. ويتطلب بناء ثقافة إعادة التدوير إسهامات فاعلة من الجميع، ونثق بأن هذه الاتفاقية ستوفر الأدوات اللازمة لمشاركة المجتمع بأكمله في التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يتماشى مع مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وسياسة الاقتصاد الدائري التي تتبعها".

وبهذا الصدد، قال جيروم فيريسيل، مدير عام ريكاب في فيوليا الشرق الأدنى والأوسط: "يسعدنا توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على إطلاق ريكاب، حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز سُبُل التعاون للحفاظ على البيئة والتشجيع على الاستهلاك المستدام. وتستند الشراكة، التي تم توقيعها في عام الاستدامة في دولة الإمارات، إلى الرؤية المشتركة بين ريكاب ووزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز التحول الإيكولوجي. وأثق بدور هذه الشراكة في زيادة وعي الأفراد والشركات بأهمية التخلص من النفايات بطريقة مسؤولة وتعزيز معدل جمع المواد القابلة لإعادة التدوير إلى حد كبير، مما يضفي زخماً إلى الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، بالتزامن مع التحضيرات الحالية لاستضافة مؤتمر كوب 28".

كما أعلنت ريكاب خلال الفعالية الرسمية إطلاق برنامج سمارت بوكس، وهو صندوق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية، والنفايات الإلكترونية، وعبوات العطور، ومنتجات التجميل، والإكسسوارات الرياضية، والملابس وغبرها من المواد. وسلطت فعالية توقيع مذكرة التفاهم الضوء على مزايا آلات البيع العكسي وآلات الإيداع الذكية من ريكاب، والتي توفر حلاً فورياً لإعادة تدوير جميع أنواع العبوات البلاستيكية والمعدنية.

ونجح حل ريكاب في غضون ثلاث سنوات فقط من إطلاقه، وبالتعاون مع شركاء المكافآت، في زيادة كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في كل عملية جمع من 2.7 كيلوجرام في 2021 إلى 6.1 كيلوجرام في عام 2023. وقدّم الحل 86000 قسيمة في إطار مكافآت المجتمع من خلال تطبيقه، الذي سجل فيه أكثر من 150 مكتب وشركة خلال السنوات الثلاث الماضية.

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تسعى مجموعة فيوليا إلى أن تكون مرجعاً رئيسياً في مساعي التحوّل الإيكولوجي. ومع ما يناهز 213,000 موظّف عالمياً وخبرة تمتد لحوالي 170 عاماً، تعمل المجموعة على تصميم وتقديم حلول رائدة مفيدة وعملية لإدارة المياه والنفايات والطاقة. ومن خلال أنشطتها التجارية التكميلية الثلاثة، تساعد فيوليا على تطوير طرق الوصول إلى الموارد، والحفاظ على الموارد الموجودة وتجديدها. وعام 2022، قامت فيوليا بتزويد 111 مليون شخص بمياه الشرب و97 مليون شخص بخدمات إدارة مياه الصرف الصحي، وأنتجت ما يقارب 44 مليون ميجاوات ساعة من الطاقة وحولت 48 مليون طن متري من النفايات إلى مواد وطاقة جديدة. وقد حققت مجموعة فيوليا، المُدرجة في بورصة باريس يورونكست تحت الرمز VIE، إيرادات موحدة بلغت 42,9 مليار يورو عام 2022. www.veolia.com