أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة الرعاية الأسرية والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي عن إبرام اتفاقية شراكة لإطلاق برنامج مشاركة مجتمعية يهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في أنشطة العمل المناخي وممارسات الاستدامة البيئية. ومن المقرر أن يُنظّم البرنامج على مدار العام 2024 مجموعة متنوعة من فعاليات المشاركة المجتمعية في إمارة أبوظبي، ومن ضمنها ورش العمل وأنشطة التنزه في أحضان الطبيعة والجلسات التثقيفية والتوعوية وغيرها من الأنشطة المجتمعية.

ووقعت الاتفاقية كل من الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، وسعادة الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، خلال حفل توقيع رسمي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28.

يُسلط هذا التعاون الضوء على الدور المحوري للمجتمعات والقطاع الاجتماعي في دفع عجلة العمل المناخي الملموس في المنطقة، ويُشجع أيضاً مشاركة المستفيدين من خدمات هيئة الرعاية الأسرية في العمل المناخي.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: "لا يزال المجتمع الإماراتي منذ القدم متمسكاً بقيم العيش في تناغم وتوازن مع أرضه، وملتزماً بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحماية نظمها البيئية. ونحن في ’المسرعات المستقلة‘ على ثقة بقدرة كل فرد على التمسك بهذا الإرث وطرح رؤى مبتكرة والمساهمة بدور فاعل في خلق مستقبل أكثر استدامة، إذ تكمن أهم مقومات التصدي للتغير المناخي في تثقيف مجتمعنا وتحفيزه وتمكينه. ويهدف تعاوننا مع هيئة الرعاية الأسرية إلى تعزيز المناقشات الشاملة حول المناخ وزيادة الوعي على جميع مستويات المجتمع. تحفز هذه المبادرة مجتمعات أبوظبي على المشاركة في أنشطة الحفاظ على البيئة، وتعزيز شعورها بالمسؤولية تجاه حماية كوكبنا وكل من يعيش عليه".

وقالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية: "نفتخر بتوقيع هذه الشراكة خلال أهم مؤتمر مناخي عالمي- مؤتمر الأطراف COP28 ، إذ تشكل شراكتنا نقلة نوعية في النهج المتبع في العمل المناخي، وذلك بتبني مبادئ الاستدامة ضمن الأساليب العلاجية وفي إطار عمل مبادرات الرعاية الأسرية".

وأضافت سعادتها: "تلتزم هيئة الرعاية الأسرية بإيجاد أفكار مبدعة وأساليب مبتكرة تعزز دور المستفيدين في طليعة الحوار المناخي ضمن الممارسات والأنشطة البيئية خلال مؤتمر الأطراف COP28 وفيما بعد ذلك، كما نكرس جهودنا بالتعاون مع المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، لريادة نهج ابتكاري عن طريق تسخير الموارد البيئية الطبيعية لإمارة أبوظبي وتوظيفها لدعمهم، بهدف خلق تجارب فريدة ومؤثرة تتجاوز الطرق التقليدية لخدمة من يحتاج رعايتنا بشكل أفضل. وبذلك نمد معاً جذور مستقبلٍ مستدامٍ ترتبط فيه جودة حياة الأفراد والأسر بالبيئة ارتباطاً وثيقاً".

في الوقت الذي يواجه فيه العالم التحديات الناتجة عن التغير المناخي، يجسد هذه التعاون مثالاً ملهماً للعمل المشترك بين المؤسسات المختلفة في سبيل صنع تغيير عميق الأثر وطويل الأمد.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة الرعاية الأسرية:

تعتبر هيئة الرعاية الأسرية إحدى الجهات التابعة لدائرة تنمية المجتمع، وتهدف إلى المساهمة في حوكمة وتنظيم القطاع الاجتماعي في أبوظبي، ومساعدة المجتمع على تكوين أسر مستقلة ومستقرة، من خلال توفير خدمات متكاملة للأسر وأفرادها وإدارة حالاتهم بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وقد كلفت حكومة أبوظبي الهيئة مسؤولية تقديم الدعم للأسر من خلال منظومة شاملة تتبع نهجاً استباقياً في تلبية احتياجات الأسر في إمارة أبوظبي، حيث تتعاون هيئة الرعاية الأسرية مع الشركاء الاستراتيجيين في تقديم خدمات متكاملة وتوفير الاستشارات، والدعم في حالات الطوارئ بما يضمن السرية والخصوصية للمستفيدين من الأسر، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والنساء، والأطفال، والشباب، والرجال، وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى الرعاية الاجتماعية، وتتيح الهيئة من خلال نظام إدارة الحالات الحديث خدمات متطورة، تضمن تلبية احتياجات الأفراد وعائلاتهم وتوفير بيئة رعاية داعمة لهم.

نبذة عن هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي:

تهدف هيئة "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" إلى تعزيز نمو منظومة الاقتصاد الأخضر المزدهر بدولة الإمارات وجميع أنحاء العالم. ومن خلال تأسيس إطار تعاوني يعزز تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات، تعمل الهيئة على تطوير آليات التمويل الأخضر ودعم إنشاء السياسات واللوائح التنظيمية الفعالة بغية تسريع تطوير وتنفيذ حلول تقنية عملية لإحراز تقدم ملموس في قضية التغير المناخي.

وقد روعي في تطوير مشاريع "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" ومبادراتها اتخاذ أعلى درجات الاهتمام والدقة لصنع منجزات ملموسة ونتائج قابلة للقياس بينما نمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة. وتشمل هذه البرامج منصة مخصصة لتسريع تطوير حلول تكنولوجية معنية بقضية التغير المناخي، والتي ترصد الشركات الناشئة ذات الإمكانات الواعدة وتزوّدها بحزمة واسعة ومخصصة من الدعم، بالإضافة إلى حاضنة فكرية تساهم في تطوير ونشر تقارير بحثية وغيرها من توصيات صياغة السياسات.

وتشرف الهيئة أيضاً على عدد من منصات المشاركة المجتمعية التي تعمل على زيادة الوعي وتوفير برامج تعليمية، بجانب استضافة الحوارات والنقاشات البنّاءة، ودعم الأفكار والجهود العملية، بما في ذلك "كلايميت ترايب"، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى دعم العمل المناخي وبرنامج Climate Call، الذي يجمع الأفكار المناخية من جميع أنحاء العالم مع التركيز على مجالات الأمن الغذائي و ندرة المياه و الطاقة المتجددة. وتعد الهيئة أيضاً المحرك الأساسي لمجموعة من الشراكات والتحالفات على مستوى القطاعات، بما في ذلك تحالف الإمارات للكربون الذي يجمع عدداً من الشركاء يكرسون جهودهم لتعزيز نمو منظومة سوق الكربون بدولة الإمارات.

تأسست هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، إلى جانب فريق متنوع من الخبراء المختصين في مجال أبحاث المناخ والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.

لمزيد من المعلومات ومتابعة أحدث الأخبار والبيانات الخاصة بالهيئة، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني عبر www.uicca.ae، ويمكن متابعة الهيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي: لينكد إن – إنستجرام- إكس (تويتر)