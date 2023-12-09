لتعزيز التعليم البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية

أبوظبي: في إطار جهودها لتعزيز التعليم البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية، وقّعت هيئة البيئة - أبوظبي خطاب تعاون مع مؤسسة التعليم البيئي، وذلك على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف. COP28 وقع على خطاب التعاون أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي ودانييل شيفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم البيئي.

يركز خطاب التعاون على تعزيز التعاون المشترك بين هيئة البيئة - أبوظبي ومؤسسة التعليم البيئي، المنظمة غير الحكومية وغير الربحية التي تعمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال التثقيف والتعليم البيئي. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز الجهود التي تبذلها الهيئة لتنفيذ برامجها الرائدة في مجال التعليم البيئي، والتي تشمل مبادرة المدارس المستدامة، ومبادرة الجامعات المستدامة، ودعم تنقيذ برنامج "مراسلون شباب من أجل البيئة" التابع لمؤسسة التعليم البيئي.

ستعمل الشراكة أيضًا على تسهيل التعاون مع شبكة مؤسسة التعليم البيئي التي تضم العديد من المنظمات والمعلمين والخبراء، وذلك بما يتماشى مع التزامات هيئة البيئة - أبوظبي بإنشاء مركز إقليمي للخبرة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، وذلك في إطار خطة عمل عِقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي، التحدي السادس المعني بالتعليم. وتقود مؤسسة التعليم البيئي، جنبًا إلى جنب مع منظمة اليونسكو ورابطة أمريكا الشمالية للتعليم البيئي، تحدي التعليم كجزء من هذا العِقد.

وبهذه المناسبة قال أحمد باهارون: "يعتبر التعليم البيئي من الأولويات الرئيسية التي تركز عليها هيئة البيئة – أبوظبي، وهو ما أهّلنا للحصول على عقود من الخبرة، وتحقيق سجل حافل من النجاحات والإنجازات. لذلك، يسعدنا دائمًا بناء شراكات مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة التعليم البيئي التي تشاركنا مهمتنا، في حدث بارز مثل مؤتمر COP28. كما يساعد خطاب التعاون هذا في تعزيز وصول هيئة البيئة – أبوظبي إلى أفضل الممارسات والموارد العالمية في مجال التعليم البيئي، وسيزيد بشكل كبير من قدرتنا على نشر أفضل ممارساتنا وخبراتنا على المستوى العالمي عبر شبكة مؤسسة التعليم البيئي العالمية.

وأضاف: "على المستوى المحلي، سنعمل على إشراك الشباب ومساعدتهم على أن يصبحوا صوتاً للبيئة مع التركيز على العمل المناخي. ومن خلال العمل معًا، سنعمل على تعزيز دور التعليم البيئي في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ. ومن خلال تأهيل الشباب ليكونوا قادة وصنّاع التغيير في المستقبل، سيواصلون العمل على حماية إرثنا المتمثل في الحفاظ على البيئة وإنقاذ كوكب الأرض. وسنقوم بتوسيع نطاق المشاركة بمبادرة المدارس المستدامة ومبادرة الجامعات المستدامة، مع تشجيع الشباب على البحث في القضايا البيئية، وتعزيز الحلول من خلال إعداد التقارير وأجراء التحقيقات الصحفية باستخدام التصوير الفوتوغرافي وتقنيات الفيديو من خلال برنامج "مراسلون شباب من أجل البيئة" التابع لمؤسسة التعليم البيئي.

وأكد برامود كومار شارما، المدير الأول للتعليم في مؤسسة التعليم البيئي: "لا تقتصر القضايا البيئية على الحدود المحلية؛ فهي تتطلب تضافر جهود عالمية مشتركة ذات أساس قوي على المستوى المحلي. ويشكل برنامج "مراسلون شباب من أجل البيئة" حجر الزاوية في الركيزة الرابعة لشراكة التعليم الأخضر - التي تركز على استدامة المجتمع - وتبرز كأداة فعّالة لتنمية المجتمعات الواعية بيئيا."

ويتجاوز برنامج "مراسلون شباب من أجل البيئة" التعليم البيئي التقليدي. فهو بمثابة حافز يمكّن الشباب من الظهور كقادة فكر مؤثرين داخل مجتمعاتهم. ومن خلال صقل كفاءاتهم في استخدام أدوات إعلامية متنوعة، لا يقوم الشباب برفع مستوى الوعي حول التحديات البيئية فحسب، بل يصبحون أيضًا سفراء للحلول القابلة للتنفيذ. وفي مواجهة تغير المناخ، يزودهم البرنامج بالمهارات اللازمة للدفاع عن استراتيجيات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي.

ويؤكد هذا النهج الشامل على التزامنا بتعزيز جيل من القادة المستنيرين والاستباقيين، الذين لا يفهمون تعقيدات التحديات البيئية التي نواجهها فحسب، بل إنهم مجهّزون أيضًا لدفع التغيير الإيجابي على المستوى المحلي.

وكانت هيئة البيئة – أبوظبي قد أطلقت مبادرة المدارس المستدامة في عام 2009، والتي تم تصميمها للاستفادة من تدريس الاستدامة في المدارس، والمساعدة في وضع المخاوف البيئية على رأس جداول الأعمال الشخصية للطلاب. وحتى الآن، التزمت 234 مدرسة بالمبادرة وينضم إليها المزيد من المدارس.

في عام 2013، فازت مبادرة المدارس المستدامة بجائزة الشرق الأوسط الأخضر لأفضل مشروع للتوعية والتعليم البيئي، وفي عام 2015، أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن المبادرة تعتبر نموذجاً مبتكراً للتعليم في مجال الاستدامة، مع التوصية بتنفيذه في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، في عام 2017، تم الاعتراف بمبادرة المدارس المستدامة بواسطة الشراكة العالمية للتعليم البيئي (GEEP) كدراسة حالة عالمية في مجال التعليم البيئي.

في عام 2014، أطلقت الهيئة مبادرة الجامعات المستدامة، والتي انضم إليها حوالي 25 جامعة إلى الآن. وتشمل الإنجازات الرئيسية للمبادرة تدريب أكثر من 1,276 طالباً وعضو هيئة تدريس من خلال سلسلة من ورش العمل. كما تم تقديم 112 مشروع عمل وتقرير تدقيق بيئي حول استدامة الحرم الجامعي من خلال الكليات والجامعات المشاركة.

تُعد مؤسسة التعليم البيئي واحدة من أكبر منظمات التعليم من أجل التنمية المستدامة في العالم، حيث تضم في عضوية أكثر من 100 منظمة من 80 دولة. ومن خلال شبكة تضم أكثر من 50,000 مؤسسة تعليمية، تعمل برامج المدارس البيئية والتعلم عن الغابات و"مراسلون شباب من أجل البيئة" على تمكين الشباب من خلق عالم واعٍ بيئيًا من خلال التعلم التجريبي القائم على المشاريع. كما تم الاعتراف عالمياً ببرنامجي المفتاح الأخضر والعلم الأزرق لدورهما في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة وحماية الموارد الطبيعية. مع أكثر من 40 عامًا من الخبرة المؤثرة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، تعطي الخطة الإستراتيجية لمؤسسة التعليم البيئي، الأولوية للعمل المؤثر عبر جميع البرامج الخمسة لمعالجة تهديدات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث البيئي.

وبرنامج "مراسلون شباب من أجل البيئة" هو برنامج حائز على جوائز، ويعمل على تمكين الشباب من اتخاذ موقف بشأن القضايا البيئية ذات الاهتمام الكبير، والتعبير عن هذه القضايا من خلال وسائل الإعلام عبر الكتابة أو التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.