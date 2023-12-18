على هامش أعمال مؤتمر الأطراف كوب 28:

أبوظبي: نظمت هيئة البيئة-أبوظبي على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28، جلسة نقاشية لعرض مشاركات 4 من الشركات الحاصلة على العلامة البيئية للمصانع الخضراء، حيث عرضت خلالها استخدامها الأمثل للموارد و تقليل التلوث من خلال تطبيق أفضل التقنيات والحلول الابتكارية في عملياتها التشغيلية.

شارك في الجلسة ممثلون عن الشركات الأربع حيث قدموا عرضاً عن الإجراءات والتقنيات التي اتخذوها لتحسين أدائهم البيئي، ومن هذه الشركات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تعتبر أول شركة تقوم بتصنيع الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة على مستوى العالم تحت مسمى (CalestiAL)، الأمر الذي ساهم بتقليل الانبعاثات المرتبطة بصهر الألمنيوم. كما عرضت شركة الوافي للمنتجات الغذائية (ساديا /بي ار اف) خلال الجلسة المعايير التي تعتمدها في مجال الزراعة المستدامة في إنتاجها، وجهودها لتطوير أنظمة لإعادة تدوير المياه بنسبة بلغت 100% والنفايات بنسبة تفوق 40%.

في حين اعتمدت العربية لصناعة الاسمنت تقنيات جديدة لتقليل انبعاثات الكربون، كما قامت بإنشاء مركز للبحث والتطوير في مجال الاستدامة. كذلك قامت شركة الإمارات للزجاج المسطح بتركيب أنظمة لتوفير الطاقة للحد من استهلاكها بنسبة 10%، فضلا عن تطوير تكنولوجيا جديدة لإعادة تدوير الزجاج العاكس الناتج عن عملياتها.

وخلال الجلسة، أكدت هيئة البيئة-أبوظبي على أهمية برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء في تشجيع الشركات على تطبيق أفضل الممارسات البيئية، وقال سعادة المهندس/ فيصل علي الحمادي، المدير التنفيذي بقطاع الجودة البيئية: "أن برنامج العلامة البيئية ساهم في تعزيز الوعي البيئي لدى الشركات والمستهلكين، وساعد على خفض الآثار البيئية للعمليات الصناعية، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى بناء شراكات استراتيجية مع المنشآت الصناعية، لتعزيز جهودنا المشتركة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة".

ويرتكز برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء على أربعة محاور رئيسية تشكل البنية الأساسية لمعايير التقييم للمنشآت الصناعية لمنح "العلامة"، المحور الأول إدارة الطلب على الموارد وذلك عن طريق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة والحفاظ على الموارد، في حين أن المحور الثاني يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات الفنية والإدارية للحد من التلوث الناجم من العمليات التشغيلية، ويرتبط المحور الثالث بتقييم سجلات الامتثال ونتائج عمليات التفتيش البيئي التي تقوم بها الهيئة على المنشاة، ويتضمن المحور الرابع للبرنامج الحلول المبتكرة التي تطبقها المنشاة لحماية البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة جودة الحياة للمجتمع.

ويتم منح العلامة البيئية للمصانع الخضراء لمدة عام واحد للمنشآت الصناعية ذات الأداء البيئي المتميز، التي تتبنى وتتبع معايير بيئية أثناء عملية التصنيع.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية البرية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.