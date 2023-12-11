مؤتمر COP28، مدينة إكسبو دبي: وقعت منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة"، اتفافية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف إتاحة المجال للعنصر النسائي للمساهمة بدور فاعل في مواجهة التغير المناخي وتسريع وتيرة التنمية المستدامة، وذلك عبر تعزيز فرص توفير التمويل للسيدات، ورائدات الأعمال، والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تقودها النساء، فضلاً عن المساهمة في تنمية قدراتهن. وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، التي تقام حالياً في مدينة إكسبو دبي.

وتلتزم منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باستكشاف فرص تطوير برنامج مشترك يركز على قضايا وموضوعات تشمل الاستثمار في تحقيق الموازنة بين الجنسين، وبناء قدرات النساء ورائدات الأعمال في قطاع الاستدامة. وسوف تعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على توفير الخبرات اللازمة من خلال استضافة المؤتمرات والندوات وورشات العمل التثقيفية، وذلك بهدف تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في جهود مناخية منصفة وتشمل الجميع.

وتركز منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" على دعم النساء والفتيات كمساهمات في تعزيز الابتكار وتحقيق التغيير المستدام، استناداً إلى ثلاث ركائز أساسية تتمثل في التعليم والتفاعل والتمكين. وسوف تغطي الشراكة الجديدة بين منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر": "سوف تعمل هذه الشراكة على تمكين النساء من توحيد جهودهن والمساهمة بدور فاعل في مواجهة تحديات الاستدامة وصولاً إلى تحقيق إنجازات مهمة وتكريس دورهن القيادي في العمل المناخي. وتعتبر النساء من الأكثر تأثراً بتبعات التغير المناخي، وهن جزءاً أساسياً من الحل. وبهدف تحقيق انتقال عادل وشامل في قطاع الطاقة، سوف تتضافر جهود منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز دور المرأة في قيادة الأعمال والابتكار، وسنعمل على تعزير فرص التنمية من خلال إتاحة التمويل والاستثمارات".

من جانبها، قالت اينيس روشا، المديرة التنفيذية للتأثير والشراكات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية التي تهدف إلى دعم تنمية قدرات المرأة وتقديم حلول مبتكرة لتوفير التمويل لرائدات الأعمال والشركات التي تمتلكها وتقودها النساء. وتجمع هذه الشراكة بين برامج سيدات الأعمال والمشاريع الواعدة التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، حيث سنعمل معاً على استكشاف فرص تعزيز الموزانة بين الجنسين في الجهود الرامية إلى تسريع العمل المناخي وتعزيز الاستجابة للمساواة بين الجنسين ضمن معايير حوكمة الشركات الخاصة بالمناخ في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط".

وتعتبر منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة"، مبادرة أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، انسجاماً مع التزام القيادة في دولة الإمارات وتكريساً للنهج الذي أرسى دعائمه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بتمكين المرأة وتفعيل دورها. وتماشياً مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، تركز المنصة على ضرورة زيادة الدعم المقدم للمرأة بما يتيح لها المشاركة بدور أساسي ومهم في مواجهة التغير المناخي.

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