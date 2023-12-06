على هامش قمة (كوب 28)..

المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في مملكة البحرين.

ستتعاون ممتلكات ومصدر، بموجب مذكرة التفاهم هذه، لتطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة وتزويد البحرين بالطاقة الخضراء ذات التكلفة التنافسية، بالإضافة إلى بناء القدرات المحلية وتعزيز الابتكار في هذا القطاع في المملكة من خلال الاستفادة من خبراتهم التكاملية. هذا إلى جانب البحث عن فرص الاستثمار المشترك في الأسواق الأخرى التي تلقى اهتمام كلا الجانبين.

وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: "يسعدنا التعاون مع نظرائنا في مصدر لاستكشاف آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، حيث لا يمكننا تعزيز النمو الاقتصادي من دون الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها" .

وأضاف: "إننا نؤمن بأنه لا يمكننا المساهمة في تحقيق الأثر الدائم والتغيير الإيجابي المستدام للأجيال القادمة، إلا من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية مع رواد قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار في تقنيات الاستدامة".

من جانبه، قال السيد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لمصدر: "يسرنا التعاون مع ممتلكات للمضي قدماً في مبادرات الطاقة النظيفة في مملكة البحرين. لقد شهدنا خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أهمية التعاون ومشاركة الخبرات لتحقيق الحلول الإيجابية. تتطلع مصدر إلى العمل مع شركائها الاستراتيجيين في البحرين لاستكشاف تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لدعم أهداف الاستدامة في المملكة".

الجدير بالذكر بأن مذكرة التفاهم هذه تعد خطوة هامة ضمن مساعي ممتلكات ومصدر لتعزيز أواصر التعاون نحو تحقيق التنمية المستدامة من أجل مستقبل أكثر مراعاة للبيئة، بالإضافة إلى إمكانية توفير فرص العمل المتخصصة في المملكة من خلال تدريب وتمكين المواهب المحلية للمساهمة بدور فاعل في قطاع الطاقة النظيفة. يتماشى ذلك مع خطة التشجير في مملكة البحرين لمضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035 والوصول إلى "الحياد الكربوني" من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2060.

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عن ممتلكات:

شركة ممتلكات البحرين القابضة هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وهي مُكَلَفَة بتنمية ثروة البحرين من خلال تحقيق استثمارات استراتيجية طويلة المدى وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة، وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 50 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.