أطلقت شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" - صندوق الثروة السيادي للبحرين - محفظة استثمار جديدة لحلول المناخ لتوفير تمويلات بنحو 750 مليون دولار للشركات العاملة على تقليل آثار انبعاثات الكربون.

ويأتي الإعلان تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأطراف (قمة المناخ COP28) بالإمارات. ووفق بيان من ممتلكات عبر موقعها الخميس تهدف محفظة "شركاء حلول المناخ" لتسريع التحول العالمي نحو اقتصاد خال من الكربون مع التركيز على نشر حلول مناخية مثبتة تجاريا.

وقالت ممتلكات إنها ستكون مستثمر رئيسي في المحفظة الاستثمارية وستديرها إنفستكورب.

وتهدف "للوصول إلى رأس مال استثماري يقارب 750 مليون دولار للاستثمار في الشركات التجارية في مرحلة النمو بما يتماشى مع الخطط الموضوعة لتحقيق الأمن البيئي،" مضيفة أن هذا سيتم من خلال توفير رأس مال النمو للشركات المتخصصة في مجال تقديم الدعم لتقليل آثار انبعاثات الكربون حول العالم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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