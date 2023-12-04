فاراداي فيوتشر تتطلع لتأسيس مقر إقليمي ومرافق للتصنيع والأبحاث والتطوير في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في إمارة أبوظبي

توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الأطراف COP28

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن اليوم كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و"فاراداي فيوتشر إنتيلجنت إلكتريك" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز FFIE)، الشركة العالمية الرائدة في تطوير أنظمة النقل الكهربائي الذكية والتي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، أن شركة "فاراداي فيوتشر" تستعد لتزويد حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقات المركبات الكهربائية الذكية المتطورة ضمن مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في إمارة أبوظبي. وكانت "فاراداي فيوتشر" قد أطلقت مؤخراً نسختها المحدودة من السيارات الكهربائية من طراز FF 91 2.0 aiFalcon في الشرق الأوسط، لتصبح من بين مجموعة متنامية من الشركات التي تتطلع إلى ترسيخ حضورها ضمن مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI).

وتعمل "فاراداي فيوتشر" على تصميم وتصنيع الجيل الجديد من المركبات الكهربائية الذكية التي تركز على أعلى معايير التقنية والفخامة. وقامت الشركة بتطوير مجموعة منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستخدام في سياراتها. وبموجب الاتفاقية، ستقوم "فاراداي فيوتشر" بإنشاء مقرها الإقليمي ومرافق حديثة للتصنيع والأبحاث والتطوير تركز على الجيل الجديد من المركبات الكهربائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى استكشاف فرص تمويل تطبيقات المركبات الكهربائية الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيتعاون الجانبان لتطوير أطر تنظيمية تساهم في تحسين عمليات تصنيع حلول وتطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة.

ويوفر مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في مدينة مصدر مرافق حديثة وخدمات متطورة وبنية تنظيمية متكاملة لدعم تصميم واختبار وتصنيع المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، وتزويد الخدمات إلى قطاعات أخرى، مثل قطاع الخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "يتمتع مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) بمكانة رائدة على صعيد الابتكار في قطاع النقل الجوي والبري والبحري، ويستقطب أفضل الشركات الطموحة القادرة على رسم ملامح جديدة لمستقبل النقل المستدام. وستساهم أنشطة ’فاراداي فيوتشر‘ في تعزيز أداء قطاع المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى توفير خبرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتنقل الذكي المشترك".

وسيعمل مركز "فاراداي فيوتشر" للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي على تسريع وتيرة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والمركبات الذكية لاستخدامها في قطاع النقل، بالإضافة إلى التعاون في مبادرات مشاركة الخبرات التقنية مع الجامعات في إمارة أبوظبي.

من جانبه قال ماتياس أيدت، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "فاراداي فيوتشر": "سيساهم تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم جهود مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) وفي تعزيز توظيف تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيوفر فرص نمو كبيرة لأعمالنا. وكنا قد أعلنا مؤخراً عن خطط لدخول سوق دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2024 مع إطلاق طراز FF 91 2.0 Futurist aiFalcon من سياراتنا الكهربائية. ويمثل تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار خطوة هامة تجاه تحقيق هذا الهدف، كما تعكس في الوقت ذاته نجاح الاستراتيجية العالمية للشركة والمكانة المتميزة لما تقدمه من تقنيات ومنتجات، خصوصًا مع ما تتمتع به دولة الإمارات من مكانة كواحدة من أفضل الأسواق عالمياً لقطاع صناعة السيارات الفاخرة".

بدوره قال جيري وانغ، رئيس شركة فاراداي فيوتشر جلوبال بارتنرز المحدودة: "يسرنا دعم هذا التعاون، ونتطلع قدماً لبناء شراكة ناجحة وطويلة الأمد، ودعم رؤية وأنشطة مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI). نود أن نشكر شركائنا الاستراتيجيين وأعضاء مجلس إدارة عملياتنا في الشرق الأوسط، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماستر» الاستثمارية وأحمد خلف أحمد خلف العتيبة، رئيس مجلس إدارة شركة سراج القابضة لمساهاتهم القيمة."

ويستفيد مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) من القدرات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، ويمثل رافداً هامًا لتحقيق استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى أن تصل نسبة السيارات الكهربائية والهجينة إلى 50% من مجموع السيارات في الدولة بحلول العام 2050. ويستفيد المجمّع أيضاً من الموقع الاستثنائي للإمارة والذي يتيح الوصول إلى أهم الممرات الجوية، والبنى التحتية البرية، والموانئ البحرية العالمية. ويضم المجمع أيضاً مرافق أكاديمية ومناطق لإجراء الاختبارات ومختبرات الأبحاث والتطوير ومرافق لإصدار الاعتمادات وورش عمل كبيرة وحظائر للطائرات ومرافق صناعية متكاملة ترتبط بشبكة الخدمات اللوجستية العالمية في إمارة أبوظبي.

من جهة أخرى، قامت "فاراداي فيوتشر" بتطوير النسخة المحدودة من طراز FF 91 2.0 Futurist aiFalcon ليتوافق بشكل خاص مع متطلبات سوق منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يطرح هذا الطراز في دولة الإمارات خلال العام 2024. ويتميز هذا الطراز بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، والاتصال المباشر بشبكة الجيل الخامس (5G)، وحلول التدريب على السباقات والعديد من الخصائص الفريدة الأخرى.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/

نُبذة عن "فاراداي فيوتشر"

"فاراداي فيوتشر هي الشركة الرائدة في سوق السيارات الرفاهية من سباير في عصر الذكاء الاصطناعي للسيارات الكهربائية، وهي التي أحدثت ثورة في حضارة السيارات التقليدية فائقة الفخامة التي تجسدها فيراري ومايباخ. ولا تقتصر أنشطة الشركة على مجال السيارات الذكية، بل تتخصص أيضاً في مجال الإنترنت الذكي القائم على البرمجيات. وتتطلع "فاراداي فيوتشر" لأن تصبح "شركة مستخدمة من خلال تقديم منظومة مشتركة للتنقل الذكي، وهي ملتزمة بتطوير تقنيات السيارات الكهربائية لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المتطورة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، مدفوعة بالسعي نحو الاعتماد على التنقل الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي.