مطار دبي الدولي يستعد لاستقبال نحو 65 ألف مندوب من المشاركين في كوب 28

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعمل مطارات دبي، الجهة المشغّلة لمطار دبي الدولي DXB، المطار الدولي الأكبر في العالم، عن استعداداتها لضمان تجربة سلسة واستثنائية للضيوف الذين بدأوا في الوصول لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ (كوب 28) والذي يعقد لأول مرة في دبي.

تعمل مطارات دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومقدمي الخدمات بمن فيهم طيران الإمارات، وفلاي دبي دناتا، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات على تعزيز الخدمات المقدمة عبر جميع نقاط الخدمة في مطار دبي الدولي، إضافة إلى نشر موظفين إضافيين خلال ساعات الذروة لضمان سلاسة العمليات، وذلك استعداداً لاستضافة ما يقارب من 65 ألف مندوب تمت دعوتهم من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث يتوقع أن يسافر معظمهم عبر مطار دبي الدولي.

تشمل الخدمات في مطار دبي الدولي تخصيص مكاتب من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لتسريع عملية الوصول بسلاسة عبر كاونترات مراقبة الجوازات، وإنشاء مكاتب ترحيب مخصصة لمؤتمر (كوب 28) في المطار لمساعدة الزوار وتوفير المعلومات اللازمة لهم حول الحدث.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "طموحنا يمتد إلى ما هو أبعد من الأرقام المطلقة؛ إذ نسعى لنكون أفضل مطار في العالم بكل المعايير من منظور ضيوفنا من خلال تقديم تجربة سلسة تعكس قيم مدينتنا وسمعة مطاراتنا، مما يضعنا في قمة التميز بين المطارات العالمية. وما من شك بأن الفعاليات العالمية الهامة التي تستضيفها دبي، توفر لنا فرصة إبراز تفوقنا التشغيلي."

بدأت استعدادات مطارات دبي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في وقت سابق من هذا العام، حيث تم تشكيل لجان متعددة للخدمات وتجربة المطار لتنسيق العمليات السلسة. كما أطلق قسم التعلم والتطوير، بالتعاون مع (كوب 28)، وحدة تدريبية كمجموعة إحاطة لموظفي الخطوط الأمامية.

يهدف الحدث الدولي، الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، إلى تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ من خلال تعزيز التعاون وتعزيز الالتزام وتقييم التقدم بما يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس.

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