الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة: نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم المجلس السادس ضمن إطار مبادرة "مجلس صناع التغيير لــCOP28" في إمارة الفجيرة. وتناول المجلس أهمية تحول النظم الغذائية والزراعة في دولة الإمارات، فضلاً عن مناقشة الحلول والتحديات ومسارات التعاون الجديدة.

ترأس المجلس معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأدارته فاطمة الملا مدير إدارة الشراكات والمشاريع الخاصة في الوزارة. كما شهد المجلس حضور سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، وسعادة أصيلة عبد الله علي معلا الهاشمي، المدير العام لهيئة البيئة الفجيرة، وسعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. بجانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والشباب.

كما شهد المجلس حضور عدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة وهم، سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة بالوكالة، وسعادة المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسعادة المهندسة عذيبة القايدي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وسعادة شيخة آل علي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.

وخلال المجلس، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28: "نجتمع هنا اليوم قبل أسبوع واحد من انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 لمناقشة سبل تحول أنظمتنا الغذائية إلى نظم أكثر استدامة. وحتى انطلاق مؤتمر الأطراف، نستضيف فعاليات هذا المجلس في جميع أنحاء الدولة تلبيةً للحاجة المتنامية إلى مزيد من الشمول في محادثات المناخ".

وأضافت معاليها: "يعد مؤتمر الأطراف COP28 منصة للعمل المناخي الملموس والشامل عبر جميع القطاعات، وهذا أول مؤتمر للأطراف يركز في مناقشاته على ملف النظم الغذائية. كما يشكل برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة خطة طموحة لتحويل النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها على المدى الطويل".

وأردفت معاليها: "نوجه دعوة عالمية للعمل المناخي، وندعو جميع الدول للتوقيع على "إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي"، والالتزام بمواءمة أنظمتها الغذائية الوطنية واستراتيجياتها الزراعية مع خططها المتعلقة بتغير المناخ".

وأشارت معاليها إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 سيناقش، ولأول مرة في تاريخه، موضوع الاستدامة في توريد الغذاء وإنتاجه والتخلص من نفاياته، ونتوقع تقديم حوالي 250 ألف وجبة محايدة كربونياً لأكثر من 60 ألف زائر خلال المؤتمر".

وتأكيداً على الحاجة إلى تحول النظم الغذائية، قالت معالي المهيري: "تعد النظم الغذائية والزراعة جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد والمجتمع العالمي، وتؤثران على كل مختلف القطاعات وحياة الناس بدءاً من الأمن الغذائي والاستقرار السكاني والصحة العامة إلى الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية".

وأردفت معاليها: "يتعين على الحكومة والقطاع الخاص وكل واحد منا المساهمة في تحول أنظمتنا الغذائية. وللقيام بذلك، يتوجب علينا فهم الروابط بين القطاعين الخاص والحكومي حتى نستطيع دعم العمل المناخي بشكل أكثر فعالية من حيث تغيير طريقة إنتاجنا للطعام ومصادره وطرق استهلاكنا له وسبل التخلص من نفاياته".

ودعت معاليها المشاركين في المجلس إلى المساهمة في تنفيذ المهمة المتمثلة في مواءمة الابتكار والتكنولوجيا والأفكار الجديدة مع تخطي الحواجز التي تحول دون اعتماد نظم غذائية مستدامة على نطاق واسع.

ومن جهته توجه سعادة المهندس محمد سيف الأفخم بالشكر إلى وزارة التغير المناخي والبيئة على تنظيم مجلس صناع التغيير قبيل مؤتمر الأطراف COP28، منوهاً إلى أن الأمن الغذائي يأتي على رأس الأولويات الوطنية، ويحتاج إلى تغيير في المفاهيم وثقاف القطاع الخاص والمجتمع في التعامل مع الغذاء بداية من إنتاجه وانتهاءً باستهلاكه، والحد من فقد وهدر الغذاء. مؤكداً أن إمارة الفجيرة تحظى بالعديد من الشركات العاملة في القطاع، وتطلعه من خلال التعاون إلى ازدهارها لتكون الإمارة أحد أبرز اللاعبين في القطاع على مستوى الدولة.

ومن جهتها، أشارت سعادة أصيلة عبد الله علي معلا الهاشمي أن شركات القطاع الخاص في الإمارة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الاتحادية المعنية في الدولة، وأن الإمارة تضع المزيد من السياسات والقوانين التي تسهل عمل تلك الشركات والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء بجانب تعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية.

نقاشات

وشهد المجلس عدد من النقاشات التفاعلية حول ضرورة عمل القطاع الخاص على تعديل أهدافه واستراتيجيته واستثماراته لإحداث تحول في نظم الإنتاج الغذائي وسلاسل التوريد بما يواكب توجه الإمارات نحو تلك النظم، كما ناقش المجلس الحاجة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات لتسهيل الحصول على التكنولوجيا الحديثة لتطوير المزارع، مع العمل على الارتقاء بإنتاجية صغار المزارعين من خلال تلك التقنيات وتدريبهم عليها.

كما تناول المجلس حلول لتحديات الحصول على بعض الموارد الضرورية لعمل المزارع ومنشآت الإنتاج الغذائي وعلى رأسها البذور، وعدد من المعدات الضرورية. وشدد المجلس كذلك على أهمية توسيع شبكة التعاون بين القطاع الخاص والمزارع الوطنية لتشجيعها على النمو وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من المنتجات المحلية في السوق ورفع وعي المجتمع تجاه إعطاء أولوية للمنتج المحلي، مع إعطاء أولوية للخيارات الصحية من الغذاء أثناء الشراء. وهو ما يدفع تجاه التعاون مع قطاع التجزئة في كل أسواق الدولة.

واستعرض المجلس كذلك سبل زيادة التمويل من خلال بناء الثقة بين المستثمرين والمنتجين داخل الدولة، واستحداث نظم تمويل جديدة لتشجيع صغار المزارعين والمنتجين. وبجانب التكنولوجيا الحديثة، أشار المجلس إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة لازالت تمتلك فاعلية في إيجاد حلول لتحديات الإنتاج الغذائي والزراعي وينبغي العمل على تنميتها.

حول سلسلة " مجلس صناع التغيير لــ COP28" في دولة الإمارات العربية المتحدة

تعدُّ مبادرة "مجلس صناع التغيير لــ COP28"- التي يتم تنظيمها بدعم من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان - سلسلة من مجالس نقاشية رفيعة المستوى وذات توجه عملي، سيتم عقدها في الإمارات السبع، وتركز على تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الحلول المناخية المبتكرة.

وسيستكمل المجلس انعقاده في كل إمارة خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود فريق رئاسة COP28 لضمان مشاركة الجميع في المناقشات الحاسمة للمؤتمر، والتي ستنطلق في غضون 7 أيام فقط.

وستوفر هذه الجلسات التي تستضيف مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين من شتى المجالات، فرصة لمناقشة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، والمشاركة في تقديم حلول واضحة وقابلة للتنفيذ.

ويهدف "مجلس صناع التغيير لــ COP28" إلى الجمع بين القيادات الحكومية وخبراء المناخ والمبتكرين المحليين وفئة الشباب، بطريقة تخلق مسارات جديدة لهم لمناقشة قضايا المناخ والاستدامة والفرص والتحديات والشراكات المتعلقة بتحقيق الحياد المناخي، مع تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه كل منهم في دعم أهداف المناخ المحلية قبل وأثناء وبعد مؤتمر الأطراف COP28.

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