أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي.

بموجب بنود المذكرة، ستتعاون كلاً من مجموعة موانئ أبوظبي ومصدر لاستكشاف فرص تطوير مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، بما يخدم الأسواق المحلية والأسواق التصديرية.

وتأتي هذه المذكرة تماشياً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين" لتسريع خططها الرامية إلى زيادة إنتاجها المحلي من الهيدروجين إلى 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031 و15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050. ودعماً لهذه الاستراتيجية، تستهدف "مصدر" الوصول إلى طاقة إنتاجية عالمية سنوية من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون طن بحلول عام 2030، وقد وقعت ونفذت العديد من اتفاقيات التعاون العالمية في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وانطلاقاً من حقيقة أن الهيدروجين قد يسهم في خفض الانبعاثات العالمية بأكثر من 20% بحلول عام 2050، وفي ظل تزايد الطلب عليه في الأعوام الأخيرة، فيمكن لمركز إنتاج الهيدروجين أن يضم محطات تصدير للمنتجات الخضراء إلى الموانئ الأجنبية، ما قد يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لسلسلة القيمة للهيدروجين الأخضر في أبوظبي، فضلاً عن منح الفرصة للمستأجرين الحاليين والمستقبليين في كل من كيزاد وميناء خليفة لتطوير أعمالهم في قطاع المنتجات الخضراء.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يعد إبرام مذكرة التفاهم مع مصدر خطوة هامة لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث تتماشى بشكل تام مع استراتيجية وادي الهيدروجين الأخضر التي نتبناها، ونعزز من خلالها جهودنا لإنشاء منصة قوية في دولة الإمارات لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق محلياً وعالمياً. علاوة على ذلك، فإن مذكرة التفاهم هذه تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة لتنويع اقتصادنا الوطني وتعزيز قدرتنا التنافسية على مستوى العالم، كما تجسد طموحنا المشترك مع شركة مصدر لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لإنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته لاسيما وأن جميع الأسواق باتت تولي أولوية متزايدة للممارسات المستدامة والصديقة للبيئة."

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: "انطلاقاً من مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، وتمتعنا بخبرة تناهز العقدين من الزمن في مجال مصادر الطاقة المتجددة، فإن "مصدر" تتبنى نهجها الذكي "المبادر الأول"، حيث تدخل الأسواق في مرحلة مبكرة وتنشي مشاريع تتوسع بمرور الوقت. ويأتي هذا التعاون البنّاء مع مجموعة موانئ أبوظبي انعكاساً لجميع هذه المبادئ، حيث يتمتع الهيدروجين الأخضر بإمكانات هائلة لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيفها وتسريع جهودها للوصول إلى الحياد الصفري. وفي حين أن أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية يمر عبر البحر، فإن مثل هذه الشراكات تعتبر أمراً حيوياً نضمن من خلاله دمج الهيدروجين الأخضر في سلاسل القيمة. ومن خلال عملنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، سنستكشف معاً التدابير اللازمة لزيادة عمليات إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيفها، من خلال تشجيعها على استخدام الهيدروجين الأخضر في عمليات الموانئ وكوقود للسفن، مع العمل على تسهيل استيراد وتصدير الهيدروجين."

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 30+ ميناء ومحطة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".