التعاون يشمل إقامة مشاريع للطاقة الشمسية باستطاعة 1.7 ميجاواط لإنتاج 2.85 جيجاواط من الطاقة الخضراء سنوياً في مراكز مجموعة عبد الواحد الرستماني الأربعة الرئيسية في دبي

التعاون يسهم في تقليل اعتماد مجموعة عبد الواحد الرستماني على الطاقة غير المتجددة و تعويض 2,000 طن متري من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون سنوياً.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة عبد الواحد الرستماني، إحدى أهم الشركات العائلية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن أول مشاريعها في مجال الطاقة الشمسية بالشراكة مع سراج باور، الشركة الإماراتية الرائدة في تزويد حلول الطاقة الشمسية الموزّعة في المنطقة. وتتيح الشراكة إطلاق عدد من حلول الطاقة الشمسية المبتكرة باستطاعة 1.7 ميجاواط في المواقع الرئيسية الأربعة لمجموعة عبد الواحد الرستماني في دبي، مما يمثل خطوةً مهمة في مبادرات الطاقة المستدامة للمجموعة.

ويتوقع أن يُنتج المشروع 2.85 جيجاواط ساعي من الطاقة النظيفة سنوياً، وهو يشمل مواقع مختلفة في شارع الشيخ زايد ومدينة دبي الصناعية ومنطقة ديرة، بما فيها قاعات عرض ومراكز خدمة. مع توقيع الاتفاقية خلال كوب 28، تسلط هذه المبادرة الضوء على التزام المجموعة تجاه الاستدامة البيئية، كما تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق التقدم في مجال البيئة، حيث من المتوقع أن يسهم المشروع في تعويض 2,000 طن متري من انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون سنوياً، مما يقلل إلى حد كبير البصمة الكربونية للشركة.

ويمثل التعاون خطوة رائدة لشركة سراج باور، حيث تقود عمليات التمويل والتصميم والإنشاء لمنشآت الطاقة الشمسية تلك، فضلاً عن أعمال التشغيل والصيانة طويلة الأجل فيها. وتوفر منهجية سراج باور المتكاملة لمجموعة عبد الواحد الرستماني انتقالاً سلسلاً لمصادر الطاقة المتجددة، مما يضمن الاستخدام الفعال والمجدي لحلول الطاقة النظيفة في عمليات المجموعة.

أقيم حفل التوقيع في المكتب الرئيسي لمجموعة عبد الواحد الرستماني، الذي تشرف بحضور الدكتورة أمينة الرستماني، مديرة وعضو مجلس إدارة مجموعة عبد الواحد الرستماني، وفريد الجناحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة عبد الواحد الرستماني للعقارات، ومحمد عبد الغفار حسين، رئيس مجلس إدارة سراج باور، ولوران لونغي، الرئيس التنفيذي لسراج باور، وعلي المرزوقي، مدير قسم حلول الطاقة النظيفة، لخدمات النقل والمواصلات، بوزيتيف زيرووغيرهم من كبار المناصب من كلا الجانبين.

وتعليقاً على الموضوع، قال خالد الرستماني، رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد الواحد الرستماني:"يمثل التعاون مع شركة سراج باور خطوةً مهمة لمجموعة عبد الواحد الرستماني، حيث يأتي بالتزامن مع إطلاقنا لأول مبادرات الطاقة الشمسية للمجموعة. وتسمح لنا هذه الشراكة بالمساهمة في تقليل البصمة البيئية للمجموعة إلى حد كبير، بما ينسجم مع التزامنا بإدماج ممارسات الاستدامة في عملياتنا. وانطلاقاً من مكانتنا بصفتنا مؤسسة تطلّعية، نؤكد على ثقتنا الكاملة بإمكانيات الطاقة المتجددة، وتمثل اتفاقيتنا مع سراج باور مثالاً واضحاً على سعينا لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ونظافة لدولة الإمارات".

ومن جهته، قال محمد عبد الغفار حسين، رئيس مجلس إدارة سراج باور: "يسرنا التعاون مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، إحدى المجموعات العائلية الرائدة في دولة الإمارات، في أول مشاريعها في مجال الطاقة الشمسية. وتمثل هذه الاتفاقية خير دليل على الأهمية المتزايدة للحلول المستدامة في مشهد الأعمال. ونلتزم في سراج باور، عضو في شركة بوزيتيف زيرو، بتسهيل التحول السلس للأعمال نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى دعم مثل هذه الشركات في سعيها لتخفيض بصمتها الكربونية. وتتمثل مهمتنا في لعب دور رائد في التغيير الشامل نحو الالتزام بالمسؤولية البيئية، فضلاً عن تقديم حلول الطاقة الشمسية. ونفتخر بتقديم الدعم لمجموعة عبد الواحد الرستماني في مسيرتها الرائدة نحو مستقبل مستدام".

شركة سراج باور هي شركة متخصصة في توفير الحلول المتعلقة بالطاقة الشمسية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك الشركة أكبر محفظة لمشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة مع أكثر من 130 ميجاواط دخلت حيز التشغيل التجاري، علماً أنّها تتوسع بشكل متسارع لتُصبح أبرز الشركات الصديقة للبيئة في المنطقة. وتحرص شركة سراج باور، من خلال العديد من المشاريع قيد التخطيط، على تحقيق رؤيتها في مجال الحلول سلبية الكربون بحلول عام 2050، كما قطعت شوطاً طويلاً لتصبح المزود الأول لحلول الطاقة الشمسية في المنطقة.

وتمثل هذه الشراكة إنجازاً مهما في مجال المحافظة على البيئة، كما تُعد تقدماً ملحوظاً لمجموعة عبد الواحد الرستماني في مجال الطاقة المتجددة، بدعم من سراج باور، الشركة الرائدة في تزويد حلول الطاقة الشمسية الموزّعة. ويمثل هذا التعاون دليلاً على التأثير المتنامي للممارسات المستدامة في المنطقة، والتي تعيد رسم ملامح ممارسات الأعمال التطلّعية والمسؤولة. ويُسهم هذا التعاون بين مجموعة عبد الواحد الرستماني وسراج باور في تمهيد الطريق نحو تحقيق مستقبل واعٍ بيئياً في دولة الإمارات.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن مجموعة عبد الواحد الرستماني:

تعتبر مجموعة عبد الواحد الرستماني، التي تأسست عام 1954 في دبي، إحدى أشهر الشركات العائلية الرائدة في الشرق الأوسط، حيث يعمل لديها أكثر من 4,000 موظف، ويبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، وتتميز بحضور في دولة الإمارات والهند والمملكة المتحدة. وتعمل الشركات التابعة لها في عدة قطاعات، مثل السيارات، والعقارات، والتجزئة، وحلول الإضاءة، والسفر، والخدمات اللوجستية. وتشمل تلك الشركات العربية للسيارات ذات الشهرة العالمية والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية. وتواصل مجموعة عبد الواحد الرستماني مسيرتها في إثراء حياة العملاء من خلال إطلاق المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة.

لمحة عن سراج باور:

سراج باور هي إحدى الشركات التابعة لشركة بوزيتيف زيرو، وتركز جهودها على تمكين اقتصاد الطاقة الحديث في الشرق الأوسط. وتؤدي الشركة دوراً رائداً في ثورة الطاقة الخضراء بوصفها المزود الرائد لحلول الطاقة الشمسية الموزّعة، وتلك حالياً أكبر محفظة لمشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة مع أكثر من130 ميجاواط دخلت حيز التشغيل التجاري، وأكثر من 500 منشأة قيد التشغيل والصيانة. واستطاعت الشركة حتى الآن إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية على مساحة تفوق 600,000 متر مربع، تاركةً أثراً ملحوظاً على مشهد الطاقة في المنطقة. وتتميز سراج باور بإرث عريق وحضور محلي قوي، وتوفر حلولاً شاملة ومبتكرة في مجال الطاقة الشمسية، بما في ذلك تطوير المشاريع، وتمويلها وبنائها، وأعمال التشغيل والصيانة طويلة الأجل فيها. وتعتبر سراج باور الشركة الأولى في المنطقة في مجال حلول الطاقة النظيفة، وتعمل على تحقيق الطموح العالمي في مستقبل أكثر صحة واستدامة.