بحضور معالي وزيرة البيئة المصرية وعدد من كبار المسؤولين ...

الشراكة الجديد تنشئ نظاماً متكاملاً ومتطوراً لإدارة النفايات بالعاصمة الإدارية

تستهدف الشراكة تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المكبات

الشارقة: أبرمت مجموعة بيئة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتفاقية شراكة ترمي إلى إنشاء شركة جديدة تُعنى بتطوير خدمات النظافة ومعالجة وتدوير النفايات وبما ينسجم مع رؤية مصر 2030، وتحويل 80% النفايات بعيداً عن المكبات.

شهدت توقيع الاتفاقية معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28"، وبحضور عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين والمصريين. وقع الاتفاقية كل من خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وتفصيلاً، سيعمل الطرفان على تأسيس شركة جديدة توكل إليها مهمة توفير خدمات متكاملة لإدارة النفايات في العاصمة الإدارية الجديدة، وتتنوع تلك الخدمات ما بين النظافة العامة، وجمع وإدارة النفايات الناتجة عن المنشآت السكنية والتجارية والإدارية والطبية، وتشغيل مرافق إعادة تدوير النفايات بمختلف أنواعها، وجمع ونقل وتخزين النفايات الطبية، والزراعية، والعضوية وغيرها، وبيع وشراء النفايات.

وعبّر خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة عن سعادته بتلك الشراكة الواعدة وأضاف: " يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة مع العاصمة الإدارية الجديدة والتي نأمل أن تكون مرحلة جديدة لتعزيز حضورنا في مصر وتمكين العاصمة الإدارية للوصول إلى مستهدفاتها البيئية والارتقاء بمستوى جودة حياة السكان. وأود التنويه إلى أننا سنعمل يداً بيد مع الشركاء ضمن مستهدفاتها لتكون المدينة واجهة مشرفة وعاصمة عصرية وذكية عبر نقل خبراتنا الممتدة لأكثر من 15 عاماً، كما سنعمل على تدريب وتأهيل جيل من الكوادر المصرية ليقودوا العمل البيئي ويكون قوة داعمة لجهود الدولة في رحلتها نحو البناء والازدهار".

يُشار إلى أن مجموعة بيئة وقعت في 2020 عقداً لإدارة النفايات بالعاصمة الإدارية، والشراكة الجديدة ما هي إلا تطويراً للشراكة التي بدأت قبل سنوات ومستمرة لآفاق واعدة.

إلى ذلك أشاد المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالاتفاقية وأردف قائلاً: " تمهد تلك الشراكة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات بالكامل في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع مجموعة بيئة التي تتمتع بخبرة واسعة في القطاع، كما أننا متفائلون بأنها ستنعكس إيجاباً على المظهر الحضاري للمدينة وبما ينسجم مع رؤية مصر 2030. كما أن خدمات الشركة الجديدة لن تكون محصورة فقط في نطاق العاصمة الإدارية".

يُذكر أن مجموعة بيئة بدأت عمليات إدارة النفايات في إمارة الشارقة في 2007، حيث طورت نظاماً متكاملاً مدعوم رقمياً، ورسخت مكانتها بالقطاع على مدار السنوات. بدءًا من عمليات جمع النفايات التي تعمل بمنصة متطورة رقمياً لإدارة أسطول المركبات وشبكة من حاويات تعمل بنظام الموجات الراديوية (RFID). إضافة إلى استرداد المواد رقمياً وبطريقة متكاملة عبر أكثر من 10 مرفق متخصصة، إضافة إلى تحويل النفايات إلى طاقة، كما استطاعت المجموعة الوصول بنسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 90% بإمارة الشارقة وهي النسبة الأعلى بالمنطقة. على صعيد متصل، توسعت مجموعة بيئة إقليمياً من عبر الدخول في الشراكات، وتواصل أيضاً تقديم حلول مبتكرة لإدارة النفايات وبالتالي المساهمة بدعم الاقتصاد الدائري وتأمين استدامة المستقبل مستدام في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة بيئة:

تُعرف مجموعة بيئة بريادتها وخبرتها الواسعة على مستوى المنطقة في مجاليْ الاستدامة والتحول الرقمي ولها إنجازات بيئية مبتكرة وحلول ذكية تحاكي متطلبات مدن المستقبل. ترتكز المجموعة في أعمالها على محوريْ الاستدامة والتحول الرقمي كونهما من أهم ركائز الاقتصاد الحديث. يُشار إلى أن المجموعة استثمرت كثيراً في دعم وتمكين الاقتصاد الدائري وبما يحقق مستهدفات الاستدامة والتنمية الشاملة. يُذكر أن مجموعة بيئة تعمل بعدد من القطاعات الحيوية أبرزها: إدارة النفايات، والطاقة المتجددة، والتقنيات، والاستشارات البيئية، والتعليم، والمواصلات، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية. وتواصل المجموعة جهودها للارتقاء بمستوى جودة حياة أفراد المجتمعات بالمنطقة وذلك عبر تسخير أحدث التقنيات وتوفير الحلول الذكية وتمكين الدول لتحقيق أهدافها التنموية. تعمل المجموعة حالياً بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات.

العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية:

تمتلك العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وتطور العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية والتي تقع على بعد 35 كم شرق القاهرة بمساحة إجمالية 170 ألف فدان. ستساعد العاصمة الجديدة على تعزيز وتنويع الإمكانات الاقتصادية للبلاد من خلال طرح أماكن جديدة للعيش والعمل والزيارة. من أجل جذب الناس إلى هذه المدينة، سيتم إنشاء مجموعة من المناطق ومنها منطقة إدارية حكومية جديدة ومنطقة ثقافية ومجموعة متنوعة من الأحياء الحضرية.