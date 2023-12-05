مع انطلاق أعمال (كوب 28) وانسجاماً مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، وشركة "آي إتش آي" اليابانية للصناعات الثقيلة، عن بدء دراسة الجدوى لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك في خطوة تأتي مع انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف (كوب28)، وتهدف إلى دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

هذا وأرست مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي بين مجموعة اينوك وشركة "آي إتش آي" الأسس لاستكشاف سبل إنشاء سلسلة توريد الهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا منخفضة الكربون في دولة الإمارات، وبما يتوافق مع جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة والانتقال إلى نموذج الطاقة النظيفة. وتهدف الشراكة بين الطرفين لتعزيز مساعي دولة الإمارات لأن تغدو مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

في هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نحرص في مجموعة اينوك على إبرام شراكات تمهّد الطريق نحو مستقبل مستدام. ولا شك أن تدشين مرحلة دراسة الجدوى يمثّل دليلاً على التزامنا بدعم جهود دولة الإمارات في التحوّل بقطاع الطاقة والمضي قدماً في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. ونتطلع من خلال استمرار هذا التعاون مع شركة ’آي إتش آي‘، إلى استكشاف الإمكانات الهائلة لإنتاج الأمونيا الخضراء في دولة الإمارات."

وأضاف سعادته: "تمثّل مرحلة دراسة الجدوى الخطوة الثانية لهذا المشروع المشترك، وسنقوم بإجراء دراسات شاملة حول تشييد مصنع متكامل يعدّ الأول من نوعه، ومن شأن هذه المرحلة الحاسمة أن تعزز جهودنا المشتركة لإنتاج الأمونيا الخضراء المستدامة والقادرة على المنافسة".

من جانبه، قال جون كوباياشي، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، ورئيس قطاع الحلول وتطوير الأعمال لدى شركة "آي إتش آي": "يسعدنا الإعلان عن هذا التطوّر الكبير في تعاوننا مع اينوك في مشروع الأمونيا الخضراء الأول من نوعه في دبي. فمنذ توقيع مذكرة التفاهم العام الماضي، عملنا بشكل مكثّف على القضية الأكثر تحدياً والأكثر أهمية، وهي جعل الأمونيا النظيفة لدينا قادرة على المنافسة. وبفضل الجهود المشتركة لجميع الأطراف، أصبحنا على ثقة بقدرتنا على إنتاج واحدة من أكثر منتجات الأمونيا النظيفة تنافسيةً في السوق، والمضي قدماً في هذا المشروع باعتباره مشروعاً رائداً في تحقيق أهداف خفض الكربون في كل من اليابان والإمارات العربية المتحدة."

تجدر الإشارة إلى أن الأمونيا الخضراء تُنتج عن طريق تفاعل الهيدروجين الأخضر والنتروجين معاً عند درجات حرارة مرتفعة وضغطٍ عالٍ، وهي تساعد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية ويمكن استخدامها في قطاعات النقل وتوليد الطاقة والصناعة.

ومع انطلاق مرحلة دراسة الجدوى، يتوقع لـ اينوك و"آي إتش آي" تحقيق إنجازات جديدة في رحلتهما نحو مستقبل مستدام وإنتاج الطاقة الخضراء، والمساهمة في تحقيق أهداف الحياد المناخي في كل من دولة الإمارات واليابان.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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