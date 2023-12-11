بالتزامن مع كوب 28 ودعماً للمشروع الوطني لعزل الكربون

المجموعة ستتبرع بجزء من عائدات كل كوب قهوة "زووم" يتم بيعه دعماً لجهود زراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات بحلول عام 2032

هذا وتعتزم المجموعة زراعة 1,500 شتلة لأشجار القرم في محمية الزوراء الطبيعية في عجمان، مما سيؤدي إلى امتصاص ما مجموعه 18.4 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي 462 طن خلال الفترة المتوقعة لدورة حياة أشجار القرم والمقدّرة بـ25 عاماً.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة بالشراكة مع "جومبوك"، المؤسسة المجتمعية الملتزمة بتعزيز الاستدامة والعمل المناخي، وبما ينسجم مع المشروع الوطني لعزل الكربون، الذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، على مستوى الدولة، والذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن جهودها لتنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تشكّل أشجار القرم التي تمتد فوق أكثر من 207 كيلومتراً مربعاً من سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة جزءاً لا يتجزأ من تراثنا العريق. وانطلاقاً من موقعنا كشريك وطني يحرص على الاستثمار في مستقبل الدولة وشعبها لأجيالٍ قادمة، لدينا التزام راسخ تجاه المجتمع والبيئة في دولة الإمارات. ولا شك أن الشراكة مع ’جومبوك‘ ستتيح لنا المساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لتوسيع مساحات غابات القرم في الإمارات ودعم مبادرات الأمم المتحدة في حملة زراعة تريليون شجرة على مستوى العالم."

من جانبها، قالت تاتيانا أنتونيلي أبيلا، المؤسس والمدير العام لشركة جومبوك: "يسعدنا التعاون مع اينوك في مهمتنا المشتركة لزراعة أشجار القرم في إطار مبادرتنا "الأشجار مهمة"، وهو المشروع الذي يتجاوز الجهود الفردية من أجل تحقيق مستقبل مستدام. إن هذه المبادرة تعكس التزامنا بالحفاظ على البيئة وتستعرض الدور المحوري الذي تسهم به الحلول القائمة على الطبيعة في حماية النظم البيئية الساحلية وتعزيز التنوع البيولوجي والحد من عوام الحتّ والتعرية، إضافةً إلى توفير مخزن طبيعي للكربون. وإلى جانب زراعة الأشجار، يؤكد هذا التعاون على أهمية نشر الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية وإلهام العمل البيئي الإيجابي."

وستسهم جميع الأشجار المزروعة في إطار الشراكة مع "جومبوك" بدعم مبادرة زراعة تريليون شجرة التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والتي تهدف إلى إعادة زراعة الأشجار في جميع أنحاء العالم ومكافحة تغير المناخ عبر حلول مرتكزة على الطبيعة.

وتسهم غابات القرم بشكل كبير في حماية سواحل الدولة من ارتفاع منسوب سطح البحر والعواصف، كما تعمل كموائل حيوية تساعد في تعزيز التنوع البيولوجي. فسعة تخزين الكربون في 10 كيلومترات مربعة من غابات القرم تعادل السعة في 50 كيلومتر مربع من غابات المزروعة على اليابسة في المناطق الاستوائية. وفي الوقت الحالي، تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 60 مليون شجرة قرم، وتلتقط إجمالي 43000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وبعد زراعة 100 مليون شجرة قرم إضافية، من المتوقع أن تمتد غابات القرم في البلاد على مساحة 483 كيلومتراً مربعاً، مما يؤدي امتصاص ما يقرب من 115 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وذلك وفقاً لوزارة التغير المناخي والبيئة.

تجدر الإشارة إلى أن "زووم" أطلقت خدمة الاشتراك بـ"قهوة زووم"، والتي توفر للعملاء 30 فنجان قهوة شهرياً مقابل 150 درهماً إماراتياً. وكعرض خاص، يمكن لأول 500 عميل الحصول على الاشتراك مقابل 99 درهماً إماراتياً فقط، وهذا الاشتراك الحصري متاح فقط عبر مكافآت "YES".

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-انتهى-

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة