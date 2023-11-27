بمشروعين للطاقة الشمسية في اثنين من أبرز مصانعها؛

شركة "يلو دور إنرجي" تطور محطتين للطاقة الشمسية في مصانع مياه العين والفوعة للتمور التابعة لمجموعة أغذية؛

يدعم هذا المشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 124 ألف طن على مدار 25 عامًا؛

تأتي مبادرة مجموعة أغذية لتتوافق مع هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في الوصول لصافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، واستراتيجية الطاقة النظيفة في الدولة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم مجموعة أغذية ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة، ومقرها دولة الإمارات، عن مبادرتها للانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية، في خطوة مهمة نحو خفض البصمة الكربونية للمجموعة. تتضمن المبادرة إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في مصانع الإنتاج التابعة لمياه العين والفوعة للتمور، وهما من أبرز وحدات الأعمال التابعة للمجموعة. وفي تأكيد على التزام مجموعة أغذية بتعزيز الاستدامة؛ تم إتمام التعاقد مع شركة "يلو دور إنرجي"، الرائدة في مجال الطاقة الشمسية.

ويتوقع أن توفر هذه المبادرة ما يقرب من 20% من استهلاك الطاقة للمصانع كل عام، مما يساهم في تحقيق نتائج الاستدامة وكفاءة التكلفة. و سيعمل المشروع على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، بمقدار 124 ألف طن من خلال ضمان توليد 287 ألف ميجاوات في الساعة من الطاقة النظيفة. ويؤدي هذا إلى تأثير بيئي يعادل إعادة تدوير 5.4 مليون كيس بلاستيكي أحادي الاستخدام، وزراعة 2.1 مليون شجرة على مدار عقد من الزمن، تقليل استهلاك 53 مليون لتر من البنزين.

يتضمن هذا التعاون بين مجموعة أغذية ويلو دور إنرجي إنشاء محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرات تبلغ حوالي 5 ميجاوات في المصنعين. ومن المقرر أن تقوم مجموعة أغذية بدمج الطاقة المتجددة في عمليات التصنيع الخاصة بها، من خلال عقد استئجار طويل الأجل مع شركة يلو دور إنرجي.

وحول المبادرة؛ قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "يعد مشروع الطاقة الشمسية خطوة جديدة في تحولنا كشركة تكرس جهودها نحو استخدام الاستدامة في عملياتها التشغيلية. يواجه مصنعو الأغذية عقبات كبيرة في تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة والجودة وتقنيات الإنتاج المستدامة مع تعزيز كفاءة الطاقة. ومن خلال إدخال الطاقة الشمسية ضمن مزيج الطاقة في المجموعة؛ فإننا نخفض بشكل كبير البصمة الكربونية المرتبطة بالعمليات التشغيلية في هذين الموقعين، كما أن التعاون مع شركة يلو دور إنرجي، يتوافق مع قيم المجموعة المتمثلة في الابتكار والاستدامة والمسؤولية".

ومن جهته صرح روري ماكارثي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة يلو دور إنرجي: "تزامناً مع عام الاستدامة، نتشرف بالتعاون مع مجموعة أغذية في رحلتها الملهمة نحو الاستدامة. توفر شركة يلو دور إنرجي كهرباء نظيفة وموثوقة بأسعار معقولة لأكثر من 80 شركة رائدة في 6 دول، مع مجموعة مشاريع تزيد عن 200 ميجاوات. وبالإضافة إلى الطاقة الشمسية، نقدم أيضًا أنظمة تخزين طاقة البطارية ومحطات شحن المركبات الكهربائية وإضاءة LED وغير ذلك. ونفخر دائمًا بكوننا شركة تأسست في دولة الإمارات ويقع فيها مقرها الرئيسي، ويسعدنا أن ندعم الشركات ذات الرؤية المستقبلية، مثل مجموعة أغذية، لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها".

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في أقسام رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في الأقسام التالية: الأعمال الاستهلاكية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس، ومعجون طماطم العين، ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"،مجموعة عوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (نبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.agthia.com أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على corpcoms@agthia.com

نبذة عن شركة يلو دور إنرجي

تقدم شركة يلو دور إنرجي الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، خدماتها للعملاء في المجال التجاري والصناعي في مناطق الشرق الأوسط، وأفريقيا وغيرها. وتساعد حلول الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة التي تقدمها الشركة على تقليل تكاليف الطاقة في الشركات وتحسين موثوقيتها وخفض انبعاثات الكربون، مما يلعب دوراً محورياً في تعزيز مساعي تحقيق الحياد المناخي لدى مختلف الشركات والدول. وتضم قائمة المساهمين في شركة يلو دور إنرجي كلاً من Actis، ومؤسسة التمويل الدوليةIFC ، وشركة ميتسوي وشركاه والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".