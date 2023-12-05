أبوظبي: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، اليوم عن استثمارها في شركة "زينوبي"، الشركة العالمية الرائدة في مجال كهربة أساطيل النقل وحلول بطاريات تخزين الطاقة. وتم إبرام هذه الصفقة الاستراتيجية مع شركة إنفراكابيتال، ذراع الاستثمار في أسهم البنية التحتية التابع لشركة "إم آند جي بي إل سي"، والتي ترتبط معها "مبادلة" بشراكة استراتيجية محدودة.

تأسست "زينوبي" في العام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في لندن، وهي شركة متخصصة في أسطول المركبات الكهربائية وحلول بطاريات تخزين الطاقة. وتوفر أعمال أسطول المركبات الكهربائية التابعة لها حلولاً شاملة لدعم مشغلي الأساطيل في انتقالهم إلى السيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والبنية التحتية للشحن والبرمجيات المتكاملة، في حين تقوم أعمال بطاريات تخزين الطاقة التابعة لها بتطوير بطاريات واسعة النطاق تتصل بشبكات نقل الطاقة، وتوفر بذلك عامل استقرار بالغ الأهمية للشبكات مع التوجه المتزايد نحو دمج موارد الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة.

ومنذ الاستثمار الأول لشركة "إنفرا كابيتال" في "زينوبي" في العام 2020، سجلت أعمالها نموًا ملحوظًا، حيث دعمت أكثر من 1000 سيارة كهربائية على مستوى العالم، ولديها بطاريات تخزين قيد التشغيل أو قيد الإنشاء بقدرة 430 ميجاوات. وتتمتع الشركة بحضور قوي في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ولديها محفظة أعمال متنامية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وبدعم من "مبادلة"، تستثمر شركة "إنفرا كابيتال" مبلغًا إضافيًا قدره 270 مليون جنيه إسترليني في شركة "زينوبي" لتنمية أعمالها في المملكة المتحدة والعالم. كما تستثمر شركة "كي كي آر"، وهي شركة استثمار عالمية رائدة، ما يقرب من 600 مليون جنيه إسترليني، ما يشكّل شراكة استراتيجية مع "إنفرا كابيتال" كمساهمين مشتركين بحصة أغلبية في "زينوبي". وبدعم من مساهميها، تهدف "زينوبي" إلى تشغيل 4000 حافلة وشاحنة ومركبة تجارية تعمل كلها بالطاقة الكهربائية، تحفيزاً للتحول العالمي إلى وسائل نقل أنظف بحلول العام 2026.

وتمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً بالنسبة لشركة "زينوبي" وتؤكد على التزام "مبادلة" الثابت بلعب دور ريادي في إحداث التغيير الإيجابي والمساهمة في بناء مستقبل مستدام ومرن.

وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في مبادلة: "فيما يجتمع العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ خلال مؤتمر الأطراف COP28، فقد أصبح واضحاً الدور المهم الذي تلعبه البنية التحتية للطاقة النظيفة كأحد الحلول المناخية التي تمكّننا من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتحرص "مبادلة" على الاستثمار في صناعات المستقبل للمساعدة في إيجاد حلول لأكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تغير المناخ، وتعد شراكتنا مع "إنفرا كابيتال" والاستثمار في "زينوبي" مؤشراً قوياً على التزامنا بنهج الاستثمار المسؤول. لقد رسخت "زينوبي" مكانتها كواحدة من أهم شركات السيارات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة في العالم اليوم، وتتمتع بسجل حافل في الاستفادة من الابتكارات التقنية والتجارية لتقديم حلول مستدامة رائدة إلى السوق. لقد أصبح الطلب المتزايد على الطاقة المستدامة وإزالة الكربون من وسائل النقل، اتجاهين عالميين رئيسيين اليوم، ونحن نرى إمكانات كبيرة لدى "زينوبي" ستتيح لها مواصلة ما حققته من نمو كبير في أسواقها الأساسية وتنويع حضورها بشكل أكبر في بلدان جديدة. ونحن فخورون بإتمام هذه الصفقة وملتزمون بدعم "زينوبي" لتقديم حلول مستدامة لمستقبل أكثر استدامة."

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نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي 276 مليار دولار أمريكي على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة مبادلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mubadala.com

نبذة عن إنفرا كابيتال

تستثمر إنفرا كابيتال في مجموعة متنوعة من البنى التحتية الأساسية، والتي تبنيها وتديرها لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. نحن نلعب دورًا نشطًا في جميع استثماراتنا، سواء كانت ناشئة أو كبيرة، لتحقيق إمكاناتها والتأكد من قدرتها على التكيف والمرونة. ويساهم نهجنا في تحقيق قيمة جيدة لمستثمرينا، حيث نستهدف الاستثمارات ذات نطاق النمو المستقر والمستدام. وتعمل شركات محفظتنا بشكل وثيق مع المجتمعات التي تتواجد فيها، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية. إن إنفرا كابيتال في وضع جيد يمكنها من القيام بالاستثمارات الكبيرة المطلوبة للمساعدة في بناء المستقبل. وقد عمل فريق من المتخصصين من ذوي الخبرات بقيادة المؤسس مع أكثر من 60 شركة في جميع أنحاء أوروبا وقام بجمع وإدارة أكثر من 7,8 مليار يورو من رأس مال العملاء عبر ستة صناديق. وتعد إنفرا كابيتال جزءاً من "أم آند جي بي إل سي"، وهي شركة دولية للادخار والاستثمار، تدير الأموال لحوالي 5 ملايين عميل من الأفراد وأكثر من 800 عميل من الشركات في 28 سوقًا. ويبلغ إجمالي الأصول الحالية للشركة 342 مليار جنيه إسترليني (حتى 31 ديسمبر 2022).

نبذة عن زينوبي

زينوبي شركة متخصصة في أساطيل المركبات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة على نطاق الشبكة، ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة. بدأت الشركة عملياتها في العام 2017 بثلاثة مؤسسين وزادت عدد موظفيها على مدى السنوات الست الماضية إلى أكثر من 230 موظفًا بدوام كامل يتمتعون بمهارات متنوعة تشمل الهندسة الكهربائية وتطوير البرمجيات وعلوم الكمبيوتر والتمويل. وتعمل الشركة الآن في أوروبا وأستراليا وتتوسع في أمريكا الشمالية. وتمتلك زينوبي بطاريات تخزين بقدرة 430 ميجاوات قيد التشغيل أو قيد الإنشاء مع مشاريع أخرى بقدرة 1,2 جيجاوات وصلت إلى مرحلة متقدمة في المملكة المتحدة. كما أن لديها حوالي 1000 سيارة كهربائية مدعومة عالميًا. وتعد الشركة واحدة من أكبر مالكي ومشغلي الحافلات الكهربائية في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

وتحظى خدمات زينوبي بالدعم من خلال القدرة التمويلية الرائدة في السوق. وقد شمل ذلك الطرح الخاص بالأسطول في فبراير 2022 والذي جمع ما يزيد عن 240 مليون جنيه إسترليني من الديون طويلة الأجل لتمويل عملاء الأسطول، وخاصة مشغلي الحافلات في المملكة المتحدة على مدار ما يصل إلى 16 عامًا. وشمل ذلك أيضًا تمويل بطاريات الشبكة والذي تم الانتهاء منه في فبراير 2023 وجمع 635 مليون جنيه إسترليني من الديون بما في ذلك تسهيلات "الأكورديون" (التسهيلات المتزايدة) لتطوير أصول بطاريات التخزين على نطاق الشبكة الخاصة بشركة "زينوبي" في اسكتلندا.