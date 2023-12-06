على هامش مؤتمر الأطراف COP28

أبوظبي: تواصل ماغناتي، المزود الرائد لحلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعزيز جهودها لتسريع وتيرة مساعي الاستدامة، من خلال تعاونها مع و"فلس"، المنصة الرائدة في قطاع التقنيات المالية.

وتسعى "ماغناتي" من خلال هذا التعاون إلى تزويد التجار بمعلومات يمكن ترجمتها عملياً في أنشطتهم، وتعزيز المدفوعات الخضراء كجزء من الالتزام الأوسع للشركة بالتمويل المستدام. وستتاح للتجار إمكانية الاستفادة من مجموعة متكاملة من حلول حساب الانبعاثات وآليات التعويض، والتي أصبحت ممكنة من خلال الجهود التعاونية لمنصة "فلس".

وتتخطى أهمية المبادرة حدود الخدمات المالية، فهي تعكس عمق اهتمام قطاعات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار باعتماد أحدث الابتكارات المتطورة. كما تنسجم هذه الخطوة في مضمونها وأهدافها مع استراتيجية الحياد المناخي 2050، وتتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، مما يجسد الالتزام المشترك لكل من "ماغناتي" و"فلس" بالمساهمة في بناء مستقبل مستدام، وحرص "ماغناتي" على تضمين الاعتبارات البيئية في أنشطة التمويل الرقمي.

في هذا السياق، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة "ماغناتي": "بصفتها من رواد قطاع المدفوعات والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تدرك ’ماغناتي‘ حجم مسؤوليتها في المساهمة بدعم جهود الاستدامة من خلال التمويل المناخي. ويسرنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع ’فلس‘ لتحديد الحلول المطلوبة وتنفيذها عملياً دعماً لأهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية. ويعكس هذا التعاون مدى التزامنا بالاستدامة عبر تزويد أفضل حلول المدفوعات الصديقة للبيئة".

من جانبه قال نمير خان، الرئيس التنفيذي لمنصة "فلس": "نشهد في المرحلة الراهنة تحولاً نوعياً في دور قطاع التمويل في دعم جهود الاستدامة. وتمثل شراكتنا مع’ماغناتي‘ خطوة هامة نحو المساهمة في بناء مستقبل مستدام، يكون فيه لقطاع الخدمات مالي آثار إيجابية ملموسة على البيئة".

وستتاح لعملاء منصة "Payment as a Platform" التابعة لشركة "ماغناتي" إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من حلول حساب الانبعاثات وآليات التعويض، وذلك بفضل دمجها مع منصة "فلس" الشاملة. كما ستساهم هذه المبادرة في تمكين الشركات من جميع الأحجام في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من تطوير منتجات متخصصة وتحسين تجربة العملاء لتتضمن وتضمين حساب الانبعاثات الكربونية بشفافية، وتقدم لها فرصة موازنة بصمتها الكربونية باستخدام أحدث الطرق والأساليب.

وتمثل هذه الشراكة إنجازاً بارزاً في المنطقة، يعكس أهمية التعاون والابتكار في تحقيق تغييرات إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

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نبذة عن ماغناتي

ماغناتي (Magnati) هي الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، وتركز على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها.

وتستند الهوية المؤسسية لشركة ماغناتي على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتتخذ ماغناتي من أبوظبي مقراً لها وستساهم خبراتها الواسعة وشبكة علاقاتها الممتدة في تزويد منصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.

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