ستتم زراعة شجرة قرم جديدة مع كل عملية يقوم بها عُملاء كريم في التطبيق داخل دولة الإمارات بالتنسيق مع جمعية الإمارات للطبيعة

تسلط المبادرة الضوء على التزام شركتي "كريم" و"ماستركارد" بتحقيق الإستدامة

دبي الامارات العربية المتحدة: أطلقت "كريم"، المنصة الرائدة متعددة الخدمات في المنطقة بالتعاون مع ماستركارد، حملة جديدة لتعزيز الاستدامة، لدعم تحالف ماستركارد "تحالف كوكب لا يقدر بثمن"، وهي مبادرة دولية من قبل ماستركارد، تهدف إلى استعادة 100 مليون شجرة بحلول عام 2025 حول العالم.

ومن المقرر أن تقوم "كريم" مع كل معاملة تعبئة لمحفظة "كريم باي" باستخدام بطاقة الخصم من ماستركارد، بالتنسيق مع "جمعية الإمارات للطبيعة" لزراعة أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنيابة عن حامل البطاقة. كما ستعمل ماستركارد من جانبها على تفعيل ميزة تعبئة رصيد محفظة "كريم باي".

ويجدر الإشارة إلى أن التكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها "كريم" تتيح للمتعاملين في دولة الإمارات إمكانية الوصول إلى المدفوعات في محفظة "كريم باي" الخاصة بهم في الوقت الفعلي تقريباً، ما يعزز مكانة تطبيق "كريم" كمركز رائد للتحويلات المالية السريعة والخدمات اليومية المريحة والسلسة.

وتنسجم هذه المبادرة مع أهداف مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تعد التربة الموجودة في أشجار القرم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيلة ممتازة لاحتجاز الكربون، ما يجعلها الطريقة المثالية للتأثير بشكل إيجابي على البيئة.

وقال مدثّر شيخة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كريم: "تؤكد هذه الشراكة التزامنا بالحد من تأثيرنا البيئي في المنطقة من خلال دعم مبادرات الاستدامة. وإن تمكين جهود زراعة أشجار القرم يساعدنا على تعويض بصمتنا الكربونية بما يتماشى مع أهدافنا الخاصة بخفض الانبعاثات وينسجم مع مبادرة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق صافي صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. ونتطلع للعمل مع ماستركارد نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات".

ومن جانبها قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد "نؤكد في ماستركارد التزامنا بتقليل البصمة البيئية والمناخية لعملياتنا، وتعهدنا بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040. ويسعدنا أن نتشارك مع كريم في هذه المبادرة المهمة، التي تدعم أهداف زراعة أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونشجع سلوك المستهلك الواعي بيئيًا وزيادة الوعي حول الدور المهم الذي تلعبه أشجار القرم في الحفاظ على مناخنا".

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة "من خلال تحالف "كوكب لا يقدر بثمن"، اعتمدنا نهجًا قويًا قائمًا على النظام البيئي لتنفيذ سلسلة من إجراءات الترميم لتعزيز عمل أشجار القرم والنظم البيئية الساحلية المرتبطة بها في الإمارات الشمالية بهدف تحسين مناخها وتنوعها البيولوجي وظروفها الاجتماعية".

وتعد جمعية الإمارات للطبيعة، الشريك التنفيذي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحالف ماستركارد "تحالف كوكب لا يقدر بثمن"، وهي مبادرة دولية من قبل ماستر كارد، تهدف إلى استعادة 100 مليون شجرة بحلول عام 2025 حول العالم، بهدف المساهمة في مكافحة والحد من التغيير المناخي.

والجدير بالذكر أن تحالف "كوكب لا يقدر بثمن" في دولة الإمارات يعمل كمنصة تعاونية بين ماستركارد ومنظمة الحفظ الدولية وجمعية الإمارات للطبيعة ومعهد الموارد العالمية (WRI) بدعم من جمعية دبي الخيرية. وتركز هذه المنصة جهودها المحلية على استعادة وتوسيع غابات القرم وغيرها من النظم البيئية الساحلية لدعم حملة البلاد لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.

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نبذة عن شركة كريم

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 50 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.

نبذة عن ماستركارد:

"ماستركارد" هي شركة تقنية عالمية تعمل في مجال المدفوعات، وتركز في مهمتها على ربط وبناء اقتصاد رقمي شامل يستفيد منه الجميع في كل مكان من خلال جعل المعاملات المالية آمنة وبسيطة وذكية وسهلة الوصول. وتساعد ابتكارات "ماستركارد" وحلولها باستخدام البيانات والشبكات الآمنة والشراكات والشغف بتلبية متطلبات عملائها، في دعم الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أكبر إمكاناتهم. وتهدف من خلال مبادئها الأخلاقية إلى تعزيز ثقافتها وتحسين كل ما تقوم به داخل الشركة وخارجها. وتعمل من خلال اتصالاتها في أكثر من 210 دولة ومنطقة على بناء عالم مستدام يوفر الإمكانيات القيّمة للجميع. www.mastercard.com