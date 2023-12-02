اعتبرت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنّ الدعوة المُشتركة لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ووكالة الطاقة الدولية (IEA) خطوة بالغة الأهمية في المضي قدماً والتمهيد نحو التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري خلال هذا العقد. إنّ التأكيد على أهمية تسريع تحوّل الطاقة والتخفيض التدريجي للعرض والطلب عليها بحلول العام 2030، سيُساهم في حثّ قادة العالم، وبخاصّة قادة الدول المتقدمة على قبول هذه الاستراتيجية والمضي قدماً بها.

لكن من المؤكد أنّ التركيز على التخفيض التدريجي خلال هذا العقد يُشكّل نقطة البداية فقط لما يتوجب علينا القيام به. ومن المهم أن يُشكّّل مقدمة لالتزام شامل أكثر- وهو التخلّص التدريجي العادل والكامل من كل أنواع الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن، بما في ذلك النفط والغاز والفحم.

إنّ التحرّك في هذا العقد تحديداً يُعتبر أمراً مهما جذا، ولا يمكن أن يكون طوعياً على الإطلاق. ومن غير الممكن أن يُفسح المجال لمشاريع نفط وغاز جديدة.

إذا استطعنا أن نصل إلى اتفاقٍ على هذا الهدف الطموح في نص قرار المؤتمر، فإنّ قمّة المناخ ستكون شهادة حقيقية وإنجاز تاريخي غير مسبوق في العمل المناخي العالمي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة.

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-انتهى-