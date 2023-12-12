أحمد القبيسي: "تحرص غرفة أبوظبي على تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق الحياد المناخي ولتنويع مصادر التمويل الأخضر"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف "كوب 28" عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "Vyzrd"، المتخصصة في مجال المناخ والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويقع مقرها في استراليا.

وبموجب الشراكة، ستتعاون غرفة أبوظبي مع "Vyzrd"، على إنشاء نظام بيئي قوي لتسريع جهود الشركات على تحقيق التحول الصفري المناخي، مع موازنة أهدافها الشاملة والمرنة لنمو الأعمال. كما ستوفر Vyzrd تقنية تحليل وتقييم المخاطر المناخية، وأدوات إدارة التحول الصافي وستعزز من وصول الشركات إلى الخدمات المالية.

وفي هذا الإطار وتفعيلاً للشراكة، أعلنت الغرفة عن إطلاق "برنامج 5+5"، وسترشح الغرفة خلال الأسابيع المقبلة 5 شركات صغيرة وأخرى متوسطة للاستفادة من البرنامج التجريبي وباستثمار أولي بقيمة مليون درهم.

ومن جانب آخر، نظمت الغرفة جلسة نقاشية بعنوان "التحول الصفري للشركات الصغيرة والمتوسطة، حل للتأثير القابل للتطوير"، استضافها جناح "مصدر" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 28" في مدينة إكسبو دبي.

وشهدت الجلسة تسليط الضوء على أهمية مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الجهود العالمية المبذولة للتخفيف من آثار التغير المناخي.

وتبادل المتحدثون خلال الجلسة تجاربهم ورؤاهم حول تأثير التغير المناخي على أداء الشركات وحلول التمويل الأخضر ومصادر الطاقة الصديقة للبيئة والمتاحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لاتخاذ الإجراءات المناخية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطرقوا إلى أبرز المخاطر والتحديات التي قد تعيق الشركات عن تحقيق أهدافها الرامية إلى الوصول إلى الحياد الصفري المناخي. كما استعرض المشاركون أبرز المسؤوليات والحلول المتوفرة للشركات لتعزيز مساهمتها في دعم وتنسيق جهود تحقيق الحياد المناخي تماشياً مع أطر السياسات الوطنية.

جهود وطنية

وقال سعادة أحمد خليفة القبيسي في كلمته الافتتاحية: "إن مؤتمر الأطراف "كوب 28" يعد بمثابة منارة للأمل والتعاون، ولتوحيد الجهود العالمية الهادفة إلى إيجاد حلول وتطبيقات فاعلة للحد من تغير المناخ وللتخفيف من آثاره. وجاء الإعلان عن إطلاق النسخة التجريبية من برنامج "5+5" وشراكتنا الاستراتيجية مع شركة "Vyzrd" في هذا الحدث العالمي للتأكيد على التزامنا الحثيث بتعزيز جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة ولمساعدتهم في تحقيق الحياد الصفري، وبما يعكس جهودنا نحو تمكين مجتمع الأعمال على كافة الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والبيئية والتمويلية والتكنولوجية، وذلك نظراً لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة الفاعل في تشكيل المشهد الاقتصادي والبيئي المستدام، وبما يتماشى مع التوجهات والجهود الوطنية لتسريع التحول إلى الحياد المناخي."

وأضاف القبيسي "تحرص غرفة أبوظبي على الارتقاء بقطاع الأعمال، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتهم وجهودهم التعاونية في سبيل تحقيق الحياد الصفري ولتعزيز دورهم في الحد من آثار التغير المناخي، فضلاً عن تمكينهم من الوصول إلى مصادر التمويل الأخضر وتعريفهم على الحوافز والمبادرات المتاحة أمامهم لدعم تلك الجهود."

ومن جانب آخر، سلط سعادة فؤاد درويش عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي خلال مشاركته في الجلسة النقاشية التي حظيت بمشاركة ممثلي كل من "مصدر" وبنك أبوظبي الأول، و"ويو بنك"، وVyzrd، الضوء على أبرز التحديات التي تعيق الشركات الصغيرة والمتوسطة من تعزيز جهودها لتحقيق التحول الصفري سواءً من خلال مشاريعها أو عملياتها التشغيلية، وأبرز الحلول المحفزة للشركات على الالتزام بأجندة التحول الصفري بقطاع الأعمال.

وتعليقاً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع غرفة أبوظبي، أعرب سونيل رانا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vyzrd، عن تقديره لالتزام الغرفة بتحقيق نتائج هادفة وبارزة، في إطار التحول الصفري لقطاع الأعمال، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن النهج الذي تتبعه الغرفة لتعزيز جهود التحول الصفري بالقطاع يعد متميزاً وشاملاً، إذ يغطي كافة الجوانب، بما في ذلك بناء القدرات والاستفادة من الحلول التكنولوجية وتطبيق أفضل السياسات والممارسات.

وتابع سونيل قوله: "نحرص في شركة Vyzrd على توفير حلول رائدة في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات المتخصصة بتحليل وتقييم المخاطر المناخية ومن خلالها سنعمل على تقديم العديد من الفرص الداعمة لتعزيز جهود غرفة أبوظبي وتمكين أعضائها وشركائها من الوصول إلى أهدافهم نحو تحقيق التحول الصفري."

وفي ختام الجلسة النقاشية، تم تنظيم حفل توزيع جوائز للاحتفاء بإنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقود العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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