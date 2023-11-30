صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر يحصد التصنيف بموجب الإطار التنظيمي للتمويل المستدام الذي أطلقه سوق أبوظبي العالمي في وقت سابق من هذا العام

أبوظبي: حصل صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، وهو أول صندوق استثمار عقاري في المنطقة يستثمر حصراً في العقارات المستدامة، على تصنيف "صندوق أخضر" من سوق أبوظبي العالمي وهيئته التنظيمية المتمثلة في سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، بموجب إطاره التنظيمي الجديد للتمويل المستدام، ما يعزز المكانة الريادية للصندوق ومساعيه لتعزيز الاستثمارات في العقارات الخضراء.

وقد تمّ إنشاء صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر في سوق أبوظبي العالمي في عام 2020. وحالياً، تتضمن محفظته 10 مباني خضراء تقع في مدينة مصدر، والتي حصلت جميعها على التصنيفات LEED الذهبية أو البلاتينية. تتنوع هذه المباني بين المرافق المكتبية والسكنية ومباني البحث والتطوير. وقد واصلت هذه المحفظة تحقيق نمو لافت منذ تأسيسها لتصل قيمتها اليوم إلى 767 مليون دولار، فيما حصلت على قرض أخضر بقيمة 200 مليون دولار من بنك أبوظبي الأول.

وفي هذا السياق، قال سعادة عبدالله بالعلاء، رئيس مجلس إدارة مدينة مصدر، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر: "يمثل صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر انعكاساً حقيقياً للفرص الاقتصادية الاستثنائية التي يمكن تحقيقها من خلال العقارات الخضراء، ونحن سعداء بأن أصبحنا أول صندوق في سوق أبوظبي العالمي ينال تصنيف ’صندوق أخضر‘ من سوق أبوظبي العالمي بشكل رسمي. واليوم، باتت جميع أصولنا تولّد عوائد مستدامة، وهو ما يعكس قوة الطلب على العقارات الخضراء في المنطقة، ويدعم جهود تحقيق أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي. وفي حين يعزز الحصول على هذا التصنيف من مصداقيتنا، فإننا سنواصل استهداف الأسواق المالية بشكل أكبر، والعمل على تحقيق مزيد من الإنجازات انسجاماً مع مبادرات ’عام الاستدامة‘ في دولة الإمارات قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28".

قال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: "باعتبارها الدولة المستضيفة لمؤتمر كوب 28، تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامها الثابت بتحقيق الحياد المناخي. نحن في سوق أبوظبي العالمي، نفخر بدورنا المحوري في تعزيز هذه الأجندة البيئية من خلال المبادرات المبتكرة، ولا سيما إطارنا التنظيمي للتمويل المستدام. ونهنئ صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر لكونه أول مستفيد من تصنيف صندوق أبوظبي العالمي الأخضر الذي تم إنشاؤه حديثًا ضمن هذا الإطار، ونثني عليه لالتزامه بالاستدامة. ويؤكد هذا الإنجاز على الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع العقاري في تسريع أجندة خفض الانبعاثات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعزز القيمة الاستراتيجية للدولة في أجندة العمل المناخي العالمية."

وفي سبيل الحصول على تصنيف "صندوق أخضر"، عملت شركة مصدر لإدارة رؤوس الأموال المحدودة ، التي تدير صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، بشكل وثيق مع سوق أبوظبي العالمي وهيئته التنظيمية المتمثلة في سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، خلال مرحلة الاستشارات في عام 2022.

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