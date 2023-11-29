قبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي COP28

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك يحضران قمة المناخ للترويج لمسارات ومبادرات جديدة لتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة بصورة عادلة حول العالم

الشركة تنظم جلسات نقاشية لمشاركة رؤى وحلول الاستدامة وإصدار بحث جديد حول الموضوع

القاهرة، مصر - دعت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، لتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى الاقتصاد العالمي وضمان الانتقال العادل والشامل لصافي صفر انبعاثات كربونية. بالإضافة لذلك، أوضحت الشركة العالمية الإجراءات التي تتخذها في سبيل تحقيق الأهداف المناخية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 لدعم هذه الجهود.

يشارك آلاف المسئولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص وخبراء المناخ والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الشبابية والأطراف الفاعلة ذات الصلة بقضايا المناخ في هذا الحدث العالمي الذي يقام في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، لتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الأفكار وطرح المبادرات الهادفة لمكافحة التغير المناخي وتحقيق الطموحات والأهداف المشتركة للاستدامة على المستوى العالمي. ومن أهم النقاط التي سيركز عليها مؤتمر COP28، نشر تقييم شامل للتقدم الذي تم إحرازه منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015.

ولأنّ أكثر من 70٪ من الانبعاثات الكربونية حول العالم تنتج عن الطاقة، سيسلط ممثلو شنايدر إلكتريك الضوء على الإمكانات الهائلة وغير المُستغلة للاعتماد على قدرات الطاقة الكهربائية وحلول التشغيل الآلي وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، مع استعراض المزايا الاجتماعية والاقتصادية التي تنشأ عن هذه الحلول في قطاعات الصناعة والمباني والمنازل ومراكز البيانات والبنية التحتية والنقل.

وتعليقًا على ذلك، يقول السيد/ بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك: "لدينا الكثير من الحلول التكنولوجية المتاحة اليوم، وعلينا إدراك أن نشر هذه الحلول والتطبيقات التكنولوجية بسرعة وعلى نطاق واسع من شأنه تحقيق العديد من المزايا والفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بالإضافة لخلق الآلاف من فرص العمل. يمكن لهذه الحلول تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض التكاليف التشغيلية بصورة أسرع مما يعتقد الكثيرون. إنّ عدم القيام بأي إجراء للتعامل مع تحديات المناخ لم يعد بديلًا متاحًا لنا الآن."

وفي إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي، ستنظم شنايدر إلكتريك جلسات نقاشية متعددة، مع استعراض حلولها المتطورة في مركز التكنولوجيا والابتكار في COP28، حيث يشارك ممثلو الشركة في عدد من الجلسات النقاشية لاستعراض آخر أخبار وابتكارات الشركة وأحدث الرؤى ووجهات النظر حول التخلص من الانبعاثات الكربونية للشركات ومؤسسات الأعمال، وتمكين الشباب وكيفية التفاعل مع سلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شنايدر إلكتريك بما يلي:

• استعراض رؤى جديدة حول طرق تسريع وتيرة التخلص من الانبعاثات الكربونية في مناطق جغرافية مختلفة حول العالم، استنادًا لبحثها تحت عنوان: "العودة لعام 2050"

• توسيع شراكات مؤسسة شنايدر إلكتريك، بما يتوافق مع رسالتها المستمرة في دعم وتمكين الشباب والمرأة من خلال التعليم والتدريب في قطاع الطاقة

• الإعلان عن شراكات استراتيجية ومبادرات جديدة لتوسيع نطاق الحد من الانبعاثات الكربونية داخل سلاسل التوريد الخاصة بالشركة، وإصدار تقرير حول خفض الانبعاثات الكربونية لسلاسل التوريد الذي طورته الشركة بالتعاون مع منظمة "نساء من أجل الاستدامة (WAS) “

يضيف السيد/ جان باسكال تريكوار، رئيس مجلس إدارة شنايدر إلكتريك: "مع استمرار النمو السكاني وتطور النظم الاقتصادية حول العالم، يجب أن نعمل على تعزيز كفاءة الطاقة وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع. إنّ حلول التكنولوجيا الرقمية التي تتضمن تطبيقات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة لتوفير الإمدادات الكهربائية منخفضة الانبعاثات، أصبحا يمثلان معًا أهم العوامل التي تغير نظرتنا وعلاقتنا بالطاقة حول العالم. في الوقت نفسه، يجب الاعتماد على هذه الحلول التكنولوجية الحديثة بصورة سريعة، مع تبني أساليب مختلفة في تصميم نظم الطاقة، وهو ما يدعم الجهود المبتكرة والعمل الجماعي المشترك والعادل والشامل لمكافحة التغير المناخي. يجب أيضًا على مجتمع الأعمال العالمي، بما في ذلك الشركات الأكثر والأوسع تأثيرًا مثل شركتنا، أن يكون طرفًا فاعلًا لتمكين الاستدامة على مستوى العالم، وأن يكون مجتمعًا ملهمًا وداعمًا للحكومات والمجتمعات والقطاع الأكاديمي لسرعة التحرك في مكافحة التغير المناخي."

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حول شنايدر إلكتريك

في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.

نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات.

نحن ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين بقيَمنا المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة.

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