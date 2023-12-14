أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة سولوشنز+؛ إحدى شركات مبادلة للاستثمار، مذكرة تفاهم مع مبادلة، للتعاون في مبادرات تتعلق بالحدّ من الانبعاثات الكربونية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ويأتي هذا في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين بشأن جهود إزالة الكربون من العمليات المؤسسية، والاستفادة من خبرة سولوشنز + في مجال الخدمات المشتركة والممارسات المستدامة.

وتغطي هذه الشراكة جوانب حيوية ومتعددة مثل قياس انبعاثات الكربون السنوية، وتنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاستدامة التشغيلية الشاملة، وذلك بما يتماشى مع التزام مبادلة ونهجها كمستثمر مسؤول.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة سولوشنز+: "يسعدنا أن نبدأ هذه المسيرة مع شركة مبادلة للاستثمار، بهدف العمل على إحداث تغيير ملموس في مجال إزالة الانبعاثات الكربونية. ويؤكد هذا التعاون التزامنا المشترك بالمسؤولية البيئية، ونحن على ثقة بأن جهودنا الجماعية المشتركة سيكون لها تأثير كبير في هذا المجال".

من جانبه قال منصور الكتبي، المدير التنفيذي لوحدة الخدمات الرقمية والمؤسسية في مبادلة: "إن توفير الفرص للأجيال القادمة هو أحد الأركان الأساسية لشركة مبادلة. ويعدّ هذا التعاون مع سولوشنز+ خطوة مهمة نحو حماية مستقبلنا، من خلال التأكيد على أهمية دمج الاعتبارات البيئية والمناخية في عملياتنا المؤسسية. ويسعدنا إبرام هذه الشراكة مع سولوشنز+ والعمل بشكل مشترك للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

يشار إلى أن هذا التعاون بين الشركتين يأتي في إطار التزامهما بدعم تطلعات وجهود دولة الإمارات والتزامها بتحقيق مبادرة الحياد المناخي الاستراتيجية بحلول عام 2050، كما يمثّل خطوة محورية مهمة نحو مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة.

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نبذة عن شركة سولوشنز+:

إحدى شركات مبادلة، وتعد شريكاً استراتيجياً يتسم بالمرونة والتميز والفعالية في مجال الخدمات المشتركة والاستشارية، وتقدم الشركة خدمات متكاملة لإدارة للمرافق، والخدمات الرقمية، والتمويل، والموارد البشرية، والمشتريات، وخدمات العملاء، والخدمات الرياضية والترفيهية، والخدمات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وخدمات متعلقة بالاستدامة.

تخدم الشركة العملاء عبر القطاعات الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتسم أعمالها بالمرونة، والتفكير المبتكر، وتعزيز التعاون، وتقديم حلول للتغيير الملموس. ومن خلال تحديد مسارات العمل للحصول على نتائج محددة وعالية الجودة، تمكّن الشركة عملائها من التركيز على نجاح أعمالهم الأساسية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://solutionsplus.ae/profile/

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار:

شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي )276 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة مبادلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.mubadala.com.