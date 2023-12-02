توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين للتعاون في سبل تعزيز نتائج العمل المناخي، بما في ذلك تمويل العمل المناخي، وبناء قدرات الشباب والنساء، وأسواق الكربون، والابتكارات والتكنولوجيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" و"المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي"، وهي هيئة مستقلة مختصة في العمل المناخي، عن شراكتهما الجديدة لتسريع مبادرات العمل المناخي دعماً لمستهدفات اتفاق باريس للمناخ.

سيتعاون الطرفان لتطوير وتعزيز أربعة مجالات تأثير ذات أهمية جوهرية، بهدف تسريع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العمل المناخي، والسيطرة على متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية لينحصر عند 1.5 درجة مئوية تقريباً. وتشمل مجالات التعاون الأربعة تمويل العمل المناخي، وبناء القدرات في الأسواق مع التركيز بشكل خاص على فئتيْ الشباب والنساء، وأسواق الكربون، والابتكارات والتكنولوجيا.

ووقّعت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مذكرة التفاهم بين الطرفين تأكيداً لتطلعاتهما المشتركة، خلال حفل أقيم في دبي يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر.

وفي هذه المناسبة، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي": "يشكّل تغيّر المناخ تحدياً عالمياً واسع النطاق، وبالتالي لا يوجد حل مفرد قادر على معالجة هذه الظاهرة، بل نحتاج إلى نهج متكامل قائم على التعاون والعمل الجماعي المشترك للتصدي لهذا التحدي العالمي. ومن خلال الجمع بين جهود الدعم والتمكين التي تبذلها "المسرعات المستقلة للتغير المناخي" وخبرتها الخاصة في كسر الحواجز وتذليل العقبات التي تقف في وجه الابتكار، والخبرات العالمية الفريدة في مجال العمل المناخي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وقدرتها على الوصول والتأثير، من شأن هذه الشراكة أن تعزز العمل الجاد والهادف في وقتٍ تشتدّ فيه الحاجة لكل جهد ممكن".

وفي إطار الجهود الرامية لتسريع تطوير حلول وتقنيات العمل المناخي، ستدعم "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" الشركات الناشئة ضمن شبكة الابتكار الخاصة بـ"اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" لمساعدتها على توسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، إلى جانب الاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الدولة باعتبارها مركزاً محورياً للبحث والتطوير ووجهة داعمة للابتكار لاختبار التقنيات والحلول الجديدة. وتسعى "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" إلى إرساء السياسات والممارسات التنظيمية الفعالة لتسريع الابتكار المناخي من خلال توحيد جهود القطاعين العام والخاص مع أفراد المجتمعات، للمشاركة في إيجاد حلول ناجعة لتطبيق التقنيات الجديدة والاستفادة منها.

وسعياً لتمكين النساء والشباب ومساعدتهم على التكيف مع التحديات التي يفرضها عليهم الاحتباس الحراري العالمي، ستتعاون "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" مع "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" لتسهيل جهود التدريب وبناء القدرات واستكشاف مختلف الطرق والفرص لإيصال صوت الأفراد والمجتمعات الأكثر تأثراً بتغيّر المناخ. وتماشياً مع رسالتها الرامية إلى تعزيز المشاركة في الحوار الهادف والفعال حول المناخ، أطلقت" المسرعات المستقلة للتغير المناخي" خلال الشهر الجاري منصة Climate Call "كلايمت كول" التفاعلية الجديدة لتوليد واقتراح ودعم الأفكار والحلول المناخية المبتكرة من مختلف أنحاء العالم. وحتى الآن، شارك في المنصة أكثر من 200 شاب وطالب جامعي حيث قدّموا أكثر من 70 فكرة عبر ثلاثة تحديات مناخية عالمية، وهي الأمن الغذائي وندرة المياه والطاقة المتجددة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي:

تهدف هيئة "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" إلى تعزيز نمو منظومة الاقتصاد الأخضر المزدهر بدولة الإمارات وجميع أنحاء العالم. ومن خلال تأسيس إطار تعاوني يعزز تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات، تعمل الهيئة على تطوير آليات التمويل الأخضر ودعم إنشاء السياسات واللوائح التنظيمية الفعالة بغية تسريع تطوير وتنفيذ حلول تقنية عملية لإحراز تقدم ملموس في قضية التغير المناخي.

وقد روعي في تطوير مشاريع "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" ومبادراتها اتخاذ أعلى درجات الاهتمام والدقة لصنع منجزات ملموسة ونتائج قابلة للقياس بينما نمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة. وتشمل هذه البرامج منصة مخصصة لتسريع تطوير حلول تكنولوجية معنية بقضية التغير المناخي، والتي ترصد الشركات الناشئة ذات الإمكانات الواعدة وتزوّدها بحزمة واسعة ومخصصة من الدعم، بالإضافة إلى حاضنة فكرية تساهم في تطوير ونشر تقارير بحثية وغيرها من توصيات صياغة السياسات.

وتشرف الهيئة أيضاً على عدد من منصات المشاركة المجتمعية التي تعمل على زيادة الوعي وتوفير برامج تعليمية، بجانب استضافة الحوارات والنقاشات البنّاءة، ودعم الأفكار والجهود العملية، بما في ذلك "كلايميت ترايب"، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى دعم العمل المناخي وبرنامج Climate Call، الذي يجمع الأفكار المناخية من جميع أنحاء العالم مع التركيز على مجالات الأمن الغذائي و ندرة المياه و الطاقة المتجددة. وتعد الهيئة أيضاً المحرك الأساسي لمجموعة من الشراكات والتحالفات على مستوى القطاعات، بما في ذلك تحالف الإمارات للكربون الذي يجمع عدداً من الشركاء يكرسون جهودهم لتعزيز نمو منظومة سوق الكربون بدولة الإمارات.

تأسست هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، إلى جانب فريق متنوع من الخبراء المختصين في مجال أبحاث المناخ والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.

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