يهدف استثمار سيريوس الاستراتيجي في بوتانيكال ووتر تكنولوجيز إلى ابتكار مصادر جديدة لمياه الشرب وإعادة ملء طبقات المياه الجوفية وتقديم الإغاثة للمناطق التي تعاني من ندرة المياه في البلدان النامية

تُجسد الشراكة التي أُعلن عنها بين الطرفين خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) التزاماً ثابتاً بإطلاق حلول مستدامة للمياه ومعالجة تحديات المياه العالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سيريوس العالمية القابضة"، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: IHC)، عن استثمارها في شركة " بوتانيكال ووتر تكنولوجيز" في خطوة استراتيجية منها لإنشاء مصادر جديدة لمياه الشرب، وإعادة تعبئة طبقات المياه الجوفية، وإغاثة المناطق التي تعاني من شح المياه في البلدان النامية.

وتركز "سيريوس العالمية القابضة" من خلال شركة "حلول الاستدامة الذكية (S3)" التي أسستها مؤخراً، وهي شركة مناخية رائدة تركز على تقديم حلول صناعية شاملة لمكافحة التغير المناخي مستندة إلى أربعة جوانب رئيسية في مشهد تغير المناخ: غاز الميثان، والكربون، والاقتصاد الدائري، وندرة المياه وكفاءتها. ويُشكل هذا الاستثمار الاستراتيجي في " بوتانيكال ووتر تكنولوجيز" نقطة انطلاق رئيسية في مهمة (S3) للارتقاء بجودة المياه وتحسين استخدامها، والتعاون للاستفادة من مصادر المياه غير المستغلة على نحو مستدام.

تُكرس " بوتانيكال ووتر تكنولوجيز" حلولها المبتكرة لإنشاء مياه نقية من مصادر نباتية هي الأولى من نوعها في العالم، عن طريق استخلاص المياه من النباتات. ويعتمد ابتكار الشركة، الحاصل على براءة اختراع، على جمع ومعالجة المكثفات التبخيرية التي تنشأ طبيعياً من مرافق تركيز الفواكه والخضروات ومصانع تكرير السكر، وذلك بكميات كبيرة، كان سيتم التخلص منها لولا ذلك. وتعمل الشركة على إحداث تغييرات جذرية في البنية التحتية الحالية لتأمين مياه الشرب الأكثر استدامة في العالم.

وتسهم تكنولوجيا "بوتانيكال ووتر تكنولوجيز" في إنقاذ الكثير من الأرواح في جميع أنحاء العالم، وتعمل على مكافحة ندرة المياه وتوفير مياه مستدامة وصالحة للشرب للمبادرات الاجتماعية والبيئية. وتلخص الشركة عملياتها المميزة والمؤثرة في ثلاث كلمات بسيطة: "نُعزز استدامة المياه"، مع تركيز أولي على دولتي الهند والولايات المتحدة الأمريكية.

تشمل منظومة عمل "بوتانيكال ووتر تكنولوجيز" منصة "بوتانيكال ووتر إكستشينج" (BWX) العالمية لتجارة المياه، والحائزة على العديد من الجوائز، والتي طورتها شركة "فوجيتسو" لتسهيل ربط المشترين والبائعين في تجارة سلسة وشفافة شفافية وفاعلة فاعلية للمياه المياه الصالحة للشرب ووفقاً وفقا ًلنظام تقييم التأثير الإيجابي على استخدام المياه "ووتر إمباكت كرديتس". ويتيح "ووتر إمباكت كرديتس" للشركات تقليل التأثيرات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. وقد تأسست شركة "بوتانيكال ووتر تكنولوجيز" بهدف توفير المياه الصالحة للشرب بطريقة فعالة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

تلتزم كل من شركة "حلول الاستدامة الذكية (S3)" و"بوتانيكال ووتر تكنولوجيز" بمعالجة تحديات ندرة المياه والتلوث من خلال إبرام الشراكات العالمية واستثمار التقدم التكنولوجي وإطلاق المبادرات الإنسانية، وتعمل الأخيرة على توفير مياه شرب نظيفة وآمنة وخلق أثر إيجابي لنحو 100 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفاً وحرماناً في العالم.

وقال آجيه بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة سيريوس العالمية القابضة: "تحرص شركة "حلول الاستدامة الذكية (S3)"، على الإسهام في معالجة تحديات النمو السكاني ومشكلة تغير المناخ، من خلال تكريس جهودها لإيجاد حلول مبتكرة للارتقاء بكفاءة استخدام المياه ومعالجة نُدرتها. وهذه الشراكة التي أبرمناها مع "بوتانيكال ووتر تكنولوجيز" ستساعدنا على الاستفادة من خبرات الشركة الواسعة وتوسيع نطاق وصولنا، الأمر الذي من شأنه إحداث فرق إيجابي ملموس في جميع أنحاء العالم" .

من جانبه، قال تيري بول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوتانيكال ووتر تكنولوجيز: "تودي الأمراض الناجمة عن المياه على نحو مأساوي بحياة أكثر من 3.5 مليون شخص سنوياً حول العالم، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي، إذ إن مشكلة المياه يعاني منها الكثيرين حول العالم وهي قضية لها أهميتها البالغة محلياً، غير أن حلها يتطلب شراكات عالمية. ويأتي تعاوننا مع سيريوس العالمية القابضة ليشكل جبهة مشتركة لمواجهة أزمة المياه العالمية، ويسهم في إحداث تغيير مستدام في المجتمعات الضعيفة ويؤثر إيجاباً على حياة الملايين من الناس" .

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نبذة عن سيريوس العالمية القابضة

شركة "سيريوس العالمية القابضة"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، وتُعد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي. تمتلك "سيريوس العالمية القابضة" رؤية مميزة لدفع عجلة التغيير الشامل وإطلاق العنان لصنع مستقبل مستدام ومشرق، عبر شركاتها التابعة التي يتجاوز عددها الـ 20 على مستوى العالم، والتي تسهم كل منها في إعادة رسم ملامح قطاعات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية في عالم اليوم.

نبذة عن بوتانيكال ووتر تكنولوجيز

تعمل شركة بوتانيكال ووتر تكنولوجيز على تسليط على الضوء على إمكانات مرافق تركيز الفاكهة والخضروات ومصانع السكر من خلال نشر وحدات استخلاص المياه المبتكرة والحاصلة على براءة اختراع، وتحويل هذه المواقع إلى مصادر مستدامة جديدة لمياه الشرب النظيفة. وتدعم منصة "بوتانيكال ووتر إكستشينج" (BWX) العالمية لتجارة المياه هذا التحول، وتسهل التجارة الشفافة والفعالة للمياه الصالحة للشرب وفق نظام تقييم التأثير الإيجابي على المياه "ووتر إمباكت كرديتس" كريديتس. ويمكن للشركات تعويض استخدام المياه بشكل فعال من خلال الاستثمار في "ووتر إمباكت كرديتس" عبر منصة "بوتانيكال ووتر إكستشانج" إكسجينج ، وبالتالي تقليل التأثير البيئي للمياه ودفع عجلة التقدم نحو أهداف الاستدامة الخاصة بهم.

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