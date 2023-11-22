الصكوك الخضراء بقيمة 1.3 مليار درهم إماراتي، هو الإصدار الأول والأكبر لأداة دين خضراء مقومة بالدرهم

يعد هذا الإدراج الخامس لأدوات دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن إدراج صكوك خضراء بقيمة 1.3 مليار درهم صادرة عن بنك أبوظبي الأول، ويمثل هذا الإدراج الخامس لأداة دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم بإجمالي موجودات بلغت 1.2 تريليون درهم إماراتي.

يهدف هذا الإصدار الذي يعد الأكبر من نوعه لصكوك مقومة بالدرهم الإماراتي وبأدنى تسعير لمؤسسة مالية إماراتية إلى دعم أهداف الإمارات في دفع عجلة اقتصاد أخضر ومتنوع ومرن.

تعليقًا على الإدراج، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’يسعدنا أن نرحب بإدراج بنك أبوظبي الأول للصكوك الخضراء مؤكدين بذلك التزامنا بالاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام. نركز في سوق أبوظبي للأوراق المالية على توفير وصول المستثمرين إلى خيارات مبتكرة ومتنوعة، والتي تخدم احتياجاتهم وتلبي أهدافهم طويلة المدى. وهذه الاستراتيجية لا تعمل فقط على خلق الفرص للمستثمرين، بل تساهم أيضًا في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يمثّل هذا الإدراج إنجازاً مهما في قطاعي التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم العديد من الفرص الاستثمارية التي ستتيح في تحقيق نتائج مثمرة على المستويين الاجتماعي والبيئي. ويعتبر بنك أبوظبي الأول رائد التمويل المستدام في المنطقة، وهو ما تجسد في إطلاقه لأول سندات خضراء عام 2017 وإصداره اليوم أول أداة دين خضراء مقومة بالدرهم. ويسهم إدراج سنداتنا الخضراء المقومة بالدرهم الإماراتي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ترسيخ موقعنا الرائد وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي ومنصة للابتكار في أسواق رأس المال".

وقد أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر الماضي سندات شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الخضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، سبقها إدراج سندات خضراء بقيمة 1 مليار دولار أمريكي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، كما سبقها العام الماضي إدراج سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي من قبل شركة سويحان للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يعدّ بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتميز بعلاقاته الدولية من خلال شبكة فروعه التي تتوزع في خمس قارات، يعرض من خلالها خبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً. تواصل تصنيف بنك أبوظبي الأول كأحد أكبر البنوك وأكثرها أماناً والتزاماً بالمسؤولية الاجتماعية في العالم. ويعدّ بنك أبوظبي الأول كذلك من المؤسسات المالية العالمية المرموقة وقوة مصرفية إقليمية رائدة، إذ تنشط أعماله في 20 سوقاً من الأمريكيتين إلى آسيا، ويشتهر بقدرته على تحقيق أفضل النتائج والعائدات وتحقيق القيمة المستدامة.

يهدف بنك أبوظبي الأول لرسم ملامح المستقبل انطلاقاً من أهداف واضحة لتحقيق النمو المستدام. وقد بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول أكثر من 1.2 ترليون درهم (323 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية شهر مارس 2023. ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم تصنيف بنك أبوظبي الأول كأعلى علامة تجارية من حيث القيمة بين العلامات التجارية المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن تصنيف مؤسسة "براند فاينانس" لأقوى 50 علامة تجارية مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأقوى 500 علامة تجارية عالمية لعام 2023. كما حصل على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011، وتصنيف 31 ضمن قائمة البنوك الأكثر أماناً على مستوى العالم لعام 2022. وصنف بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق الأوسط والمركز 91 في العالم من حيث قوة "رأس المال – الشق الأول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2021 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي؛ حيث حصل على تصنيف A ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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