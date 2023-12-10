دبي، الامارات العربية المتحدة: افتتحت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي؛ وسكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا"، المعرض التفاعلي "عجائب الرياح: تعزيز الجهود لمضاعفة الجهود لمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030"، وذلك في المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف COP28.

استلهمت "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" فكرة هذا المعرض من الدعوة العالمية لمضاعفة قدرات توليد الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030؛ ويتضمن أعمالاً فنية فريدة من جميع أنحاء العالم، وعروضاً تعليمية حول الطاقة المتجددة، ومعلومات عن العديد من حلول الاستدامة المتقدمة، بالإضافة إلى تجربة واقع افتراضي غامرة تنقل الزائر إلى أعالي البحار ليشعر بقوة الرياح البحرية. كما يتيح المعرض للزوار فرصة مشاركة أفكارهم وآرائهم حول كيفية مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، قالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: "من واجبنا جميعاً أن نعمل على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وقد بات التصدي لظاهرة التغير المناخي ضرورةً ملحةً اليوم أكثر من أي وقت مضى. وآمل أن يشجع هذا المعرض الناس، ولا سيما الشباب تحديداً، على التفكير والمشاركة والتعاون معاً على إيجاد حلول مبتكرة لأزمة المناخ".

من جانبه، قال سكوت سترازيك: "من الملهم حقاً أن نشهد المساهمات الهامة لصاحبة السمو الشيخة شما دعماً لأجندة العمل المناخي. ويهدف معرض ’عجائب الرياح‘ إلى جذب اهتمام الزوار وإلهامهم من خلال عرض أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الرياح؛ خصوصاً وأن طاقة الرياح تعتبر جزءاً مهماً من مزيج الطاقة في رحلتنا نحو تحقيق الحياد المناخي، وتلتزم ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ باستثمار المزيد للمضي قدماً في تطوير هذا القطاع".

تم استلهام حملة مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 - والتي يقودها التحالف العالمي لمصادر الطاقة المتجددة ومقره بلجيكا - من تقرير توقعات تحولات الطاقة العالمية 2023 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وتعتبر هذه المبادرة بمثابة دعوة للعمل من الشركات والمنظمات في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية بمعدل 3 مرات إلى ما لا يقل عن 11.000 جيجاواط بحلول عام 2030، ومضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

يفتح المعرض أبوابه على مدار الساعة خلال مؤتمر الأطراف COP28 حتى 12 ديسمبر. وتتضمن أبرز معروضاته:

عمل فني فريد من نوعه يقدمه 8 فنانين من دول مختلفة حول العالم؛ ومرتبط بموضوعات مؤتمر الأطراف COP28 المتمثلة في التنوع، والطاقة، والغذاء، والصحة، والطبيعة، والتجارة، والنقل، والمياه – بالإضافة إلى الإنسانية المشتركة والطاقة اللازمة للمضي قدماً في تطوير هذه القطاعات جميعها.

المتمثلة في التنوع، والطاقة، والغذاء، والصحة، والطبيعة، والتجارة، والنقل، والمياه – بالإضافة إلى الإنسانية المشتركة والطاقة اللازمة للمضي قدماً في تطوير هذه القطاعات جميعها. حلول طاقة الرياح الرائدة على مستوى القطاع، وتتضمن:

شفرة توربينات الرياح القابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% في مشروع "زيبرا" ( Zero wastE Blade ReseArch ): تم صنع شفرة "زيبرا" من الراتنج والزجاج عالي الأداء، ويمكن إعادة تدوير هذه الشفرة عن طريق تكسير الراتنج ومن ثم فصل الألياف الزجاجية.

): تم صنع شفرة "زيبرا" من الراتنج والزجاج عالي الأداء، ويمكن إعادة تدوير هذه الشفرة عن طريق تكسير الراتنج ومن ثم فصل الألياف الزجاجية. توربينات الرياح البحرية Haliade-X : وهي أول توربينات رياح بحرية معتمدة بقدرة 14.7 ميجاواط، وتهدف إلى توفير طاقة الرياح البحرية بتكلفة تنافسية. ويمكن لدورة واحدة من شفرات هذه التوربينات أن تزوّد منزلاً كاملاً في المملكة المتحدة بالكهرباء لمدة يومين، وتوفير ما يصل إلى 53000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

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نبذة عن جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا:

شركة عالمية تركز على مختلف تقنيات توليد ونقل الطاقة الكهربائية وتضم قطاعات الطاقة التقليدية وطاقة الرياح والتقنيات المتعلقة بتعزيز دخول الكهرباء إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تضم وحدات أعمال البحث والتطوير والخدمات الاستشارية والمالية. وفي ضوء خبرتها الواسعة التي تفوق 130 عاماً في مواجهة التحديات العالمية، تتمتع الشركة بمكانة فريدة للمساهمة في قيادة تحول قطاع الطاقة عبر الاستمرار في إمداد العالم بالكهرباء مع العمل في الوقت ذاته على إزالة الكربون منه. تساعد الشركة العملاء على تشغيل الاقتصادات وتوفير الكهرباء الضرورية لضمان الصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حيث تضم حوالي 80 ألف موظف في أكثر من 140 دولة حول العالم. وقد طوّر المهندسون المشرفون على وحدة طاقة الغاز التابعة لشركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا"، خدمات وتقنيات فعالة تعمل على طاقة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلول لإزالة الكربون تهدف إلى إمداد المستقبل بالكهرباء وخفض بصمته الكربونية.

تتجلى رسالة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا من خلال اسمها، إذ تحافظ على إرث جنرال إلكتريك العريق الذي يمثل الابتكار والجودة بينما يشير مصطلح "Ver"/ "verde" باللاتينية إلى اللون الأخضر أي الانتقال إلى تقنيات أكثر استدامة، وأما كلمة "nova"، المشتقة من الكلمة اللاتينية "novus"، فهي تدل على عصر جديد ومبتكر للطاقة منخفضة الانبعاثات. وتركز أهداف الشركة على المساعدة في توفير مستقبل مستدام لقطاع الطاقة وبحلول موثوقة وبأسعار معقولة، ويتلخص ذلك في شعارها "الطاقة لتغيير العالم". لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة صحفة الشركة GE Vernova ولينكد إن.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

محمود فنصة

المدير الإقليمي للاتصال المؤسسي، جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا

Mahmoud.fansa@ge.com

كيلي هوم/ نيفين وليم

أصداء بي سي دبليو

kelly.home@bcw-global.com/nivine.william@bcw-global.com