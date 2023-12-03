تركز الاتفاقية بين سلطنة عمان وشركة هيدروجين عمان (Hydrom)، وميناء أمستردام، وشركة زينيث لتشغيل محطات الطاقة، وجاسلوغ على دراسة فرص تطوير سلسلة إمداد الهيدروجين الأخضر العماني وتصديره إلى ميناء أمستردام ومنها إلى أوروبا

دبي: وقعت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن وشركة هيدروجين عمان (هايدروم) اتفاقية دراسة مشتركة(JSA) مع ميناء أمستردام وشركة زينيث لتشغيل محطات الطاقة وجاسلوغ للتعاون على تطوير ممر للهيدروجين السائل يربط بين سلطنة عمان والأسواق العالمية للهيدروجين الأخضر. ويؤكد الاتفاق تطلعات الأطراف الموقعة لإنشاء أول ممر تجاري للهيدروجين السائل في العالم، حيث تم توقيع الاتفاقية في جناح سلطنة عُمان المشارك في COP28 في دبي، بحضور معالي الوزير المهندس سالم بن ناصر العوفي والمبعوث المناخي لمملكة هولندا، الأمير خايمي دي بوربون دي بارم.

ويشمل الاتفاق إجراء تقييم مفصل لمتطلبات تطوير مرفق لتكثيف وتخزين وتصدير الهيدروجين في سلطنة عمان، بالإضافة إلى توفير سفن متخصصة لنقل الهيدروجين السائل التي يتم تطويرها حاليًا بواسطة شركة جاسلوغ. ويهدف الاتفاق بشكل رئيسي إلى إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر بين سلطنة عمان وهولندا، مع شركة زينيث للطاقة كوجهة للاستيراد والتسييل والتوزيع الأمثل للهيدروجين العماني في ميناء أمستردام، ومنها الى أوروبا، إذ سيتيح وصول الهيدروجين إلى مرافق التكثيف في الموانئ الأوروبية من استكشاف ممرات التصدير الاستراتيجية للهيدروجين من حيث الوجهة والتكلفة إلى الأسواق العالمية الأخرى.

وتستند هذه الاتفاقية على الأهداف المرسومة في رؤية عمان 2040 والتي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، بالإضافة إلى مساعي سلطنة عُمان الاستراتيجية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. وقد اتخذت سلطنة عمان خطوات استباقية لبناء قطاع الهيدروجين بالاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية (الرياح والشمس) وبنيتها الاساسية الصناعية وموانئها المتطورة فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والآسيوية. وتعمل هايدروم على تنمية قطاع الهيدروجين وإدارة الأراضي الحكومية المخصصة لتطوير مشاريع الهيدروجين ومراقبة تنفيذ تلك المشاريع. وسيعزز مرفق التكثيف من عمليات هذه المشاريع، ليكون الهيدروجين السائل مصدرا قابلا للاستخدام والتصدير.

وقال المهندس عبد العزيز الشيذاني، المدير العام لهايدروم، "بينما تتسارع دول العالم لتحقيق اقتصاد قائم على الهيدروجين، تظل التحديات الأساسية لتخزين ونقل الهيدروجين على نطاق واسع قائمة. وانطلاقاً من رؤية عمان لبناء مستقبل مستدام اقتصاديًا، تعمل الحكومة الرشيدة لإنشاء منظومة هيدروجين متكاملة. وستسهم هذه الجهود المشتركة مع ميناء أمستردام وشركة زينيث في تشغيل محطات الطاقة وجاسلوغ في تحقيق هدفنا المشترك".

جدير بالذكر، بأنه قد تم توقيع اتفاقية سابقة بين سلطنة عمان وهولندا نظرًا لإمكانات سلطنة عمان الوموقع الفريد لهولندا كبوابة إلى السوق الأوروبية، حيث هدفت مذكرة التفاهم التي وقعت خلال اجتماع COP28 إلى تعزيز التعاون الثنائي لدعم الشركات في إنشاء ممرات الاستيراد والتصدير، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار في منشآت الاستيراد والتصدير للهيدروجين النظيف والمنتج محليا؛ لذلك يشكل الاتفاق الموقع في نسخة هذا العام من 28 COP خطوة جديدة في العلاقات العمانية الهولندية، حيث ستعمل السلطنة وهيدروجين عمان، وميناء أمستردام، وشركة زينيث (لتشغيل محطات الطاقة) وجاسلوغ على تحقيق ممر الاستيراد والتصدير.

دورين بوسمان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في ميناء أمستردام، قالت: "عمان وهولندا على وجه الوضوح في طليعة تطوير سوق الهيدروجين العالمي. فالتكامل بين البلدين يوفر أساسًا متينا للتعاون الجاد، كما هو موضح في مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومتينا خلالCOP28 . ونحن فخورون بالتعاون مع شركة زينيث لتشغيل محطات الطاقة وجاسلوغ، في هذه النسخة من 28COP، حيث تأتي هذه الخطوة نحو تحقيق ممر لتصدير الهيدروجين بين سلطنة عمان والموانئ الأوروبية. وبفضل تنوع الطبيعة في عمان وقيادة حكومتها في مجال الهيدروجين الأخضر، تعدان كل من وزارة الطاقة والمعادن في عمان وشركة هيدروجين عمان (هايدروم) الشركاء الأمثل لنا ونتطلع للعمل معاً ليصبح ميناء أمستردام بوابة للهيدروجين الأخضر المنتج في سلطنة عمان إلى السوق الأوروبية".

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عن هايدروم

هايدروم هي شركة تابعة بالكامل لشركة تنمية طاقة عمان (EDO ) وتعمل كمخطط رئيسي لقطاع الهيدروجين الأخضر في عمان. تتضمن مهمتها وضع الاستراتيجيات ودعم جهود الحكومة لاطلاق السياسات والأطُر القانونية لقطاع الهيدروجين، بالإضافة إلى تحديد الأراضي الحكومية المخصصة للهيدروجين. تتولى هايدروم أيضاً هيكلة مشاريع الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع، وإدارة عملية تخصيصها للمطوّرين، وتيسير وتطوير البنية التحتية المشتركة وصناعات النظم البيئية المتصلة والمراكز من خلال دورها في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء وظائف، دعم التعليم، وتطوير فرص الصناعة المحلية.

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عن ميناء أمستردام

يهدف ميناء أمستردام إلى أن يكون ميناءً رائدًا في اوروبا في مقدمة الانتقال إلى مجتمع مستدام. ويعد الميناء مركزًا لتدفقات التجارة الدولية والوطنية، بالإضافة إلى التوزيع الحضري المحلي. كذلك يركز الميناء على نمو الوقود الحيوي والاصطناعي، وأنشطة الهيدروجين، والصناعة والتصنيع الدائري. ويساهم الميناء الرابع في غرب أوروبا في توفير قيمة مضافة من خلال توظيف 68,000 شخص في الشركات المتعلقة بالميناء. عن طريق الابتكار، كما يعمل على تحقيق عملية شحن أكثر سلاسة وشفافية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الميناء والشحن. يعمل ميناء أمستردام بشكل وثيق مع العملاء والشركاء لجعل الميناء يعمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً واستدامة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.portofamsterdam.com

عن محطات زينيث للطاقة

محطات زينيث للطاقة هي شركة من الدرجة العالمية في مجال الوسيطات تمتلك وتدير أكثر من 3 ملايين متر مكعب من الوقود المتجدد، وزيت النفط الخام، ومنتجات البترول، والمواد الكيميائية، وتخزين الغاز في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية من خلال شركاتها التابعة زينيث الدولية وزينيث للطاقة الولايات المتحدة. تركز الشركة على بناء أعمال محطات تخزين السوائل المستقلة والمستدامة تقدم حلاً آمنًا وموثوقًا لعملائها في السنوات القادمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الويب www.zenithterminals.com

عن شركة GasLog

شركة جاس لوج المحدودة (GasLog (هي مالكة دولية ومشغلة ومديرة لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال (LNG)، حيث تقدم دعمًا لشركات الطاقة الدولية كجزء من سلسلة اللوجستيات الخاصة بنقل الغاز الطبيعي المسال. تملك أسطول GasLog الموحد من 38 سفينة نقل LNG (33 في المياه، وأربعة تحت الإنشاء، وسفينة واحدة تخضع للتحويل إلى وحدة تخزين وإعادة تحويل الغاز المسال العائمة "FSRU"). من بين هذه السفن، تمتلك جاس لوج 18 سفينة، وتم بيع ست سفن واستئجارها مرة أخرى بواسطة جاس لوج بموجب عقود إيجار عارية طويلة الأمد، ومن بين السفن الـ 14 المتبقية لنقل الغاز الطبيعي المسال، تمتلك الشركة الشريكة لها جاس لوج بارتنرز إل بي 11 سفينة وتم بيع واستئجار ثلاث سفن من جاس لوج بارتنرز إل بي أيضًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.gaslogltd.com