دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن إطلاق شريحة اتصال مجانية وصديقة للبيئة لزوار دولة الإمارات العربية المتحدة من جميع أنحاء العالم، وذلك لتلبية متطلبات السيّاح في ما يتعلق بخدمات الاتصال. وتقدم الشريحة لمستخدميها العديد من الميزات بما في ذلك 1 جيجا من البيانات المجانية صالحة لمدة 24 ساعة، وسرعات فائقة مدعومة بشبكة الجيل الخامس، إضافة إلى باقات بيانات غير محدودة، مع خيار إجراء مكالمات. وتوفر شريحة اتصال الزّوار، التي يمكن تفعيلها بسهولة والمصممة من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، للمستخدمين تجارب اتصال موثوقة، ما يتيح لهم البقاء على اتصال مستمر ومشاركة تجاربهم والتفاعل مع عائلاتهم وأصدقائهم على نحو سلس.

وقال كريم بنكيران. الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: : "يسرنا الإعلان عن توفير شريحة الزوّار المجانية والصديقة للبيئة، والتي تأتي في إطار التزامنا بترسيخ مفاهيم الاتصال المستدام. ويتمثل هدفنا من إطلاق هذه الشريحة الجديدة المصممة من مواد صديقة للبيئة في تزويد زوّار دولة الإمارات بخدمات اتصال سلسة ومتميزة، ما يسمح لهم بمشاركة تجاربهم ولحظاتهم مع أصدقائهم وأحبائهم في جميع أنحاء العالم. ونحن واثقون من أن شبكتنا المتقدمة وبنيتنا التحتية الحديثة لخدمات الاتصال ستمكّن المستخدمين من الاستمتاع بتجارب اتصال متميزة وقيّمة، فضلاً عن مساعدتهم على استكشاف العالم بطرق أكثر استدامة".

وتضمن شبكة دو وبنيتها التحتية المتقدمة بقاء زوّار دولة الإمارات العربية المتحدة على اتصال دائم ومستمر، إضافة إلى استمتاعهم ببث المحتوى، ومواكبة أحدث التطورات دون أي انقطاع. ويعكس طرح شريحة الاتصال الجديدة حرص دو على توفير خدمات اتصال موثوقة، إضافة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة. ويمكن للزوّار من خلال خدمات الاتصال التي توفرها الشركة، الوصول إلى المعلومات واستكشاف المناطق المحيطة بهم والاستمتاع بتجارب افتراضية تفاعلية مع المساهمة في تعزيز ممارسات الاستدامة.

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